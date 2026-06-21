Der Angreifer sieht Vaterfreuden entgegen und hat angekündigt, zurück nach Europa zu seiner Frau Shireen zu reisen, sollte sich die Geburt seines ersten Kindes abzeichnen. Eine Journalistin kritisiert das scharf – und muss später zurückrudern.
"Der Vater ist nutzlos": Journalistin entschuldigt sich zu Entgleisung in der Debatte um Jeremy Dokus mögliche Abreise von der WM
Ihren Ursprung hatte die Debatte am Freitag, als Dokus Ankündigung, Belgiens Mannschaft im Juli womöglich zu verlassen, in der Sendung 'L'Equipe de Choc' diskutiert wurde. Dabei echauffierte sich die Reporterin France Pierron und führte an Doku gewandt aus: "Man muss sich bewusst machen, dass es wirklich ein Privileg ist, an einer Weltmeisterschaft teilzunehmen – es ist eine unglaubliche Freude. Es gibt zig Fußballer, die alles dafür geben würden, an deiner Stelle zu sein; vielleicht passiert das in deinem Leben nie wieder. Es ist wirklich ein besonderer Moment, ein Kindheitstraum, der wahr wird."
Dann fragte sie: "Und du willst all das aufgeben, um bei der Geburt deines Kindes dabei zu sein? – Was, entschuldige meine Ausdrucksweise, ein widerlicher Moment ist, in dem der Vater nutzlos ist. Er ist nur eine Nebenfigur."
- Getty
Doku will "unbedingt" bei der Geburt seines Kindes dabei sein
Aussagen, die bei Social Media hohe Wellen schlugen und zu jeder Menge Kritik führten. Pierron reagierte und schrieb auf ihrem persönlichen Account bei X: "Ich habe im Rahmen einer Debatte eine persönliche Meinung geäußert. Diese Äußerungen sind ausschließlich meine eigenen und spiegeln in keiner Weise eine gemeinsame Position wider. Ich verstehe, dass sie einige von euch schockiert, gekränkt oder verletzt haben könnten, und das tut mir leid."
Es sei niemals ihre Absicht gewesen, "den Stellenwert oder die Rolle von Vätern gegenüber ihren Partnerinnen und Kindern herabzusetzen."
Doku sieht die Bedeutung der Geburt seines Kindes offensichtlich etwas anders. Er hatte am Montag erklärt, er wolle "unbedingt" dabei sein. Der 24-Jährige erklärte: "Wenn man mich fragt, was ich mir wünsche, lautet meine Antwort: Niemand möchte die Geburt seines ersten Kindes verpassen. Aber ich weiß auch, dass es im Fußball viele andere Aspekte zu berücksichtigen gibt. Ich weiß, dass der Verband seine Spieler unterstützt und Verständnis für ihre Situation hat. Wir werden sehen, was wir tun können."
Der errechnete Geburtstermin liegt in der zweiten Juliwoche. Also rund um ein mögliches Viertelfinale. Kurioserweise ist Doku nicht der einzige Spieler in Belgiens Kader, dem eine Zwickmühle droht. Auch Innenverteidiger Brandon Mechele wird vermutlich Mitte Juli Vater.
Doku ist einer der Topstars der belgischen Mannschaft. Seit seinem Debüt für die Roten Teufel 2020 absolvierte er 44 Länderspiele, in denen ihm sieben Tore gelangen. Der Angreifer für den Manchester City 2023 60 Millionen Euro Ablöse an Stade Rennes überwies, stand beim enttäuschenden 1:1 zum Auftakt gegen Ägypten in der belgischen Startelf. Das zweite Gruppenspiel am Sonntagabend gegen den Iran (21 Uhr) wird er wegen einer Atemwegsinfektion verpassen.
Belgiens Kader bei der WM 2026
Position Spieler Verein Tor Thibaut Courtois Real Madrid Tor Senne Lammens Manchester United Tor Mike Penders Straßburg (ausgeliehen von Chelsea) Abwehr Thomas Meunier Lille Abwehr Timothy Castagne Fulham Abwehr Arthur Theate Eintracht Frankfurt Abwehr Zeno Debast Sporting CP Abwehr Maxim De Cuyper Brighton & Hove Albion Abwehr Brandon Mechele Club Brügge Abwehr Koni De Winter AC Mailand Abwehr Joaquin Seys Club Brügge Abwehr Nathan Ngoy Lille Mittelfeld Axel Witsel Girona Mittelfeld Kevin De Bruyne Neapel Mittelfeld Youri Tielemans Aston Villa Mittelfeld Amadou Onana Aston Villa Mittelfeld Nicolas Raskin Rangers Mittelfeld Hans Vanaken Club Brügge Angriff Jeremy Doku Manchester City Angriff Romelu Lukaku Neapel Angriff Leandro Trossard Arsenal Angriff Dodi Lukebakio Benfica Angriff Charles De Ketelaere Atalanta Angriff Alexis Saelemaekers AC Mailand Angriff Diego Moreira Straßburg Angriff Matias Fernandez-Pardo Lille