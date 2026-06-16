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Said El Mala Koln 10292025(C)Getty Images
SID

"Das wirft Fragen auf": Lukas Podolski versteht WM-Aus für Kölns Said El Mala nicht

Weltmeisterschaft
Deutschland
S. El Mala
1. FC Köln
J. Nagelsmann

Der Bundestrainer entscheidet sich gegen den Kölner Shooting Star - und das gefällt einer FC-Legende nicht.

Ein Spieler des 1. FC Köln ist bei der Fußball-WM nicht dabei, geht es nach Vereinsikone Lukas Podolski, hätte einer die Nominierung aber verdient gehabt. Said El Mala (19) hätte spätestens nach der Verletzung von Lennart Karl in die DFB-Elf gehört, meinte Podolski bei Sport1.

"Warum er nicht berücksichtigt wurde, weiß ich nicht. Vielleicht passt er nicht ins System, vielleicht sieht der Trainer ihn nicht in der Rolle, vielleicht war das Telefonat mit dem Trainer nicht so toll", ergänzte der Weltmeister von 2014.

  • Assan Ouedraogo Germany training 2025Getty Images

    Nagelsmann nimmt Ouedraogo statt El Mala mit

    Sicher ist sich Podolski aber in seiner Bewertung der Kommunikation von Bundestrainer Julian Nagelsmann. Die sei "etwas unglücklich" gewesen, meinte er: "Wenn man sagt, ein Spieler sei nicht mehr im Training und deshalb werde jemand anderes nominiert, dann wirft das Fragen auf. Man hätte El Mala auch sagen können: Bleib beim FC, halte dich fit, arbeite nach einem individuellen Plan weiter und sei bereit, falls etwas passiert."

    Nagelsmann hatte nach dem kurzfristigen Ausfall von Karl (FC Bayern) Assan Ouédraogo von RB Leipzig in die Mannschaft geholt mit der Begründung, Ouédraogo stehe "im Saft" und sei "im Rhythmus". El Mala dagegen habe "zweieinhalb Wochen nicht trainiert, nur ein bisschen Läufe gemacht, sein letztes Spiel war am 16. Mai", erklärte Nagelsmann.

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  • Lothar MatthäusGetty

    Lothar Matthäus lobt Said El Mala für "riesige Saison"

    Für Podolski, eine verpasste Chance. El Mala habe "eine sehr starke Saison gespielt und hätte der Mannschaft gerade in engen Spielen mit seiner Unbekümmertheit, seinem Dribbling und seiner Schnelligkeit etwas geben können", sagte Podolski, der damit auf der Linie von Rekordnationalspieler Lothar Matthäus liegt.

    "Ich hätte ihn mitgenommen aufgrund einer riesigen Saison, die er in Köln gespielt hat. Topscorer, Unruhestifter, tolle Fähigkeiten, Schnelligkeit, robust, im Abschluss verbessert. El Mala war praktisch Kölns Lebensversicherung", sagte Matthäus bei "At Broski – Die Sport-Show".

Häufig gestellte Fragen

Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.

Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Münchner Allianz Arena, im Dortmunder Signal Iduna Park aber auch in anderen Anlagen.

Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.

Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.

Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordnationalspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131). 

Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.

Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.

In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".

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