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Sane Musiala GermanyGetty

"Das war nicht: raus mit ihm": WM-Experte Jürgen Klopp reagiert auf Kritik wegen Aussagen zu Jamal Musiala

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Jürgen Klopp fühlt sich in Sachen Jamal Musiala missverstanden. Der WM-Experte von MagentaTV reagierte nun zur Kritik an seinen Äußerungen zum Bayern-Star.

"Wir wollten aufzeigen, es gibt auch noch Möglichkeiten. Wir haben so viele Spieler und alle müssen wir sie bei Laune haben. Jamal Musiala wird nicht alle Spiele von der ersten bis zur letzten Minute machen können. Aber: er soll sich entwickeln. Das war nullkommanull als Kritik gedacht", sagte der MagentaTV-Experte.

  • Lothar Matthäus kritisiert Jürgen Klopp und Thomas Müller

    Zuvor hatten sich Klopp und Experten-Kollege Thomas Müller dafür eingesetzt, dass Deniz Undav im WM-Eröffnungsspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Curacao am Sonntag (19.00 Uhr MESZ/ARD und MagentaTV) in Houston zum Einsatz kommt.

    Dies stieß bei Lothar Matthäus auf Kritik. Klopp, sagte Matthäus bei Bild, "sollte es eigentlich wissen. Um eine erfolgreiche WM zu spielen, braucht Deutschland die Qualität eines Musiala. Darum muss man ihm nun Vertrauen und die Spielzeit geben."

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  • Thomas Müller Jürgen KloppGetty Images

    Jürgen Klopp stellt klar: "Das war nicht: raus mit ihm!"

    Überhaupt sieht der Weltmeister von 1990 Klopps Expertenrolle kritisch. Seine Äußerungen machten Bundestrainer Julian Nagelsmann "die Arbeit nicht gerade leichter".

    Klopp reagierte am Samstag. "Wen sollen wir kritisieren – wir haben noch keine Sekunde gespielt? Weder den Trainer und schon gar nicht Musiala, den wir alle lieben", sagte der ehemalige Meister von Borussia Dortmund und des FC Liverpool.

    "Wir wollen alle, dass er ganz schnell das Gefühl für sich selbst bekommt. Er hat nicht viele Spiele. Er kriegt noch ganz viele. Er kann sich da rein finden. Er kann eine ganz, ganz tolle WM spielen. Das war nicht: raus mit ihm", sagte Klopp über Musiala.


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