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Hans-Joachim WatzkeGetty Images
Tim Ursinus

"Das war großartig": Überraschendes Jubel-Geständnis von BVB-Boss Watzke über einen Sieg des FC Bayern München

Damit war nicht unbedingt zu rechnen. Der BVB-Präsident freute sich über einen der jüngsten Siege des FC Bayern München.

Der FC Bayern München bringt in diesen Tagen selbst BVB-Boss Hans-Joachim Watzke ins Schwärmen. Der Präsident von Borussia Dortmund sprach dem deutschen Rekordmeister nach dem wilden 3:2-Sieg gegen den HSV am Samstag ein großes Lob aus.

  • Watzke schwärmt von Bayern-Triumph über Atalanta Bergamo

    Insbesondere die zwei überzeugenden Auftritte gegen Atalanta Bergamo in der Champions League, das den BVB in den Playoffs ausgeschaltet hatte, haben es Watzke angetan. "Ich habe mich selten so gefreut über den Sieg von Bayern München, weil der so klar und deutlich war. Das war großartig", sagte er bei Sky.

    Für Watzke ist der FCB "momentan die beste Mannschaft in Europa". In dieser Saison könnte das Team von Trainer Vincent Kompany auch zum dritten Mal in der Vereinsgeschichte das begehrte Triple einfahren. Während die Meisterschaft so gut wie sicher ist, warten im Viertelfinale der Königsklasse Real Madrid und Halbfinale des DFB-Pokals Bayer Leverkusen.

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    Watzke sieht "einen Makel" in der BVB-Saison

    Die Saison des BVB hat indes "einen Makel", betonte Watzke: "Da müssen wir nicht herumreden. Jeder, der aus dem Fußball kommt, weiß, dass wir einen schlechten Tag hatten. Der hat uns gekillt in Bergamo, vor allem auch von der Dramaturgie her. In der Bundesliga ist es richtig gut. Ich glaube, dass wir seit 2016 nicht mehr so viele Punkte gesammelt haben. Das Problem ist nur, dass die Bayern immer bestimmen, ob du Deutscher Meister werden kannst oder nicht."

    Mit 61 Punkten aus 27 Spieltagen hat die Borussia bereits die Ausbeute der vergangenen Spielzeit (57) getoppt und kann sogar die Bestmarke von 82 Zählern der Meisterschaft 2012 unter Jürgen Klopp übertreffen. In dieser Spielzeit dürfte Platz zwei gesichert sein. Der Vorsprung auf die Verfolger beträgt elf Punkte, wobei der VfB Stuttgart den Rückstand über den FC Augsburg am Sonntag noch verkürzen kann.

  • Die Rekordtransfers des BVB

    SpielerPositionVerpflichtet vonJahrAblöse
    Ousmane DembeleAngriffStade Rennes201635,5 Millionen Euro
    Sebastien HallerAngriffAjax Amsterdam202231 Millionen Euro
    Mats HummelsAbwehrFC Bayern201930,5 Millionen Euro
    Jobe BellinghamMittelfeldAFC Sunderland202530,5 Millionen Euro
    Jude BellinghamMittelfeldBirmingham City202030,15 Millionen Euro
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