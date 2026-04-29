Auf den Tribünen hingen vor dem Anpfiff riesige Gemälde von Napoleons siegreichen Truppen bei einer Schlacht gegen die Preußen: Mit ihrer Choreografie offenbarten die Fans von Paris Saint-Germain, in welchen Dimensionen sie dieses Halbfinale der Champions League denken.
"Das wäre völlig absurd!" Eine "irrsinnige" Aussage nach dem "Spiel des Jahrhunderts" spiegelt den FC Bayern perfekt wider
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PSG vs. FC Bayern: "Das beste Spiel, das ich als Trainer erlebt hab"
Zumindest im übertragenen Sinne füllten die Spieler der beiden Mannschaften diesen durchaus hochtrabenden Rahmen mit Leben, indem sie ein fußballerisches Schlachtengemälde für die Geschichtsbücher auf den Rasen des Prinzenparks malten.
5:4! Das torreichste Champions-League-Halbfinale der Geschichte. Die englische Sun schreibt vom "Spiel des Jahrhunderts", die spanische Mundo Deportivo von einem "Fußball-Meisterwerk" und der französische Figaro von einem "Fußball-Spektakel der Extraklasse", von "einem Spiel, das in die Geschichte der Champions League eingehen wird".
PSG-Trainer Luis Enrique sagte einfach nur: "Das war das beste Spiel, das ich als Trainer erlebt habe." Und Enrique hat schon so einige große Spiele erlebt, unter anderem zwei siegreiche Champions-League-Finals. Erst vor einem Jahr demontierte seine Mannschaft Inter Mailand im Endspiel von München mit 5:0.
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Sturm-Trio des FC Bayern wandelt auf historischen Spuren
Der FC Bayern führte früh mit 1:0, geriet in Rückstand, glich zum 2:2 aus, lag Anfang der zweiten Halbzeit plötzlich 2:5 zurück. "Es ist sehr bemerkenswert, da ruhig zu bleiben und zurückzukommen", sagte Joshua Kimmich anschließend. "In den letzten Jahren wären wir da weggebrochen." Diesmal brachen die Münchner aber nicht weg, sondern verkürzten noch auf 4:5, wodurch vor dem Rückspiel kommenden Mittwoch alles offen ist.
Der FC Bayern verfügt in dieser Saison über eine unglaubliche Mentalität und die einfache Gewissheit, immer treffen zu können. Michael Olise, Harry Kane und Luis Diaz bilden eines der gefährlichsten Angriffstrios der jüngeren Fußballgeschichte. Längst haben sie ein eigenes Kürzel verdient: OKD erinnert an MSN (Lionel Messi, Luis Suarez, Neymar) beim FC Barcelona oder BBC (Gareth Bale, Karim Benzema, Cristiano Ronaldo) bei Real Madrid.
Gerade jetzt in der entscheidenden Saisonphase liefert OKD in beeindruckender Manier ab. Wie schon beim Viertelfinal-Rückspiel gegen Real trafen wiedermal alle drei, zusammen stehen Olise, Kane und Diaz nun bei 100 Saisontoren. Erster "Verfolger" sind Kylian Mbappe, Vinicius Junior und Federico Valverde von Real Madrid mit 69.
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FC Bayern offenbart das Risiko den Spielstils unter Vincent Kompany
Dass die Münchner trotz vier Toren dennoch verloren haben, liegt natürlich an den fünf Gegentoren - und die passen genauso gut ins aktuelle Bild. Gegen Real lautete das Endergebnis nach Hin- und Rückspiel 6:4, am Samstag gelang nach 0:3 ein 4:3 gegen den FSV Mainz 05. In den vergangenen 15 Partien spielten die Münchner nur dreimal zu Null und kassierten siebenmal mindestens zwei Tore.
Der FC Bayern verteidigt unter Trainer Vincent Kompany extrem hoch und mannorientiert, das erfordert maximale Fitness und Konzentration - und wird bei kleinsten Fehlern bitter bestraft, so auch in Paris. Mit all ihrer individuellen Qualität machten die Gastgeber aus fünf Schüssen aufs Tor und einem xG-Wert von 1,91 kurzerhand fünf Tore, bei denen Manuel Neuer noch dazu machtlos war. Erstmals seit 2010 kassierte ein Keeper in der K.o.-Runde der Champions League fünf Tore ohne eine einzige Parade zu zeigen.
Zwei dieser Gegentore fielen nach Standards, eine wiederkehrende Schwäche in dieser Saison. Da hilft es offenbar auch nicht, wenn der Standardtrainer als Interimschef fungiert. Aaron Danks vertrat den gesperrten Vincent Kompany bekanntlich an der Seitenlinie.
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Muss der FC Bayern seinen Spielstil ändern? Max Eberl reagiert fast schon entsetzt
Was also tun mit Blick auf das Rückspiel? Sollte das System vielleicht doch etwas angepasst werden?
"Warum sind wir hier?", fragte Sportvorstand Max Eberl aus dem Hier (Prinzenpark, Champions-League-Halbfinale gegen den Titelverteidiger) und gab sich die Antwort gleich selbst: "Weil wir bis jetzt so Fußball gespielt haben. Jetzt auf einmal das ganze Spiel zu ändern, das wäre völlig absurd." Dann sagte Eberl noch den wunderschönen, nach einer 4:5-Pleite aber auch ein bisschen irrsinnigen Satz: "Wir müssen im Rückspiel die Situationen, die wir vorne haben, und davon haben wir viele, viele, viele, sauberer zum Abschluss bringen."
