"Das unglaublichste Kapitel meiner Karriere": Robert Lewandowski verkündet Entscheidung zu seiner Zukunft beim FC Barcelona

Der Pole führte aus: "Ich werde die Zuneigung, die mir die Fans von meinen allerersten Tagen an entgegengebracht haben, nie vergessen. Katalonien ist mein Zuhause. Danke an alle, die ich in diesen wunderschönen vier Jahren auf meinem Weg getroffen habe."

Lewandowski dankte zudem Präsident Joan Laporta, "der mir die Chance gegeben hat, das unglaublichste Kapitel meiner Karriere zu erleben". Er schloss mit den Worten: "Barca ist wieder da, wo es hingehört. Visca el Barca. Visca Catalunya."