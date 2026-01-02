Debüt schon am Freitagabend? Transfer von Niclas Füllkrug in die Serie A ist fix

Milan sicherte sich zudem dem Vernehmen nach eine Kaufoption. Ob Füllkrug für das Spiel am Abend bei Cagliari Calcio schon im Kader steht, war zunächst noch offen. In den vergangenen Tagen hatte er schon bei seinem neuen Arbeitgeber trainiert.

Füllkrug kam in der Premier League zuletzt kaum zum Einsatz, er hatte zudem immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen.