"Das war persönlich ein wirklich schwerer Moment in meiner Karriere": Darum musste Harry Kane vom FC Bayern "mental extrem stark sein"

"Die Erwartungen sind jetzt hoch", sagte der Kapitän der Three Lions im Gespräch mit dem Weltverband FIFA: "Wenn man zweimal im EM-Finale steht und ein WM-Halbfinale spielt, erwarten die Leute, dass man das nächste Mal gewinnt. Das wissen wir und darauf müssen wir vorbereitet sein."

Weltmeister! Kane weiß, "wie sehr sich jeder englische Fan nach diesem Moment sehnt. Wir alle hoffen, Teil dieser Geschichte zu werden und unsere Namen darin zu verewigen. Aber wir wissen auch, dass noch ein langer Weg vor uns liegt. Es wird viel Verzicht und harte Arbeit brauchen. Und genau dazu sind wir bereit."

2018 schieden der Superstar von Bayern München und seine Kollegen im Halbfinale gegen Kroatien (1:2 n.V.) aus, 2022 war im Viertelfinale Endstation, als Kane gegen Frankreich (1:2) einen Foulelfmeter über das Tor schoss. "Das war persönlich ein wirklich schwerer Moment in meiner Karriere", sagte er: "Ich musste mental extrem stark sein, um das zu verarbeiten – und das war ich. Am Ende hatte ich fast das Gefühl, dass es mich zu einem besseren Spieler gemacht hat."