"Das will er auf keinen Fall!" Hansi Flick lässt FC Barcelona hinsichtlich seiner Zukunft zappeln

Flicks Vertrag läuft bis zum Sommer 2027, geplant ist die Verlängerung um ein weiteres Jahr. "Er ist ein sehr ehrlicher und professioneller Mensch", sagte Laporta, "ich denke, er hat sich die Vertragsverlängerung verdient, aber er analysiert die Situation lieber erst am Ende der Saison und entscheidet dann, wie es weitergeht. Wenn wir ein weiteres Jahr bekommen, hat er die Verlängerung schon in der Tasche."