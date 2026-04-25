Das wäre ein Hammer gewesen! FC Bayern München wollte offenbar zwei Bosse von Bundesliga-Konkurrent verpflichten

"Die innere Kultur des Vereins ist schon so geprägt, dass sie es gewohnt sind, zu gewinnen. Das macht es vielleicht einfacher, zu gewinnen. Ich glaube es ist diese gewisse Arroganz oder Selbstsicherheit, die solche Vereine haben", erklärte der Spanier im Podcast "Spielmacher".

Gleichzeitig äußert sich der Leverkusen-Boss respektvoll über den deutschen Rekordmeister. "Die haben erst mal top Arbeit gemacht. Alle. Herbert Hainer, Uli Hoeneß, Kalle Rummenigge, die machen eine top Arbeit", hob Carro hervor.

Ein Engagement beim FC Bayern kann sich der Spanier dennoch nicht vorstellen. "Ich bin Leverkusener", stellte Carro klar. Zudem berichtete der 61-Jährige, dass auch Rudi Völler und Simon Rolfes bereits Angebote aus München erhalten und ausgeschlagen hätten. "Der Rudi hat es nicht gemacht, der Simon hat es nicht gemacht. Obwohl sie die Angebote gehabt haben. So wie ich höre", erklärte Carro.