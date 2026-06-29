"Davon rücken wir auch nicht ab": Eskaliert der Transferpoker um einen Bundesliga-Star?

"Unsere klare Intention ist: Yan Diomande spielt nächstes Jahr für RB Leipzig. Und davon rücken wir auch nicht ab!", stellte Schäfer, Geschäftsführer Sport bei RB, gegenüber der Bild klar.

Wenn Diomande so weitermachen sollte wie in seiner sehr starken Debütsaison in Leipzig "wird der Zeitpunkt kommen, dass wir ihm den nächsten Schritt ermöglichen – aber nicht dieses Jahr", wurde Schäfer mit Blick auf einen möglichen Transfer in diesem Sommer deutlich.

Am Sonntag hatten Medienberichte für Wirbel gesorgt, wonach sich Diomande mit PSG bereits auf einen Wechsel nach Paris verständigt habe. Demnach soll der Flügelspieler beim Champions-League-Sieger einen Fünfjahresvertrag bis 2031 unterschreiben. PSG sei ein Klub, "den ich schon seit meiner Kindheit liebe. Es ist eine Mannschaft, die ich als Fußballfan bewundere", hatte Diomande kürzlich in französischen Medien mit den Parisern geflirtet.

Laut Sky soll auch zwischen PSG-Präsident Nasser Al-Khelaifi und Oliver Mintzlaff, Aufsichtsratsvorsitzender in Leipzig, schon Kontakt bestehen. Der FC Liverpool, dessen 100 Millionen Euro schweres Angebot für Diomande RB zuletzt ablehnte, plane derweil aktuell keine weitere Offerte, heißt es.