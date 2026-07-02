Jürgen Klopp hat verraten, dass Borussia Dortmund zu seiner Zeit als BVB-Trainer unmittelbar vor einem Transfer von Kevin De Bruyne stand. Demnach waren die Schwarzgelben im Sommer 2013 unmittelbar vor einer Verpflichtung des Belgiers, der damals noch vertraglich an den FC Chelsea gebunden war.
"Das war sehr, sehr schade": Jürgen Klopp trauert noch heute einem von Jose Mourinho verhinderten Superstar-Transfer zum BVB hinterher
Jürgen Klopp: "Und dann kam uns Jose Mourinho dazwischen"
"Er ist ein Top-Top-Spieler. Und ich hatte ihn schon praktisch in Dortmund", sagte Klopp in seiner Funktion als Experte bei MagentaTV und führte aus: "Kevin De Bruyne war meine Toplösung und dann kam uns Jose Mourinho dazwischen. Der kannte mich damals wahrscheinlich noch gar nicht." Der portugiesische Star-Coach war damals bei den Blues im Amt. In der Saison zuvor hatte De Bruyne leihweise beim SV Werder Bremen mit guten Leistungen in der Bundesliga auf sich aufmerksam gemacht und war deshalb auch Teil der Planungen von "The Special One".
Dabei seien sich der BVB und Chelsea bereits einig gewesen, betonte Klopp. Aber: "Jose wollte nicht". Mourinho habe zu dem Mittelfelddirigenten gesagt: "Komm' Junge, bleib noch bei Chelsea, probier's." Doch es kam bekanntlich alles ganz anders.
Mourinho hatte letztlich keinerlei Verwendung für De Bruyne, der nach drei Premier-League-Einsätzen zu Saisonbeginn kaum noch eine Rolle spielte und schließlich im Winter für 22 Millionen Euro beim VfL Wolfsburg anheuerte. "Der andere, der bei ihm auch auf der Bank versauert ist, war Mo Salah", sagte Klopp, der mit dem Ägypter große Erfolge beim FC Liverpool feierte. Bei den Wölfen habe De Bruyne den BVB dann im Pokalfinale 2015 "mehr oder weniger alleine geschlagen".
- AFP
Kevin De Bruyne stieg bei Manchester City zur Vereinsikone auf
Es war das gleichzeitig letzte Spiel von De Bruyne für den VfL, ehe Manchester City 76 Millionen Euro auf den Tisch legte. Bei den Skyblues stieg er nach sechs Meistertiteln und dem Triumph in der Champions League anno 2023 zur Vereinsikone auf. Zehn Jahre später folgte der ablösefreie Wechsel zu seinem heutigen Klub SSC Neapel.
Bis heute trauert Klopp dem Transfer hinterher. "Das gute Verhältnis, das wir heute wirklich haben, rührt daher, dass wir damals unbedingt zusammenarbeiten wollten. Das hat leider nie geklappt", sagte er und bedauerte: "Das war sehr, sehr schade. Er hätte uns gutgetan."
Dass Klopp über verpasste Transfers spricht, ist keineswegs neu. In der Vergangenheit enthüllte der "Head of Global Soccer" von Red Bull auch, dass er gerne mit Sadio Mane und Heung-min Son beim BVB zusammengearbeitet hätte. Auch die Geschichte mit De Bruyne ist bekannt. "Ich glaube insgesamt aber nicht, dass es viel Sinn macht, etwas im Nachhinein zu bereuen. Man hat zu dieser Zeit wahrscheinlich das Beste getan, also kommt man irgendwie damit klar", sagte er im Frühjahr 2025.
Auch De Brunye enthüllte den geplatzten BVB-Wechsel schon
Auch De Bruyne selbst erzählte die Geschichte mit Mourinho schon einmal. "Im Sommer stand ich vor der Entscheidung, ob ich zu Klopp nach Dortmund gehen oder bleiben sollte, und Jose wollte, dass ich bleibe", erklärte er im März 2024 bei TNT Sports: "Es hat einfach nicht geklappt, ich war vielleicht auch ein bisschen ungeduldig zu der Zeit, aber ich wollte einfach nur Fußball spielen."
Der inzwischen 35-Jährige, der am späten Mittwochabend mit Belgien nach einem dramatischen Spielverlauf gegen Senegal in das WM-Achtelfinale einzog, steht nun in den finalen Zügen seiner Karriere. Mit Klopp wird er als Spieler wohl nicht mehr zusammenarbeiten, der wiederum als Nachfolger von Julian Nagelsmann für den Bundestrainer-Job bei der deutschen Nationalmannschaft gehandelt wird.
Leistungsdaten und Statistiken von Kevin De Bruyne auf Vereinsebene
Verein Zeitraum Spiele Tore Vorlagen KRC Genk 2008 – 2012 137 17 36 Werder Bremen (Leihe) 2012 – 2013 34 10 9 FC Chelsea 2012 – 2014 9 0 1 VfL Wolfsburg 2014 – 2015 73 20 37 Manchester City 2015 – 2025 422 108 171 SSC Neapel 2025 – heute 21 5 4 Gesamt 2008 – heute 696 160 258