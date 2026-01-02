Crystal Palace FC v West Ham United FC - Premier LeagueGetty Images Sport

Debüt schon am Freitagabend? Transfer von Niclas Füllkrug in die Serie A ist fix

Nach dem missratenen Engagement in London will Niclas Füllkrug mit guten Leistungen in Mailand noch auf den deutschen WM-Zug aufspringen.

Fußball-Nationalspieler Niclas Füllkrug wechselt zum Traditionsklub AC Mailand. Der 19-malige italienische Meister leiht den 32 Jahre alten Torjäger zunächst bis zum Saisonende vom englischen Erstligisten West Ham United aus. Das gab die Serie A am Freitag noch vor den Vereinen bekannt.

  • Milan sicherte sich zudem dem Vernehmen nach eine Kaufoption. Ob Füllkrug für das Spiel am Abend bei Cagliari Calcio schon im Kader steht, war zunächst noch offen. In den vergangenen Tagen hatte er schon bei seinem neuen Arbeitgeber trainiert.

    Füllkrug kam in der Premier League zuletzt kaum zum Einsatz, er hatte zudem immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen.

    • Werbung
  • Crystal Palace FC v West Ham United FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    Niclas Füllkrug wechselte vom BVB zu West Ham United

    Der Stürmer war im Sommer 2024 für 27 Millionen Euro von Borussia Dortmund auf die Insel gewechselt. Für die "Hammers" kommt Füllkrug auf lediglich drei Tore in 29 Pflichtspielen.

    Mit guten Leistungen in Mailand will sich Füllkrug auch sein WM-Ticket sichern. Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte zuletzt "mehr Spielpraxis" für den Fan-Liebling gefordert.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

Italien Serie A
Cagliari crest
Cagliari
CGL
AC Mailand crest
AC Mailand
MIL
Premier League
Wolverhampton crest
Wolverhampton
WOL
West Ham crest
West Ham
WHU
0