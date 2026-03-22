Der FC Bayern München bringt in diesen Tagen selbst BVB-Boss Hans-Joachim Watzke ins Schwärmen. Der Präsident von Borussia Dortmund sprach dem deutschen Rekordmeister nach dem wilden 3:2-Sieg gegen den HSV am Samstag ein großes Lob aus.
"Das war großartig": Überraschendes Jubel-Geständnis von BVB-Boss Watzke über einen Sieg des FC Bayern München
Watzke schwärmt von Bayern-Triumph über Atalanta Bergamo
Insbesondere die zwei überzeugenden Auftritte gegen Atalanta Bergamo in der Champions League, das den BVB in den Playoffs ausgeschaltet hatte, haben es Watzke angetan. "Ich habe mich selten so gefreut über den Sieg von Bayern München, weil der so klar und deutlich war. Das war großartig", sagte er bei Sky.
Für Watzke ist der FCB "momentan die beste Mannschaft in Europa". In dieser Saison könnte das Team von Trainer Vincent Kompany auch zum dritten Mal in der Vereinsgeschichte das begehrte Triple einfahren. Während die Meisterschaft so gut wie sicher ist, warten im Viertelfinale der Königsklasse Real Madrid und Halbfinale des DFB-Pokals Bayer Leverkusen.
- AFP
Watzke sieht "einen Makel" in der BVB-Saison
Die Saison des BVB hat indes "einen Makel", betonte Watzke: "Da müssen wir nicht herumreden. Jeder, der aus dem Fußball kommt, weiß, dass wir einen schlechten Tag hatten. Der hat uns gekillt in Bergamo, vor allem auch von der Dramaturgie her. In der Bundesliga ist es richtig gut. Ich glaube, dass wir seit 2016 nicht mehr so viele Punkte gesammelt haben. Das Problem ist nur, dass die Bayern immer bestimmen, ob du Deutscher Meister werden kannst oder nicht."
Mit 61 Punkten aus 27 Spieltagen hat die Borussia bereits die Ausbeute der vergangenen Spielzeit (57) getoppt und kann sogar die Bestmarke von 82 Zählern der Meisterschaft 2012 unter Jürgen Klopp übertreffen. In dieser Spielzeit dürfte Platz zwei gesichert sein. Der Vorsprung auf die Verfolger beträgt elf Punkte, wobei der VfB Stuttgart den Rückstand über den FC Augsburg am Sonntag noch verkürzen kann.
Die Rekordtransfers des BVB
Spieler Position Verpflichtet von Jahr Ablöse Ousmane Dembele Angriff Stade Rennes 2016 35,5 Millionen Euro Sebastien Haller Angriff Ajax Amsterdam 2022 31 Millionen Euro Mats Hummels Abwehr FC Bayern 2019 30,5 Millionen Euro Jobe Bellingham Mittelfeld AFC Sunderland 2025 30,5 Millionen Euro Jude Bellingham Mittelfeld Birmingham City 2020 30,15 Millionen Euro