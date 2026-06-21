"Der Vater ist nutzlos": Journalistin entschuldigt sich zu Entgleisung in der Debatte um Jeremy Dokus mögliche Abreise von der WM

Aussagen, die bei Social Media hohe Wellen schlugen und zu jeder Menge Kritik führten. Pierron reagierte und schrieb auf ihrem persönlichen Account bei X: "Ich habe im Rahmen einer Debatte eine persönliche Meinung geäußert. Diese Äußerungen sind ausschließlich meine eigenen und spiegeln in keiner Weise eine gemeinsame Position wider. Ich verstehe, dass sie einige von euch schockiert, gekränkt oder verletzt haben könnten, und das tut mir leid."

Es sei niemals ihre Absicht gewesen, "den Stellenwert oder die Rolle von Vätern gegenüber ihren Partnerinnen und Kindern herabzusetzen."

Doku sieht die Bedeutung der Geburt seines Kindes offensichtlich etwas anders. Er hatte am Montag erklärt, er wolle "unbedingt" dabei sein. Der 24-Jährige erklärte: "Wenn man mich fragt, was ich mir wünsche, lautet meine Antwort: Niemand möchte die Geburt seines ersten Kindes verpassen. Aber ich weiß auch, dass es im Fußball viele andere Aspekte zu berücksichtigen gibt. Ich weiß, dass der Verband seine Spieler unterstützt und Verständnis für ihre Situation hat. Wir werden sehen, was wir tun können."

Der errechnete Geburtstermin liegt in der zweiten Juliwoche. Also rund um ein mögliches Viertelfinale. Kurioserweise ist Doku nicht der einzige Spieler in Belgiens Kader, dem eine Zwickmühle droht. Auch Innenverteidiger Brandon Mechele wird vermutlich Mitte Juli Vater.

Doku ist einer der Topstars der belgischen Mannschaft. Seit seinem Debüt für die Roten Teufel 2020 absolvierte er 44 Länderspiele, in denen ihm sieben Tore gelangen. Der Angreifer für den Manchester City 2023 60 Millionen Euro Ablöse an Stade Rennes überwies, stand beim enttäuschenden 1:1 zum Auftakt gegen Ägypten in der belgischen Startelf. Das zweite Gruppenspiel am Sonntagabend gegen den Iran (21 Uhr) wird er wegen einer Atemwegsinfektion verpassen.