Dass der FC Bayern mit 4:5 verloren hat, lag demnach also nicht an den fünf Gegentoren. Sondern an den mickrigen vier eigenen Toren (übrigens bei einem xG-Wert von 2,51). Warum nicht sechs? Oder acht? Oder zehn? PSG-Trainer Enrique erzählte, dass er seine Mannschaft nach Abpfiff in der Kabine gefragt habe, wie viele Tore ihrer Meinung nach im Rückspiel für ein Weiterkommen nötig sein werden. "Sie meinten: mindestens drei."
Unabhängig davon, ob der FC Bayern diese Saison mit dem dritten Triple, dem Double oder nur mit dem Meistertitel beendet. Diese Mannschaft geht auf jeden Fall als eine der spektakulärsten in die Klubgeschichte ein.
Häufig gestellte Fragen
Vincent Jean Mpoy Kompany wurde am 10. April 1986 in Ukkel - einer an Brüssel angrenzenden belgischen Gemeinde geboren. Aus einer Hochhaussiedlung im berüchtigten Quartier Nord in Brüssel ging es für ihn raus in die große, weite Welt des europäischen Fußballs.
Und wie er das hat. Vincent Kompany galt einige Zeit lang, als einer der besten Innenverteidiger Europas. Er war nicht nur physisch stark, sondern auch intelligent und technisch versiert. Auch seine Führungsstärke wurde immer wieder hervorgehoben, sowohl im Verein als auch der belgischen Nationalmannschaft.
Der ehemalige Star-Innenverteidiger startete seine Karriere in der Jugend des RSC Anderlecht, wo er mit 17 Jahren sein Debüt bei den Profis gab. Über den Hamburger SV und die Bundesliga schaffte er den Sprung zu Manchester City. Hier blieb Kompany elf Jahre lang und gewann mit den Skyblues so ziemlich jeden Titel den es gibt. Zur Saison 2019/20 wechselte er zurück zu seinem Heimatverein Anderlecht, wo er als Spielertrainer fungierte.
Seine Trophäensammlung als Trainer ist noch nicht mit der als Spieler vergleichbar - der Belgier hat aber noch reichlich Zeit in seiner noch jungen Trainerkarriere. Mit Anderlecht schaffte er es zwar ins Pokalfinale, musste sich dort aber Genk geschlagen geben. Bei seiner zweiten Station, dem FC Burnley, lief es besser und Kompany konnte mit dem Club den 1. Platz in der EFL Championship und Aufstieg in die Premier League feiern. Zur Saison 2024/25 übernahm er das Zepter beim FC Bayern München und wurde Deutscher Meister. Im Sommer folgte noch der Gewinn des Supercups.
Der Verteidiger konnte in seiner Karriere noch nie die Champions League gewinnen - weder als Spieler noch als Trainer. Man City war erst einige Jahre nach seinem Weggang erfolgreich, mit dem FC Bayern möchte er diese Saison aber endlich den Henkelpott in den Händen halten.
Bei Anderlecht coachte Kompany seinen ehemaligen Mitspieler und französischen Nationalspielr Samir Nasri, so wie den jetzigen City-Profi Jeremy Doku. Ebenfalls nun in Manchester beheimatet ist sein ehemaliger Burnley-Keeper James Trafford. Die ganz großen Starts hat Kompany aber erst jetzt bei den Bayern unter seiner Fittiche. Harry Kane, Jamal Musiala, Manuel Neuer, Joshua Kimmich - die Liste könnte man noch weiter fortsetzen.
Genug Geld um sich keine Sorgen mehr machen zu müssen. In seiner langen Karriere gehörte er bei Manchester City als Kapitän zu den bestbezahltesten Spielern der Premier League. Und auch bei seinen Trainerstationen Burnley und jetzt in München verdient Kompany gutes Geld - sein Basisgehalt bei den Münchnern wird auf 7 Millionen pro Jahr geschätzt. Sein Vermögen wird von diversen Medien zwischen 45 und 55 Millionen Euro geschätzt.
Mit seiner Frau hat der Trainer des FCB drei Kinder. Das älteste davon ist seine Tochter Sienna, welche im Juni 2010 auf die Welt kam. Im Oktober 2013 und Oktober 2015 folgten seine beiden Söhne Kai und Caleb. Seine Kinder wachsen aber - so gut wie möglich - in einem von der Öffentlichkeit relativ geschützten Umfeld auf.
Der ehemalige Innenverteidiger ist seit Juni 2011 mit der Engländerin Carla Higgs verheiratet. Kompany lernte seine Frau kurz nach seinem Wechsel zu City in Manchester kennen. Carla ist ausgebildete Anwältin, jedoch nicht mehr als solche tätig. Generell gibt es wenig Infos zu seiner Frau, welche auch in den Sozialen Medien nicht wirklich aktiv ist.
Noch nie. Aber der Belgier hat gerade erst seine erste Trainer-Saison auf Weltklasseniveau hinter sich. Für die Spielzeit 2024/25 wird er ihn nicht bekommen, Kompany befindet sich nicht unter den fünf nominierten Trainern.
Ja, das hat er. Vor allem in seiner Zeit bei Manchester City sprachen seine Mannschaftskollegen immer wieder über "Vinnie", wenn Kompany gemeint wurde. Ein weiter Spitzname des Belgiers lautet "Obama" und spielt auf die Ähnlichkeit als Führungsfigur mit dem ehemaligen US-Präsidenten an.