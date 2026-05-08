Niklas Süle wäre der Bundesliga womöglich erhalten geblieben, wenn er seine Karriere nicht beendet hätte. Wie die Bild-Zeitung berichtet, soll der 1. FC Köln über eine ablösefreie Verpflichtung des Innenverteidigers nachgedacht haben. Zu einer konkreten Verhandlungsaufnahme sei es aber nicht gekommen.
Das wäre eine große Überraschung gewesen: Bundesligist beschäftigte sich wohl mit Verpflichtung von Niklas Süle vor dessen Karriereende
Süle hätte offenbar auch in die MLS wechseln können
Durch sein überraschendes Karriereende mit gerade einmal 30 Jahren, das Süle am Donnerstag im Rahmen des Podcasts "Spielmacher" verkündet hatte, hat sich das Thema ohnehin erledigt. Neben Köln hatten dem Bericht zufolge auch zahlreiche Klubs aus der MLS Interesse an einer Zusammenarbeit signalisiert.
Süles Entscheidung, die Fußballschuhe an den Nagel zu hängen, fiel nach dem Spiel gegen Ex-Klub TSG Hoffenheim am 18. April. Mit dem Verdacht auf den bereits dritten Kreuzbandriss brach Süle in Tränen aus. "Was ich empfunden habe, als unser Doc in der Kabine den Schubladentest gemacht hat, den Physio anschaute und den Kopf schüttelte, der Physio es ebenfalls gemacht hat und auch keinen Anschlag gemerkt hat, da bin ich in die Dusche und habe zehn Minuten geweint." Es folgte zwar die Entwarnung, doch für ihn war "zu tausend Prozent klar, dass es vorbei ist."
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Süle träumt von einem Melienstein in der Bundesliga
Süle soll BVB-Coach Niko Kovac Anfang dieser Woche über seine Entscheidung informiert haben, die in seinem Umfeld schon länger bekannt war. Dass er bei Borussia Dortmund keine Zukunft mehr hat und sein im Sommer auslaufender Vertrag nicht verlängert wird, stand schon länger fest. Gegen Eintracht Frankfurt am Freitag wird Süle offiziell verabschiedet.
Dabei hätte sich Süle rein sportlich gesehen durchaus eine neue Herausforderung zugetraut. "Ich glaube schon, dass ich ein Spieler bin, der von seiner Qualität her weiter Fußball spielen könnte. Von der Birne her wurde es schwieriger", sagte er. Süle hatten neben seinem großen Verletzungspech auch immer wieder Gewichtsprobleme begleitet, über die er bei "Spielmacher" für das Profigeschäft ungewöhnlich offen und selbstironisch sprach.
Süle, der 2022 ablösefrei vom FC Bayern München zum BVB gewechselt war, träumt indes noch von einem Meilenstein. "Im coolsten Fall kriege ich noch einmal zehn Sekunden, eine Minute, oder, wenn Niko Kovac möchte, auch fünf Minuten, das kriege ich hin. Vielleicht komme ich noch einmal rein, mache mein 300. Bundesligaspiel in so einem Rahmen, vor 80.000 Zuschauern, mit den Liebsten aus meiner Familie. Ich bin unfassbar dankbar nach all diesen Verletzungen, die ich hatte, dass ich körperlich noch einigermaßen dastehe, Sport ausüben, mit meinen Kindern spielen und Golf spielen kann. Das am Freitag werde ich einfach nur genießen", erklärte er.
Leistungsdaten und Statistiken von Niklas Süle
Statistik BVB FC Bayern TSG Hoffenheim Spiele 109 171 117 Tore 3 7 8 Assists 5 5 4 Einsatzminuten 7.497 12.654 9.813