"Das war sehr, sehr schade": Jürgen Klopp trauert noch heute einem von Jose Mourinho verhinderten Superstar-Transfer zum BVB hinterher

"Er ist ein Top-Top-Spieler. Und ich hatte ihn schon praktisch in Dortmund", sagte Klopp in seiner Funktion als Experte bei MagentaTV und führte aus: "Kevin De Bruyne war meine Toplösung und dann kam uns Jose Mourinho dazwischen. Der kannte mich damals wahrscheinlich noch gar nicht." Der portugiesische Star-Coach war damals bei den Blues im Amt. In der Saison zuvor hatte De Bruyne leihweise beim SV Werder Bremen mit guten Leistungen in der Bundesliga auf sich aufmerksam gemacht und war deshalb auch Teil der Planungen von "The Special One".

Dabei seien sich der BVB und Chelsea bereits einig gewesen, betonte Klopp. Aber: "Jose wollte nicht". Mourinho habe zu dem Mittelfelddirigenten gesagt: "Komm' Junge, bleib noch bei Chelsea, probier's." Doch es kam bekanntlich alles ganz anders.

Mourinho hatte letztlich keinerlei Verwendung für De Bruyne, der nach drei Premier-League-Einsätzen zu Saisonbeginn kaum noch eine Rolle spielte und schließlich im Winter für 22 Millionen Euro beim VfL Wolfsburg anheuerte. "Der andere, der bei ihm auch auf der Bank versauert ist, war Mo Salah", sagte Klopp, der mit dem Ägypter große Erfolge beim FC Liverpool feierte. Bei den Wölfen habe De Bruyne den BVB dann im Pokalfinale 2015 "mehr oder weniger alleine geschlagen".