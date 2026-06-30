"Das war wirklich gar nichts": Zlatan Ibrahimovic benennt den Hauptschuldigen für das WM-Aus der Niederlande gegen Marokko

Koeman hatte sich dafür entschieden, seine Spieler in einer defensiven 5-4-1-Formation aufzubieten. Sie hatten so während der 120 Minuten in Monterrey nur 35 Prozent Ballbesitz. Das Fachmagazin Voetbal International klagte später über "Angsthasenfußball".

Nach Cody Gakpos Führungstor in der 72. Minute mussten die Oranjes in der Nachspielzeit den Ausgleichstreffer durch Issa Diop (90.+1) schlucken. "Man konnte sehen, dass die Spieler sich nicht wohlfühlten", schilderte Ibrahimovic. Sein Fazit zur Leistung der Niederländer: "Das war überhaupt nichts, wirklich gar nichts."

Koemans vorsichtige Herangehensweise konnte auch Ibrahimovics Expertenkollege Thierry Henry nicht nachvollziehen. Der ehemalige Starangreifer des FC Arsenal monierte: "Du opferst einen Mittelfeldspieler für einen Verteidiger. Das ist quasi das Eingeständnis, dass du Angst vor Marokko hast. Wenn Du gewinnst, hast du Recht. Aber wenn du verlierst, dann liegst du falsch."

Der gescholtene Koeman verteidigte indes seinen Ansatz, nachdem seine Mannschaft in der Vorrunde vier Gegentore in drei Partien kassiert hatte: "Wir haben mit der defensiveren Herangehensweise deutlich weniger zugelassen als in der Gruppenphase. (…) Sie können von der Taktik halten, was sie wollen, aber wir haben deutlich weniger zugelassen gegen eine Mannschaft, die viel stärker ist als Schweden und Tunesien. Wenn ich es nochmal tun müsste, würde ich es wieder so entscheiden."

Um Koemans Zukunft gibt es in der Heimat nun Diskussionen. "Ich habe mir dazu durchaus meine Gedanken gemacht, aber ich werde sie noch nicht preisgeben", sagte der 63-Jährige, der 2023 seine zweite Amtszeit angetreten hatte. Als möglicher Nachfolger wird der ehemalige BVB-Trainer Peter Bosz von der PSV Eindhoven gehandelt.