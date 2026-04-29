Luis Enrique hat in seiner Trainerlaufbahn schon so einiges erlebt - und doch musste sich auch der 55-Jährige nach diesem völlig irren Champions-League-Abend kneifen. "Das war das beste Spiel, in dem ich als Trainer dabei war, ohne Zweifel", schwärmte der Coach von Titelverteidiger Paris Saint-Germain nach dem historischen 5:4 (3:2) im Halbfinal-Hinspiel gegen den FC Bayern.
"Das war das beste Spiel, in dem ich als Trainer dabei war": Luis Enrique kann es nicht fassen und schnappt sich Rekord von Pep Guardiola - Vincent Kompany hat Spektakel zwischen PSG und FC Bayern "nicht gefallen"
"Ich habe noch nie eine solche Intensität, ein solches Tempo und ein solches physisches Niveau gesehen. Wir müssen allen gratulieren", sagte Enrique: "Wir haben heute den Sieg verdient, wir haben ein Unentschieden verdient und wir haben die Niederlage verdient. Es war ein fantastisches Spiel." Gegenüber CBS Sports ergänzte er: "Es war die ganze Zeit Party."
FCB-Coach Vincent Kompany sah es hingegen anders. Als sich beide Trainer nach dem Spiel in den Katakomben des Prinzenparks begegneten und ein paar nette Worte austauschten, gaben sich die beiden Trainer die Hand. Zur Verabschiedung stellte Enrique seinem Gegenüber die Frage, ob es Kompany gefallen habe, entgegnete der Belgier - voraussichtlich ob der nicht vorhandenen Kontrolle im Spiel und der vielen Gegentore geschuldet sowie der Tatsache, dass er nicht auf der Trainerbank sitzen durfte - mit einem breiten Grinsen: "Nein! Mir hat es wirklich nicht gefallen."
Enrique sicherte sich mit dem 5:4 zudem einen Rekord. Er löste Pep Guardiola als schnellsten Trainer ab, der 50 Siege in der Königsklasse eingefahren hat. Guardiola hatte bei Barca und Bayern 80 Spiele gebraucht, Enrique nun 77.
- AFP
Demebele schwärmt von Bayern: "Eine großartige Mannschaft"
Auch seine Spieler waren trotz der späten Aufholjagd der Bayern, die nach einem 2:5 noch einmal zurückkamen, zufrieden. "Alle Fußballfans haben das Spiel sicher genossen", sagte Kapitän Marquinhos bei Canal+. "Auf dem Platz war es eine wahre Freude, in diesem Spiel mitzuspielen. Von solchen Spielen träumen wir das ganze Jahr über, schon seit unserer Kindheit."
Bayern sei "eine großartige Mannschaft, es war ein unglaubliches Spiel", meinte auch Doppeltorschütze Ousmane Dembele (45.+5, Handelfmeter/58.) - und ergänzte mit Blick auf das Rückspiel am nächsten Mittwoch: "Jetzt fahren wir nach München, um zu versuchen, ein weiteres Spiel zu gewinnen. Und um uns für das Finale zu qualifizieren, müssen wir uns konzentrieren."