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Ryan Tolmich

"Davon habe ich so oft geträumt!" Wie Lionel Messi bei der Weltmeisterschaft 2022 in Katar den Fußball perfektionierte

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L. Messi
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L. Scaloni
Julián Álvarez

Im Winter 2022 verwirklichte Lionel Messi unter den Flutlichtern von Lusail endlich seinen lebenslangen Traum. Nach Jahren unerbittlichen Drucks, bitterer Enttäuschungen und quälender knapp verpasster Chancen übertraf Argentiniens Kapitän auf der größten Bühne des Fußballs alle Erwartungen, um seinem Land den perfekten Abschluss zu bescheren – und sein eigenes Schicksal zu erfüllen.

Mitten in Doha liegt der Souq Waqif, während der WM 2022 ein schierer Fiebertraum. Das Viertel wurde zum Symbol der ersten FIFA-Weltmeisterschaft in der arabischen Welt.

Auf dem Platz gab es alles: WM-Souvenirs, lokale Snacks, Kamelritte, Musik und Tanz. Fans aus aller Welt jonglierten mit Bällen, während andere eine Ghutra – die traditionelle Kopfbedeckung – als Supportersymbol erwarben. Ein riesiger goldener Daumen diente als Treffpunkt für Orientierung suchende Gruppen.

Während des Turniers dominierten tagsüber die Farben aller teilnehmenden Nationen die Gassen: Marokkanische Fans feierten ihren historischen Lauf, japanische Anhänger hielten Schilder mit persönlichen Opfern hoch, Kanadier genossen ihre erste Endrundenteilnahme seit einer Generation und badeten in der katarischen Hitze.

Doch nachts verblassten die bunten Farben. Straßen und Gassen waren oft gesperrt, während sich der Platz in ein brodelndes Meer aus Blau und Weiß verwandelte – und ein einziges Wort hallte durch die Nacht: "Muchachos!"

Der Song, oft auch „Das Land von Diego und Lionel“ genannt, eroberte Katar im Sturm. In jenem Winter reisten argentinische Fans in Scharen an, um Zeuge eines potenziellen Schlüsselmoments in der Geschichte ihres Landes zu werden. Und sie sangen. Sie sangen von Diego Maradona, der zwei Jahre zuvor verstorben war. Sie sangen von Brasilien und spotteten wegen eines jüngsten Sieges bei der Copa América. Vor allem aber sangen sie von Lionel Messi.

Tausende pilgerten zum Souq Waqif, um beim „Banderazo“ teilzunehmen, einer gigantischen Solidaritätskundgebung für die Nationalmannschaft. Diese Abende galten vor allem Messi, der erstmals sein gesamtes Land im Rücken spürte. Was dann passierte, ist bekannt.

Als Argentinien schließlich den Titel holte, verwandelte sich der Banderazo in eine spontane Pokalfeier, und Messi wuchs – sofern das überhaupt noch möglich schien – über sich hinaus. In diesen Katar-Wochen festigte er seinen mythischen Status, wurde zum Titanen, ja fast zum Übermenschen. Er verkörperte jene Zeilen, die auf Märkten, in Stadien und in jeder „Cervecería“ geschmettert wurden:

„Leute, jetzt sind wir wieder begeistert“, lautet die Übersetzung des Refrains. „Ich will den dritten Titel gewinnen, ich will Weltmeister werden! Und Diego, im Himmel, wir können ihn sehen, zusammen mit Don Diego und La Tota, wie er Lionel anfeuert!“

Mit dieser Unterstützung holten Messi und sein Team den dritten WM-Titel und gaben ihrem Land einen neuen Grund zum Jubeln. Ein packender Turnierverlauf mündete in das wohl größte Spiel, das der Fußball je gesehen hat. In jenem Winter färbte sich Katar blau-weiß, während Messi und seine Mitstreiter den Sport für immer veränderten.

Dies ist eine Folge von "Icons" - dem GOAL-Podcast, der die letzten zehn Weltmeisterschaften anhand ihrer prägenden Momente, Persönlichkeiten und Kontroversen Revue passieren lässt und den Geist jedes Turniers lebendig werden lässt.


  • Argentina v Saudi Arabia: Group C - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    "Ein trauriger Tag": Messis WM-Traum beginnt mit einem Albtraum

    Dies ist keine Geschichte von Perfektion – oder auch nur annähernd davon. Argentiniens WM 2022 begann so schockierend wie möglich. Lange Zeit drohte der Katar-Aufenthalt zum Kurzbesuch zu werden.

