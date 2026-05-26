Der italienische Zweitligist AC Monza hat angeblich ein schriftliches Angebot für Borussia Dortmunds Julien Duranville abgegeben. Das berichtet Sky.
Das wäre ein großer finanzieller Verlust! Klub aus Italien bietet BVB wohl sehr wenig für Mega-Talent
Demnach wollen die Italiener eine Ablösesumme in Höhe von 1,5 Millionen Euro für den 20-Jährigen zahlen - was den Borussen viel zu wenig ist. Sie hatten im Januar 2023 noch 8,5 Millionen Euro an den RSC Anderlecht für den Flügelspieler auf den Tisch gelegt. Der gebotene Betrag entspricht demnach nicht einmal einem Fünftel der vom BVB gezahlten Summe.
Duranville hatte während seiner Zeit in Dortmund mit vielen Verletzungen zu kämpfen. Er schaffte deshalb noch nicht seinen Durchbruch, da er nicht regelmäßig zum Einsatz kam. In der Rückrunde der aktuellen Saison war er an den Schweizer Erstligisten FC Basel verliehen, doch auch dort gelang ihm mit zwei Toren in 16 Spielen nichts Außergewöhnliches.
BVB erhält Mini-Angebot für Julien Duranville
Beim BVB soll man dennoch vom Potenzial Duranvilles nach wie vor überzeugt sein, sodass ein weiteres Leihgeschäft die Priorität der Westfalen ist - und kein Verkauf für einen Bruchteil des investierten Betrags. Zuletzt hieß es, dass der Belgier eine Option für den französischen Erstligisten Racing Straßburg sei, der auf der Suche nach Verstärkungen für die Offensive ist.
Monza spielt aktuell in den Aufstiegsplayoffs um einen Platz in der Serie A.
Häufig gestellte Fragen
Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet.
Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.
Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.
Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion.
Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.
Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (34 Meisterschaften).
Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).
Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.
Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.
Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.
Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft.