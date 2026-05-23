Der Ehrenpräsident des FC Bayern München hat kein Verständnis für Nagelsmanns Entscheidung, Kimmich als Rechtsverteidiger statt im zentralen Mittelfeld spielen zu lassen.
"Das war nicht in Ordnung": Bayern-Patron Uli Hoeneß kritisiert Julian Nagelsmann wegen Joshua Kimmich und Oliver Baumann
"Joshua Kimmich brauche ich im Mittelfeld. Auf keinen Fall rechts hinten, Führungsspieler kann er da nicht sein", sagte Hoeneß im Interview mit dem Spiegel. Der 74-Jährige ist der Meinung, dass man im DFB-Team im Mittelfeld einen Bayern-Block, bestehend aus Kimmich und Aleksandar Pavlovic, brauche.
Die Debatte um Kimmichs Position in der Nationalmannschaft zieht sich bereits seit geraumer Zeit, wenngleich sie eigentlich abgekühlt war. Während er beim FC Bayern unter Trainer Vincent Kompany auf der Sechser-Position eingesetzt wird, stellt ihn Nagelsmann als Rechtsverteidiger auf und hält Stand jetzt auch mit Blick auf die WM daran fest. "An sich ist es eine sehr, sehr lange Diskussion. Der Trainer weiß, dass ich auf beiden Positionen spielen kann, und dementsprechend kann man das nutzen", sagte Kimmich noch im vergangenen Jahr dazu.
Uli Hoeneß über Baumann-Degradierung: "Das war nicht fair"
Abgesehen vom Kimmich-Thema ist Hoeneß allgemein nicht ganz einverstanden mit dem WM-Kader, den Nagelsmann für das Großereignis in den USA, Mexiko und Kanada nominiert hat. Er sei zwar "gut, aber nicht Weltklasse", erklärte Hoeneß. "Man hätte eine Mannschaft drei-, vier-, fünfmal zusammenspielen lassen müssen, um sie zu einer Einheit zu formen", sagte er. Er machte deutlich, dass es keine persönliche Attacke gegen Nagelsmann sei, sondern nur "sachlich-fachliche Kritik".
Auch den Umgang mit Oliver Baumann und dessen Degradierung zum zweiten Torhüter hinter Bayerns Manuel Neuer kritisierte Hoeneß. "Das war nicht in Ordnung, nicht fair", sagte er. Zwar betonte der Klub-Patron bereits bei der Meisterfeier des FC Bayern, dass Neuer für ihn weiterhin der beste Torhüter sei, dennoch tue ihm Baumann leid.
Der 40-jährige Neuer hatte nach der Heim-EM 2024 seine Karriere in der Nationalmannschaft eigentlich bereits beendet, kehrt jedoch noch einmal für die WM zurück. Baumann, der die WM-Qualifikation als Deutschlands Nummer eins bestritten hat und dem Nagelsmann ursprünglich auch diese Rolle für das Turnier zugesprochen hatte, rückt damit nun hinter Neuer zurück.
Die DFB-Elf trifft bei der WM (11. Juni - 19. Juli) in der Gruppenphase auf Curacao, die Elfenbeinküste und Ecuador.
DFB-Team: Der Kader für die WM 2026
Position Spieler Verein Tor Oliver Baumann TSG Hoffenheim Tor Manuel Neuer FC Bayern München Tor Alexander Nübel VfB Stuttgart Defensive Waldemar Anton Borussia Dortmund Defensive Nathaniel Brown Eintracht Frankfurt Defensive Pascal Groß Brighton & Hove Albion Defensive Joshua Kimmich FC Bayern München Defensive Felix Nmecha Borussia Dortmund Defensive Aleksandar Pavlovic FC Bayern München Defensive David Raum RB Leipzig Defensive Antonio Rüdiger Real Madrid Defensive Nico Schlotterbeck Borussia Dortmund Defensive Angelo Stiller VfB Stuttgart Defensive Jonathan Tah FC Bayern München Defensive Malick Thiaw Newcastle United Offensive Nadiem Amiri Mainz 05 Offensive Maximilian Beier Borussia Dortmund Offensive Leon Goretzka FC Bayern München Offensive Kai Havertz FC Arsenal Offensive Lennart Karl FC Bayern München Offensive Jamie Leweling VfB Stuttgart Offensive Jamal Musiala FC Bayern München Offensive Leroy Sane Galatasaray Istanbul Offensive Deniz Undav VfB Stuttgart Offensive Florian Wirtz FC Liverpool Offensive Nick Woltemade Newcastle United
Häufig gestellte Fragen
Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.
Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Münchner Allianz Arena, im Dortmunder Signal Iduna Park aber auch in anderen Anlagen.
Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.
Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.
Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordnationalspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131).
Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.
Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.
In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".