    In der Gruppe C betrat die Albiceleste am dritten Turniertag den Platz und eröffnete das Turnier gegen Saudi-Arabien – ein vermeintlich leichtes Auftaktmatch, das Argentinien die Möglichkeit bot, sich behutsam auf die kommenden, weitaus härteren Prüfungen vorzubereiten.

    Um das Umfeld dieses Spiels zu verstehen, muss man die Dynamik kennen: Argentinien war mit einer der größten Fangemeinden nach Katar gereist, die in praktisch jedem Spiel in der Überzahl war – doch nicht an diesem Tag im Lusail-Stadion. Auch Saudi-Arabien war, wie andere Länder der Region im Turnier, in großer Zahl erschienen.

    Argentinien, mit 36 ungeschlagenen Spielen im Rücken, galt als klarer Favorit. Und zunächst lief alles nach Plan: Messi verwandelte in der 10. Minute einen Foulelfmeter mit seinem starken linken Fuß und brachte die Albiceleste in Führung. Nach den Enttäuschungen von 2014 und 2018 schien dies das Signal für einen Neuanfang. Doch auch dieses Mal geriet der Plan früh ins Wanken.

    Saleh Al-Shehri erzielte drei Minuten nach der Halbzeitpause den Ausgleich und schockte die Argentinier. Fünf Minuten später erhöhte Salem Al-Dawsari auf 2:1 – die Sensation war perfekt. Auf argentinischer Seite herrschte blankes Entsetzen.

    "Es gibt keine andere Wahl, als wieder aufzustehen und weiterzumachen", sagte Trainer Lionel Scaloni nach einer der größten Überraschung der WM-Geschichte. "Wir müssen das nicht weiter analysieren. Heute ist ein trauriger Tag, aber wir müssen den Kopf hochhalten. Vor dem Spiel wurden wir als Favoriten gehandelt, doch bei einer Weltmeisterschaft können solche Dinge passieren."

    Für die Fußball-Großmacht ging es plötzlich um alles oder nichts, und Messi wusste das. "Jetzt müssen wir mehr denn je zusammenstehen", sagte der Kapitän. "Das war nicht erwartet, aber wir haben es selbst in der Hand."

    Die Ausgangslage war nach dem Auftaktdesaster klar: Gruppensieger holen bei Weltmeisterschaften im Schnitt sieben Punkte, Zweitplatzierte fünf. Da nur noch sechs Zähler zu vergeben waren, musste die Albiceleste sowohl gegen Mexiko als auch gegen Polen gewinnen – zwei Gegner, die in der Gruppenphase als die schwieriger einzustufenden Teams galten. Der Spielraum für Fehler war nicht mehr vorhanden. Und das merkte man Argentinien schon im zweiten Gruppenspiel an.

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  • Argentina v Mexico: Group C - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    Messi trifft Mexiko ins Herz: "Unser Schicksal liegt wieder in unseren Händen!"

    Mit jeder vergehenden Minute der zweiten Halbzeit steigerte sich die Spannung im Lusail Stadium spürbar. Das Duell zwischen Argentinien und Mexiko war zwar von einer langen Rivalität geprägt, doch nun zählte nur noch das nackte Überleben im Turnier.

    Lange Zeit in der zweiten Hälfte stand es 0:0. Nach Polens Sieg über Saudi-Arabien war beiden Teams klar: Ein Remis würde die Lage verkomplizieren, nur ein Sieg hielt die Tür zur nächsten Runde offen. Wer also würde den entscheidenden Schritt wagen? Die Antwort lieferte - na klar - Messi.

    In der 64. Minute schlug La Pulga zu. Ein Tor aus dem Nichts. Seine Aktion wirkte zunächst harmlos, doch plötzlich lag der Ball vor seinen Füßen. Von dort beförderte er ihn im Handumdrehen ins Netz. Kurz vor Schluss stellte auch noch einer der jüngsten Stars des Turniers seine Klasse unter Beweis: Nach dem 2:0 durch Enzo Fernández war klar, dass Argentinien im Mittelfeld sowohl Gegenwart als auch Zukunft besitzt.

    "Diese Last ist nun von unseren Schultern genommen", sagte Messi. "Jetzt haben wir Klarheit im Kopf und unser Schicksal liegt wieder in unseren Händen."

