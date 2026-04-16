"Davon habe ich so oft geträumt!" Wie Lionel Messi bei der Weltmeisterschaft 2022 in Katar den Fußball perfektionierte

Mitten in Doha liegt der Souq Waqif, während der WM 2022 ein schierer Fiebertraum. Das Viertel wurde zum Symbol der ersten FIFA-Weltmeisterschaft in der arabischen Welt.

Auf dem Platz gab es alles: WM-Souvenirs, lokale Snacks, Kamelritte, Musik und Tanz. Fans aus aller Welt jonglierten mit Bällen, während andere eine Ghutra – die traditionelle Kopfbedeckung – als Supportersymbol erwarben. Ein riesiger goldener Daumen diente als Treffpunkt für Orientierung suchende Gruppen.

Während des Turniers dominierten tagsüber die Farben aller teilnehmenden Nationen die Gassen: Marokkanische Fans feierten ihren historischen Lauf, japanische Anhänger hielten Schilder mit persönlichen Opfern hoch, Kanadier genossen ihre erste Endrundenteilnahme seit einer Generation und badeten in der katarischen Hitze.

Doch nachts verblassten die bunten Farben. Straßen und Gassen waren oft gesperrt, während sich der Platz in ein brodelndes Meer aus Blau und Weiß verwandelte – und ein einziges Wort hallte durch die Nacht: "Muchachos!"

Der Song, oft auch „Das Land von Diego und Lionel“ genannt, eroberte Katar im Sturm. In jenem Winter reisten argentinische Fans in Scharen an, um Zeuge eines potenziellen Schlüsselmoments in der Geschichte ihres Landes zu werden. Und sie sangen. Sie sangen von Diego Maradona, der zwei Jahre zuvor verstorben war. Sie sangen von Brasilien und spotteten wegen eines jüngsten Sieges bei der Copa América. Vor allem aber sangen sie von Lionel Messi.

Tausende pilgerten zum Souq Waqif, um beim „Banderazo“ teilzunehmen, einer gigantischen Solidaritätskundgebung für die Nationalmannschaft. Diese Abende galten vor allem Messi, der erstmals sein gesamtes Land im Rücken spürte. Was dann passierte, ist bekannt.

Als Argentinien schließlich den Titel holte, verwandelte sich der Banderazo in eine spontane Pokalfeier, und Messi wuchs – sofern das überhaupt noch möglich schien – über sich hinaus. In diesen Katar-Wochen festigte er seinen mythischen Status, wurde zum Titanen, ja fast zum Übermenschen. Er verkörperte jene Zeilen, die auf Märkten, in Stadien und in jeder „Cervecería“ geschmettert wurden:

„Leute, jetzt sind wir wieder begeistert“, lautet die Übersetzung des Refrains. „Ich will den dritten Titel gewinnen, ich will Weltmeister werden! Und Diego, im Himmel, wir können ihn sehen, zusammen mit Don Diego und La Tota, wie er Lionel anfeuert!“

Mit dieser Unterstützung holten Messi und sein Team den dritten WM-Titel und gaben ihrem Land einen neuen Grund zum Jubeln. Ein packender Turnierverlauf mündete in das wohl größte Spiel, das der Fußball je gesehen hat. In jenem Winter färbte sich Katar blau-weiß, während Messi und seine Mitstreiter den Sport für immer veränderten.

Dies ist eine Folge von "Icons" - dem GOAL-Podcast, der die letzten zehn Weltmeisterschaften anhand ihrer prägenden Momente, Persönlichkeiten und Kontroversen Revue passieren lässt und den Geist jedes Turniers lebendig werden lässt.



