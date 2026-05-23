"Das war nicht in Ordnung": Bayern-Patron Uli Hoeneß kritisiert Julian Nagelsmann wegen Joshua Kimmich und Oliver Baumann

Abgesehen vom Kimmich-Thema ist Hoeneß allgemein nicht ganz einverstanden mit dem WM-Kader, den Nagelsmann für das Großereignis in den USA, Mexiko und Kanada nominiert hat. Er sei zwar "gut, aber nicht Weltklasse", erklärte Hoeneß. "Man hätte eine Mannschaft drei-, vier-, fünfmal zusammenspielen lassen müssen, um sie zu einer Einheit zu formen", sagte er. Er machte deutlich, dass es keine persönliche Attacke gegen Nagelsmann sei, sondern nur "sachlich-fachliche Kritik".

Auch den Umgang mit Oliver Baumann und dessen Degradierung zum zweiten Torhüter hinter Bayerns Manuel Neuer kritisierte Hoeneß. "Das war nicht in Ordnung, nicht fair", sagte er. Zwar betonte der Klub-Patron bereits bei der Meisterfeier des FC Bayern, dass Neuer für ihn weiterhin der beste Torhüter sei, dennoch tue ihm Baumann leid.

Der 40-jährige Neuer hatte nach der Heim-EM 2024 seine Karriere in der Nationalmannschaft eigentlich bereits beendet, kehrt jedoch noch einmal für die WM zurück. Baumann, der die WM-Qualifikation als Deutschlands Nummer eins bestritten hat und dem Nagelsmann ursprünglich auch diese Rolle für das Turnier zugesprochen hatte, rückt damit nun hinter Neuer zurück.

Die DFB-Elf trifft bei der WM (11. Juni - 19. Juli) in der Gruppenphase auf Curacao, die Elfenbeinküste und Ecuador.