    Im abschließenden Gruppenspiel gegen Polen übernahmen die Ergänzungsspieler Verantwortung: Alexis Mac Allister und Julián Álvarez trafen jeweils in Halbzeit zwei und bescherten Argentinien den kaum noch für möglich gehaltenen Gruppensieg. Eine kurze Schrecksekunde überstanden die Albicelestes ohne Schaden – und härteten sich damit womöglich für die kommenden Herausforderungen ab.

  • Netherlands v Argentina: Quarter Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    Argentinien vs. Niederlande bei der WM 2022: "Die Schlacht von Lusail"

    Das Duell gegen die Niederlande war abermals kein fußballerischer Leckerbissen, doch an Dramatik kaum zu übertreffen.

    Nach dem Achtelfinal-Erfolg gegen Australien traf Argentinien auf ein europäisches Schwergewicht. Was folgte, waren 120 Minuten des reinen Chaos: Späte Tore, eine riesige Rudelbildung, persönliche Sticheleien und ein Wechselbad der Gefühle beim Elfmeterschießen – die Partie hatte alles und ging später als "Schlacht von Lusail" in die Geschichte ein.

    Nahuel Molina hatte Argentinien kurz vor der Halbzeitpause per Kopf in Führung gebracht, nach einer sehenswerten Vorlage von Messi, der in der 73. Minute vom Punkt das 2:0 nachlegte.

    Doch die Niederländer kämpften sich zurück: Der bullige Wout Weghorst erzielte per Kopf zwei späte Treffer, darunter einer in der 11. Minute der Nachspielzeit. Die Verlängerung brachte keinen Sieger, also ging es ins Elfmeterschießen – und dort setzte sich Argentinien durch.

    Auch nach dem Schlusspfiff blieb die Lage angespannt: Messi konterte Weghorst mit seinem inzwischen berüchtigten "¿Qué miras, bobo?" ("Was starrst du so, du Trottel?") und nahm anschließend Louis van Gaal ins Visier. Der niederländische Trainer hatte Messi wiederholt als "keinen Teamplayer" bezeichnet und damit für Zündstoff gesorgt. An diesem Tag hatten Messi und sein Team das letzte Lachen, und der sonst so stoische Argentinier reagierte ungewöhnlich scharf.

    "Van Gaal hat mich vor dem Spiel respektlos behandelt, und einige niederländische Spieler haben während der Partie zu viel geredet", sagte Messi. Torhüter Emiliano Martínez legte nach: "Ich habe Van Gaal sagen hören: 'Beim Elfmeterschießen haben wir den Vorteil, wir gewinnen'. Er sollte den Mund halten.“

    Selbst Monate später war die Feindseligkeit noch spürbar: Van Gaal, der nach dem Turnier zurücktrat, beschuldigte die FIFA, das Spiel zugunsten Argentiniens manipuliert zu haben. Für Argentinien zählte jedoch nur das Weiterkommen.

    Im Halbfinale führte Messi sein Team zu einem 3:0-Erfolg über den Titelaspiranten von 2018, Kroatien, und ebnete so den Weg ins Endspiel. Dort trafen Messi und Mbappé sowie Argentinien und Frankreich aufeinander – ein Duell der Superlative auf der größten Bühne des Weltfußballs.

  • Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    Argentinien vs. Frankreich: Das beste Finale aller Zeiten

    Endspiele erfüllen die hohen Erwartungen selten. Meist sind es vorsichtige, abwartende Partien, in denen beide Teams die Niederlage fürchten – besonders im WM-Finale. Doch Argentinien und Frankreich boten das Gegenteil: ein Klassiker, das beste Endspiel der WM-Geschichte.

    Zunächst verwandelte Messi einen frühen Elfmeter, dann veredelte Angel Di María einen sehenswerten Konter. Kylian Mbappé antwortete mit einem Doppelschlag kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit. In der Verlängerung schien Messi alles klarzumachen, doch Mbappé glich zwei Minuten vor Schluss aus und erzielte damit erst den zweiten Hattrick in einem WM-Finale.

    Doch damit nicht genug: Martinez parierte in der Schlussminute glänzend gegen Randal Kolo Muani, vielleicht die wichtigste Parade der Fußballgeschichte. Es war ein Titelkampf zwischen der Vergangenheit und der Zukunft des Sports, in dem es aber um die Gegenwart ging.

    Im Elfmeterschießen trafen zwar beide Superstars, doch am Ende setzten sich Messis Teamkollegen durch. Messis Team trat entschlossen an, offenbar getrieben von dem Willen, es für seinen Kapitän zu richten. Mbappés Ensemble hingegen strauchelte und verschoss zwei Elfmeter in Serie, womit für Argentinien der Weg zum Titel frei wurde.

