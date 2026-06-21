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Jeremy Doku Belgium 2026Getty
Falko Blöding

"Der Vater ist nutzlos": Journalistin entschuldigt sich zu Entgleisung in der Debatte um Jeremy Dokus mögliche Abreise von der WM

Weltmeisterschaft
Jérémy Doku
Belgien

In Belgien gibt es Wirbel rund um eine mögliche Abreise von Flügelstürmer Jeremy Doku während der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko.

Der Angreifer sieht Vaterfreuden entgegen und hat angekündigt, zurück nach Europa zu seiner Frau Shireen zu reisen, sollte sich die Geburt seines ersten Kindes abzeichnen. Eine Journalistin kritisiert das scharf – und muss später zurückrudern.

  • Ihren Ursprung hatte die Debatte am Freitag, als Dokus Ankündigung, Belgiens Mannschaft im Juli womöglich zu verlassen, in der Sendung 'L'Equipe de Choc' diskutiert wurde. Dabei echauffierte sich die Reporterin France Pierron und führte an Doku gewandt aus: "Man muss sich bewusst machen, dass es wirklich ein Privileg ist, an einer Weltmeisterschaft teilzunehmen – es ist eine unglaubliche Freude. Es gibt zig Fußballer, die alles dafür geben würden, an deiner Stelle zu sein; vielleicht passiert das in deinem Leben nie wieder. Es ist wirklich ein besonderer Moment, ein Kindheitstraum, der wahr wird."

    Dann fragte sie: "Und du willst all das aufgeben, um bei der Geburt deines Kindes dabei zu sein? – Was, entschuldige meine Ausdrucksweise, ein widerlicher Moment ist, in dem der Vater nutzlos ist. Er ist nur eine Nebenfigur."

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  • Jeremy Doku Belgium 2026Getty

    Doku will "unbedingt" bei der Geburt seines Kindes dabei sein

    Aussagen, die bei Social Media hohe Wellen schlugen und zu jeder Menge Kritik führten. Pierron reagierte und schrieb auf ihrem persönlichen Account bei X: "Ich habe im Rahmen einer Debatte eine persönliche Meinung geäußert. Diese Äußerungen sind ausschließlich meine eigenen und spiegeln in keiner Weise eine gemeinsame Position wider. Ich verstehe, dass sie einige von euch schockiert, gekränkt oder verletzt haben könnten, und das tut mir leid."

    Es sei niemals ihre Absicht gewesen, "den Stellenwert oder die Rolle von Vätern gegenüber ihren Partnerinnen und Kindern herabzusetzen."

    Doku sieht die Bedeutung der Geburt seines Kindes offensichtlich etwas anders. Er hatte am Montag erklärt, er wolle "unbedingt" dabei sein. Der 24-Jährige erklärte: "Wenn man mich fragt, was ich mir wünsche, lautet meine Antwort: Niemand möchte die Geburt seines ersten Kindes verpassen. Aber ich weiß auch, dass es im Fußball viele andere Aspekte zu berücksichtigen gibt. Ich weiß, dass der Verband seine Spieler unterstützt und Verständnis für ihre Situation hat. Wir werden sehen, was wir tun können."

    Der errechnete Geburtstermin liegt in der zweiten Juliwoche. Also rund um ein mögliches Viertelfinale. Kurioserweise ist Doku nicht der einzige Spieler in Belgiens Kader, dem eine Zwickmühle droht. Auch Innenverteidiger Brandon Mechele wird vermutlich Mitte Juli Vater.

    Doku ist einer der Topstars der belgischen Mannschaft. Seit seinem Debüt für die Roten Teufel 2020 absolvierte er 44 Länderspiele, in denen ihm sieben Tore gelangen. Der Angreifer für den Manchester City 2023 60 Millionen Euro Ablöse an Stade Rennes überwies, stand beim enttäuschenden 1:1 zum Auftakt gegen Ägypten in der belgischen Startelf. Das zweite Gruppenspiel am Sonntagabend gegen den Iran (21 Uhr) wird er wegen einer Atemwegsinfektion verpassen.

  • Belgiens Kader bei der WM 2026

    PositionSpielerVerein
    TorThibaut CourtoisReal Madrid
    TorSenne LammensManchester United
    TorMike PendersStraßburg (ausgeliehen von Chelsea)
    AbwehrThomas MeunierLille
    AbwehrTimothy CastagneFulham
    AbwehrArthur TheateEintracht Frankfurt
    AbwehrZeno DebastSporting CP
    AbwehrMaxim De CuyperBrighton & Hove Albion
    AbwehrBrandon MecheleClub Brügge
    AbwehrKoni De WinterAC Mailand
    AbwehrJoaquin SeysClub Brügge
    AbwehrNathan NgoyLille
    MittelfeldAxel WitselGirona
    MittelfeldKevin De BruyneNeapel
    MittelfeldYouri TielemansAston Villa
    MittelfeldAmadou OnanaAston Villa
    MittelfeldNicolas RaskinRangers
    MittelfeldHans VanakenClub Brügge
    AngriffJeremy DokuManchester City
    AngriffRomelu LukakuNeapel
    AngriffLeandro TrossardArsenal
    AngriffDodi LukebakioBenfica
    AngriffCharles De KetelaereAtalanta
    AngriffAlexis SaelemaekersAC Mailand
    AngriffDiego MoreiraStraßburg
    AngriffMatias Fernandez-PardoLille
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