"Das war nicht: raus mit ihm": WM-Experte Jürgen Klopp reagiert auf Kritik wegen Aussagen zu Jamal Musiala

Überhaupt sieht der Weltmeister von 1990 Klopps Expertenrolle kritisch. Seine Äußerungen machten Bundestrainer Julian Nagelsmann "die Arbeit nicht gerade leichter".

Klopp reagierte am Samstag. "Wen sollen wir kritisieren – wir haben noch keine Sekunde gespielt? Weder den Trainer und schon gar nicht Musiala, den wir alle lieben", sagte der ehemalige Meister von Borussia Dortmund und des FC Liverpool.

"Wir wollen alle, dass er ganz schnell das Gefühl für sich selbst bekommt. Er hat nicht viele Spiele. Er kriegt noch ganz viele. Er kann sich da rein finden. Er kann eine ganz, ganz tolle WM spielen. Das war nicht: raus mit ihm", sagte Klopp über Musiala.



