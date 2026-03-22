"Das war großartig": Überraschendes Jubel-Geständnis von BVB-Boss Watzke über einen Sieg des FC Bayern München

Die Saison des BVB hat indes "einen Makel", betonte Watzke: "Da müssen wir nicht herumreden. Jeder, der aus dem Fußball kommt, weiß, dass wir einen schlechten Tag hatten. Der hat uns gekillt in Bergamo, vor allem auch von der Dramaturgie her. In der Bundesliga ist es richtig gut. Ich glaube, dass wir seit 2016 nicht mehr so viele Punkte gesammelt haben. Das Problem ist nur, dass die Bayern immer bestimmen, ob du Deutscher Meister werden kannst oder nicht."

Mit 61 Punkten aus 27 Spieltagen hat die Borussia bereits die Ausbeute der vergangenen Spielzeit (57) getoppt und kann sogar die Bestmarke von 82 Zählern der Meisterschaft 2012 unter Jürgen Klopp übertreffen. In dieser Spielzeit dürfte Platz zwei gesichert sein. Der Vorsprung auf die Verfolger beträgt elf Punkte, wobei der VfB Stuttgart den Rückstand über den FC Augsburg am Sonntag noch verkürzen kann.