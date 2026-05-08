Das wäre eine große Überraschung gewesen: Bundesligist beschäftigte sich wohl mit Verpflichtung von Niklas Süle vor dessen Karriereende

Süle soll BVB-Coach Niko Kovac Anfang dieser Woche über seine Entscheidung informiert haben, die in seinem Umfeld schon länger bekannt war. Dass er bei Borussia Dortmund keine Zukunft mehr hat und sein im Sommer auslaufender Vertrag nicht verlängert wird, stand schon länger fest. Gegen Eintracht Frankfurt am Freitag wird Süle offiziell verabschiedet.

Dabei hätte sich Süle rein sportlich gesehen durchaus eine neue Herausforderung zugetraut. "Ich glaube schon, dass ich ein Spieler bin, der von seiner Qualität her weiter Fußball spielen könnte. Von der Birne her wurde es schwieriger", sagte er. Süle hatten neben seinem großen Verletzungspech auch immer wieder Gewichtsprobleme begleitet, über die er bei "Spielmacher" für das Profigeschäft ungewöhnlich offen und selbstironisch sprach.

Süle, der 2022 ablösefrei vom FC Bayern München zum BVB gewechselt war, träumt indes noch von einem Meilenstein. "Im coolsten Fall kriege ich noch einmal zehn Sekunden, eine Minute, oder, wenn Niko Kovac möchte, auch fünf Minuten, das kriege ich hin. Vielleicht komme ich noch einmal rein, mache mein 300. Bundesligaspiel in so einem Rahmen, vor 80.000 Zuschauern, mit den Liebsten aus meiner Familie. Ich bin unfassbar dankbar nach all diesen Verletzungen, die ich hatte, dass ich körperlich noch einigermaßen dastehe, Sport ausüben, mit meinen Kindern spielen und Golf spielen kann. Das am Freitag werde ich einfach nur genießen", erklärte er.