Der dänische Nationalspieler trat ins Fettnäpfchen und ruderte nach einen kleinen Shitstorm von United-Anhängern zurück.

Manchester Uniteds Stürmer Rasmus Höjlund (21) hat sich für seinen unglücklichen Post bei Social Media im Anschluss an das 3:3 seiner Mannschaft in der Europa League gegen den FC Porto am Donnerstagabend entschuldigt.