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"Das war nicht in Ordnung": Bayern-Patron Uli Hoeneß kritisiert Julian Nagelsmann wegen Joshua Kimmich und Oliver Baumann

Weltmeisterschaft
J. Kimmich
Deutschland

Die Positionsdebatte um Joshua Kimmich in der deutschen Nationalmannschaft wird von Uli Hoeneß wieder angefacht. Er übt Kritik an Bundestrainer Julian Nagelsmann.

Der Ehrenpräsident des FC Bayern München hat kein Verständnis für Nagelsmanns Entscheidung, Kimmich als Rechtsverteidiger statt im zentralen Mittelfeld spielen zu lassen.

  • "Joshua Kimmich brauche ich im Mittelfeld. Auf keinen Fall rechts hinten, Führungsspieler kann er da nicht sein", sagte Hoeneß im Interview mit dem Spiegel. Der 74-Jährige ist der Meinung, dass man im DFB-Team im Mittelfeld einen Bayern-Block, bestehend aus Kimmich und Aleksandar Pavlovic, brauche. 

    Die Debatte um Kimmichs Position in der Nationalmannschaft zieht sich bereits seit geraumer Zeit, wenngleich sie eigentlich abgekühlt war. Während er beim FC Bayern unter Trainer Vincent Kompany auf der Sechser-Position eingesetzt wird, stellt ihn Nagelsmann als Rechtsverteidiger auf und hält Stand jetzt auch mit Blick auf die WM daran fest. "An sich ist es eine sehr, sehr lange Diskussion. Der Trainer weiß, dass ich auf beiden Positionen spielen kann, und dementsprechend kann man das nutzen", sagte Kimmich noch im vergangenen Jahr dazu.

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  • Uli Hoeneß über Baumann-Degradierung: "Das war nicht fair"

    Abgesehen vom Kimmich-Thema ist Hoeneß allgemein nicht ganz einverstanden mit dem WM-Kader, den Nagelsmann für das Großereignis in den USA, Mexiko und Kanada nominiert hat. Er sei zwar "gut, aber nicht Weltklasse", erklärte Hoeneß. "Man hätte eine Mannschaft drei-, vier-, fünfmal zusammenspielen lassen müssen, um sie zu einer Einheit zu formen", sagte er. Er machte deutlich, dass es keine persönliche Attacke gegen Nagelsmann sei, sondern nur "sachlich-fachliche Kritik".

    Auch den Umgang mit Oliver Baumann und dessen Degradierung zum zweiten Torhüter hinter Bayerns Manuel Neuer kritisierte Hoeneß. "Das war nicht in Ordnung, nicht fair", sagte er. Zwar betonte der Klub-Patron bereits bei der Meisterfeier des FC Bayern, dass Neuer für ihn weiterhin der beste Torhüter sei, dennoch tue ihm Baumann leid.

    Der 40-jährige Neuer hatte nach der Heim-EM 2024 seine Karriere in der Nationalmannschaft eigentlich bereits beendet, kehrt jedoch noch einmal für die WM zurück. Baumann, der die WM-Qualifikation als Deutschlands Nummer eins bestritten hat und dem Nagelsmann ursprünglich auch diese Rolle für das Turnier zugesprochen hatte, rückt damit nun hinter Neuer zurück.

    Die DFB-Elf trifft bei der WM (11. Juni - 19. Juli) in der Gruppenphase auf Curacao, die Elfenbeinküste und Ecuador.

  • DFB-Team: Der Kader für die WM 2026

    PositionSpielerVerein
    TorOliver BaumannTSG Hoffenheim
    TorManuel NeuerFC Bayern München
    TorAlexander NübelVfB Stuttgart
    DefensiveWaldemar AntonBorussia Dortmund
    DefensiveNathaniel BrownEintracht Frankfurt
    DefensivePascal GroßBrighton & Hove Albion
    DefensiveJoshua KimmichFC Bayern München
    DefensiveFelix NmechaBorussia Dortmund
    DefensiveAleksandar PavlovicFC Bayern München
    DefensiveDavid RaumRB Leipzig
    DefensiveAntonio RüdigerReal Madrid
    DefensiveNico SchlotterbeckBorussia Dortmund
    DefensiveAngelo StillerVfB Stuttgart
    DefensiveJonathan TahFC Bayern München
    DefensiveMalick ThiawNewcastle United
    OffensiveNadiem AmiriMainz 05
    OffensiveMaximilian BeierBorussia Dortmund
    OffensiveLeon GoretzkaFC Bayern München
    OffensiveKai HavertzFC Arsenal
    OffensiveLennart KarlFC Bayern München
    OffensiveJamie LewelingVfB Stuttgart
    OffensiveJamal MusialaFC Bayern München
    OffensiveLeroy SaneGalatasaray Istanbul
    OffensiveDeniz UndavVfB Stuttgart
    OffensiveFlorian WirtzFC Liverpool
    OffensiveNick WoltemadeNewcastle United

Häufig gestellte Fragen

Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.

Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Münchner Allianz Arena, im Dortmunder Signal Iduna Park aber auch in anderen Anlagen.

Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.

Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.

Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordnationalspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131). 

Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.

Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.

In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".

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