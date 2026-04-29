"Das war das beste Spiel, in dem ich als Trainer dabei war": Luis Enrique kann es nicht fassen und schnappt sich Rekord von Pep Guardiola - Vincent Kompany hat Spektakel zwischen PSG und FC Bayern "nicht gefallen"

"Ich habe noch nie eine solche Intensität, ein solches Tempo und ein solches physisches Niveau gesehen. Wir müssen allen gratulieren", sagte Enrique: "Wir haben heute den Sieg verdient, wir haben ein Unentschieden verdient und wir haben die Niederlage verdient. Es war ein fantastisches Spiel." Gegenüber CBS Sports ergänzte er: "Es war die ganze Zeit Party."

FCB-Coach Vincent Kompany sah es hingegen anders. Als sich beide Trainer nach dem Spiel in den Katakomben des Prinzenparks begegneten und ein paar nette Worte austauschten, gaben sich die beiden Trainer die Hand. Zur Verabschiedung stellte Enrique seinem Gegenüber die Frage, ob es Kompany gefallen habe, entgegnete der Belgier - voraussichtlich ob der nicht vorhandenen Kontrolle im Spiel und der vielen Gegentore geschuldet sowie der Tatsache, dass er nicht auf der Trainerbank sitzen durfte - mit einem breiten Grinsen: "Nein! Mir hat es wirklich nicht gefallen."

Enrique sicherte sich mit dem 5:4 zudem einen Rekord. Er löste Pep Guardiola als schnellsten Trainer ab, der 50 Siege in der Königsklasse eingefahren hat. Guardiola hatte bei Barca und Bayern 80 Spiele gebraucht, Enrique nun 77.