Der ehemalige deutsche Nationaltorwart Roman Weidenfeller hat sich dafür ausgesprochen, Bayern Münchens Nummer 2 Jonas Urbig einen Platz im deutschen Kader für die WM 2026 zu geben.
Das wäre eine dicke Überraschung! Fährt ein Reservist des FC Bayern München zur WM 2026?
"Ich würde Jonas Urbig mitnehmen zur Weltmeisterschaft, weil er das Alter und das Talent dazu hat, in naher Zukunft deutscher Nationaltorwart zu werden", sagte Weidenfeller, der beim WM-Titel 2014 Ersatzkeeper hinter Manuel Neuer war, am Sonntag im Sport1-Doppelpass. Der Ex-BVB-Keeper sieht Oliver Baumann von der TSG Hoffenheim als klare Nummer 1 für das anstehende Weltturnier, als Alternativen würde er Stuttgarts Alexander Nübel und eben Urbig mitnehmen.
Urbig beim FC Bayern München nur Nummer zwei hinter Manuel Neuer
Überraschend wäre das insofern, da Urbig im Verein bei Bayern hinter Neuer die Nummer 2 ist. Allerdings kam der 22-Jährige immer wieder zu Einsätzen, zuletzt stand er während einer Verletzungspause von Neuer mehrfach am Stück im Kasten des FCB. Insgesamt hat Urbig, der achtmal für Deutschlands U21-Nationalmannschaft auflief, diese Saison bisher elf Spiele absolviert.
Dem erneut verletzten Marc-Andre ter Stegen räumt Weidenfeller derweil "keine Chance" auf eine WM-Teilnahme ein. Baumann hält er indes für eine gute Wahl als Stammbesetzung im DFB-Tor: "Oliver hat sich nichts zu Schulden kommen lassen, spielt eine überragende Saison mit Hoffenheim, ist Garant dafür, dass sie auf Platz drei stehen, ist unheimlich erfahren, strahlt eine sehr gute Ruhe aus", so Weidenfeller, der für den TSG-Keeper auch einen Pluspunkt sieht, da sich Baumann und Bundestrainer Julian Nagelsmann schon aus gemeinsamen Hoffenheimer Zeiten sehr gut kennen: "Sie haben ein gewisses Vertrauensverhältnis."
