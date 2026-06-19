"Das werde ich niemals vergessen": Kanadas Ismael Kone meldet sich nach Horror-Verletzung bei der WM emotional zu Wort

"An meine kanadischen Brüder", schrieb Koné, "während ich mich vorübergehend in die Rolle des Assistenztrainers begeben habe und euch von der Seitenlinie aus unterstütze, möchte ich, dass ihr wisst, wie sehr ich Euch von Herzen liebe. Unsere Brüderlichkeit bedeutet mir alles. Was ihr gestern gemacht habt, werde ich niemals vergessen."

Und Koné versprach, dass er "sehr bald" zurückkomme "und wir werden weiterhin gemeinsam unvergessliche Erinnerungen schaffen". Dieser Kampf, "den ich gerade durchmache, ist eine Prüfung - meines Glaubens und meines Charakters. Und ehrlich gesagt bin ich bereit dafür."