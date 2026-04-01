Nico Schlotterbeck dementierte im Trikot der Nationalelf zuletzt eine bevorstehende Vertragsverlängerung bei Borussia Dortmund in aller Deutlichkeit. Nun heißt es in einem Bericht der Funke Mediengruppe, dass die aktuelle Länderspielpause als Zeitpunkt einer Entscheidung während der Gespräche zwischen beiden Parteien nie als fester Termin vereinbart worden ist.
Dauert jetzt alles noch viel länger? Neue Details zum Vertragspoker zwischen dem BVB und Nico Schlotterbeck durchgesickert
Schlotterbeck-Entscheidung in weiter Ferne?
Schlotterbeck und sein Management haben sich demnach mit den Verantwortlichen des BVB auf einen Zeitrahmen geeinigt. Dieser scheint jedoch noch in weiter Ferne zu liegen.
- AFP
Schlotterbeck spielt wohl weiter auf Zeit
Der Wechsel auf der Position des Sportdirektors von Sebastian Kehl zu Ole Book, den Schlotterbeck als einen der Gründe für sein Zögern nannte, dürfte aus Sicht des Vereins keinen Einfluss auf diesen Zeitplan haben. Das bedeutet offenbar auch nicht, dass alles wieder bei Null steht.
Intern wird vielmehr vermutet, dass Schlotterbeck den Hinweis auf den Wechsel von Book zu Kehl nutzt, um sich etwas mehr Zeit zum Nachdenken zu verschaffen. Zudem gäbe es keine Pläne seitens des Klub, das Angebot zurückzuziehen, da sich die Dinge noch innerhalb des vereinbarten Zeitrahmens bewegen.
BVB - Spielplan: Die nächsten Spiele von Borussia Dortmund
Termin Spiel 4. April, 18.30 Uhr VfB Stuttgart - BVB (Bundesliga) 11. April, 15.30 Uhr BVB - Bayer Leverkusen (Bundesliga) 18. April, 15.30 Uhr TSG Hoffenheim - BVB (Bundesliga)