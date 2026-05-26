Das wäre ein großer finanzieller Verlust! Klub aus Italien bietet BVB wohl sehr wenig für Mega-Talent

Demnach wollen die Italiener eine Ablösesumme in Höhe von 1,5 Millionen Euro für den 20-Jährigen zahlen - was den Borussen viel zu wenig ist. Sie hatten im Januar 2023 noch 8,5 Millionen Euro an den RSC Anderlecht für den Flügelspieler auf den Tisch gelegt. Der gebotene Betrag entspricht demnach nicht einmal einem Fünftel der vom BVB gezahlten Summe.

Duranville hatte während seiner Zeit in Dortmund mit vielen Verletzungen zu kämpfen. Er schaffte deshalb noch nicht seinen Durchbruch, da er nicht regelmäßig zum Einsatz kam. In der Rückrunde der aktuellen Saison war er an den Schweizer Erstligisten FC Basel verliehen, doch auch dort gelang ihm mit zwei Toren in 16 Spielen nichts Außergewöhnliches.