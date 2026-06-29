Eine angebliche Einigung des Offensivstars mit Paris Saint-Germain hat Leipzig-Boss Marcel Schäfer zu einer deutlichen Ansage in der Causa Yan Diomande veranlasst.
"Davon rücken wir auch nicht ab": Eskaliert der Transferpoker um einen Bundesliga-Star?
Einigung mit PSG? Leipzig will Yan Diomande nicht abgeben
"Unsere klare Intention ist: Yan Diomande spielt nächstes Jahr für RB Leipzig. Und davon rücken wir auch nicht ab!", stellte Schäfer, Geschäftsführer Sport bei RB, gegenüber der Bild klar.
Wenn Diomande so weitermachen sollte wie in seiner sehr starken Debütsaison in Leipzig "wird der Zeitpunkt kommen, dass wir ihm den nächsten Schritt ermöglichen – aber nicht dieses Jahr", wurde Schäfer mit Blick auf einen möglichen Transfer in diesem Sommer deutlich.
Am Sonntag hatten Medienberichte für Wirbel gesorgt, wonach sich Diomande mit PSG bereits auf einen Wechsel nach Paris verständigt habe. Demnach soll der Flügelspieler beim Champions-League-Sieger einen Fünfjahresvertrag bis 2031 unterschreiben. PSG sei ein Klub, "den ich schon seit meiner Kindheit liebe. Es ist eine Mannschaft, die ich als Fußballfan bewundere", hatte Diomande kürzlich in französischen Medien mit den Parisern geflirtet.
Laut Sky soll auch zwischen PSG-Präsident Nasser Al-Khelaifi und Oliver Mintzlaff, Aufsichtsratsvorsitzender in Leipzig, schon Kontakt bestehen. Der FC Liverpool, dessen 100 Millionen Euro schweres Angebot für Diomande RB zuletzt ablehnte, plane derweil aktuell keine weitere Offerte, heißt es.
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Yan Diomande startete bei RB Leipzig voll durch
Diomande, vergangenen Sommer für 20 Millionen Euro von Leganes gekommen, steht in Leipzig noch bis 2030 unter Vertrag. Daher hat der Tabellendritte der abgelaufenen Bundesligasaison "alle Zügel in der Hand", unterstrich Schäfer. "Und wenn wir keine Lösung finden, dann finden wir keine – aber dann hat er immer noch einen Vierjahresvertrag. Um das also nochmal zu betonen: Yan Diomande wird Leipzig-Spieler bleiben", betonte er und erklärte zudem, dass RB in puncto Ablöse für Diomande auch keine Schmerzgrenze habe.
Der 19-Jährige hat sich in Leipzig schnell zu einem absoluten Schlüsselspieler entwickelt, 13 Tore und zehn Assists sind ihm 2025/26 in wettbewerbsübergreifend 36 Einsätzen gelungen. Neben PSG und Liverpool sollen weitere europäische Topklubs ihre Fühler nach Diomande ausstrecken, darunter wohl auch der FC Bayern München und Real Madrid.
Aktuell spielt Diomande mit der Elfenbeinküste die WM in Nordamerika. In allen drei Gruppenspielen stand der Leipziger in der Startelf, beim 2:0 gegen Curacao zum Vorrundenabschluss lieferte er einen Assist. Im Sechzehntelfinale treffen die Ivorer am Dienstag auf hoch gehandelte Norweger um Stürmerstar Erling Haaland.
Yan Diomande zu PSG? Seine Zahlen für RB Leipzig
Einsätze
36
Tore
13
Assists
10