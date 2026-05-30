Das wäre wohl nahe an einem Weltrekord: Arne Slot soll wenige Stunden anch seinem Aus beim FC Liverpool schon mit anderem Spitzenklub verhandeln

Dass Slot am Samstag seinen Hut nehmen musste, kam durchaus überraschend. Zwar liegt hinter dem entthronten Titelverteidiger der Premier League eine durchwachsene Saison, immerhin gelang am Ende aber die erneute Qualifikation für die Königsklasse. Gerüchte um eine Ablösung Slots hatten im Frühjahr Konjunktur, waren zuletzt allerdings abgeflaut.

"Dass dies eine schwierige Entscheidung für uns als Klub war, versteht sich von selbst", teilte die Fenway Sports Group als Reds-Eigentümer mit und hob Slots "Arbeitsmoral, Sorgfalt und Fachwissen" hervor: "Gleichzeitig sind wir gemeinsam zu dem Schluss gekommen, dass Veränderungen notwendig sind, damit der Klub weiter vorankommt."

Slot kam 2024 als Nachfolger von Klublegende Jürgen Klopp nach Liverpool und meisterte das schwere Erbe mit Bravour: Auf Anhieb gewann er die englische Meisterschaft. Nach knapp 500 Millionen Euro Investitionen in neue Stars im vergangenen Sommer enttäuschte Slots Mannschaft in der abgelaufenen Spielzeit aber die Erwartungen. Slots Vertrag in Liverpool lief noch bis 2027.

Außerdem meldet Tavolieri, wer neuer Sportchef bei Milan werden soll: Ramon Planes (58) sei hier die favorisierte Lösung. Der Spanier ist aktuell Sportdirektor bei Al-Ittihad in der Saudi Pro League. Zuvor arbeitete er unter anderem beim FC Barcelona und bei Betis Sevilla.