"Das wirft Fragen auf": Lukas Podolski versteht WM-Aus für Kölns Said El Mala nicht

Ein Spieler des 1. FC Köln ist bei der Fußball-WM nicht dabei, geht es nach Vereinsikone Lukas Podolski, hätte einer die Nominierung aber verdient gehabt. Said El Mala (19) hätte spätestens nach der Verletzung von Lennart Karl in die DFB-Elf gehört, meinte Podolski bei Sport1.

"Warum er nicht berücksichtigt wurde, weiß ich nicht. Vielleicht passt er nicht ins System, vielleicht sieht der Trainer ihn nicht in der Rolle, vielleicht war das Telefonat mit dem Trainer nicht so toll", ergänzte der Weltmeister von 2014.