    Montiel avancierte zum unerwarteten Helden, der Argentiniens dritten Titelgewinn besiegelte. Vor dem entscheidenden Schuss flüsterte Messi: "Puede ser hoy, abu" („Es könnte heute sein, Oma"). Viele im Stadion blickten zum Himmel.

    Manche riefen den "allmächtigen Maradona" an, andere gedachten Angehörigen und Freunden, die sie auf ihrem Weg verloren hatten. Für viele verdichteten sich die Erinnerungen eines ganzen Lebens auf einen einzigen Moment und einen einzigen Schuss. Dieser Schuss von Montiel war perfekt. Der Ball ging direkt ins Netz, und als er einschlug, sank Messi auf die Knie.

    Nicht nur Messi, sondern Millionen Fans weltweit fühlten sich erhört.

  • FBL-WC-2022-MATCH64-ARG-FRAAFP

    WM 2022 in Katar: Ein kompliziertes Erbe

    Die WM 2022 wird aus vielen Gründen in Erinnerung bleiben, und ihr Erbe ist zwiespältig. Wie fast jede Endrunde war sie ein Moment des Zusammenhalts und für die arabische Welt ein beispielloses Ereignis. Marokkos historischer Lauf und der Jubel der Fans bleiben unvergessen.

    Gleichzeitig war das Turnier umstritten: Debatten über Menschenrechte, Korruptionsvorwürfe im Vergabeprozess und die hohe Zahl an Todesfällen unter Wanderarbeitern beim Stadionbau überschatteten das Geschehen auf dem Platz und führten zu Protesten gegen die FIFA-Entscheidung, die Endrunde – wegen der Hitze später im Jahr – nach Katar zu vergeben.

    Dennoch gab es auch positive Rekorde: Mit 172 Treffern fielen so viele Tore wie nie zuvor in einer Endrunde. Laut FIFA besuchten 3,4 Millionen Zuschauer die Spiele, und der Zyklus bis 2022 war der lukrativste der Geschichte, mit Einnahmen von 7,5 Milliarden Dollar (5,5 Mrd. $). Der vielkritisierte, machthungrige FIFA-Präsident Infantino sprach vom "besten Turnier aller Zeiten" und hob die "einzigartige, verbindende Kraft" der WM hervor.


  • FBL-WC-2022-MATCH64-ARG-FRA-TROPHYAFP

    Lionel Messi prägt das sportliche Bild der WM

    Aus rein sportlicher Perspektive gibt es einen entscheidenden Moment: Sekunden nach dem Schlusspfiff, als sich einer der größten Spieler aller Zeiten seinen Traum erfüllte. Messi hatte nun alles gewonnen, was es zu gewinnen gab; er hatte das Spiel nahezu perfektioniert.

    Doch in dem Moment, als er den Weltmeisterpokal in den Händen hielt, schien alles andere zu verschwinden. In dieser Sekunde war sein Vermächtnis vollendet; er hatte endlich das erreicht, was er sich immer zum Ziel gesetzt hatte: sein Land stolz zu machen.

    Nicht nur Argentinien feierte diesen Triumph. Messi, längst Ikone weit über das Spiel hinaus, wuchs in Katar noch einmal über sich hinaus.

    Als er den Pokal in den Himmel reckte und hinter ihm die Feuerwerke explodierten, verwandelte er sich vom Menschen zum Volkshelden, vom Sportler zum Symbol. Er war unbestreitbar. "Davon habe ich so oft geträumt", sagte er. "Ich kann es nicht glauben."

    Die Feierlichkeiten gingen weiter, während die Albiceleste über den gesamten Platz jubelte. Sergio Agüero, einer von Messis engsten Freunden und langjährigen Teamkollegen, wurde trotz seiner Turnier-Abwesenheit herzlich in die Feier einbezogen. Ein Herzproblem hatte seine Karriere beendet, doch es sollte diesen Moment der Freude nicht verhindern.

    Agüero hob Messi auf seine Schultern und präsentierte ihn den argentinischen Fans. Dort stand der Kapitän, den Weltpokal in der Hand, und strahlte. Aus den Lautsprechern erklang "Muchachos", die Hymne dieser WM-Generation.

    "Jungs, jetzt sind wir wieder voller Vorfreude", erklang es aus voller Kehle. "Ich will den dritten Titel gewinnen, ich will Weltmeister werden! Und Diego, im Himmel, wir können ihn sehen, zusammen mit Don Diego und La Tota, wie er Lionel anfeuert!"