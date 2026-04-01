Dauert jetzt alles noch viel länger? Neue Details zum Vertragspoker zwischen dem BVB und Nico Schlotterbeck durchgesickert

Der Wechsel auf der Position des Sportdirektors von Sebastian Kehl zu Ole Book, den Schlotterbeck als einen der Gründe für sein Zögern nannte, dürfte aus Sicht des Vereins keinen Einfluss auf diesen Zeitplan haben. Das bedeutet offenbar auch nicht, dass alles wieder bei Null steht.

Intern wird vielmehr vermutet, dass Schlotterbeck den Hinweis auf den Wechsel von Book zu Kehl nutzt, um sich etwas mehr Zeit zum Nachdenken zu verschaffen. Zudem gäbe es keine Pläne seitens des Klub, das Angebot zurückzuziehen, da sich die Dinge noch innerhalb des vereinbarten Zeitrahmens bewegen.