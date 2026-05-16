Robert Lewandowski verlässt den FC Barcelona nach vier Jahren. Der Stürmer gab auf Instagram bekannt, dass sein Vertrag im Sommer ausläuft und er den Klub anschließend verlassen wird. In seinem Statement schrieb Lewandowski: "Nach vier Jahren voller Herausforderungen und harter Arbeit ist es Zeit, weiterzuziehen. Ich gehe mit dem Gefühl, dass die Mission erfüllt ist. 4 Spielzeiten, 3 Meisterschaften."
"Das unglaublichste Kapitel meiner Karriere": Robert Lewandowski verkündet Entscheidung zu seiner Zukunft beim FC Barcelona
Der Pole führte aus: "Ich werde die Zuneigung, die mir die Fans von meinen allerersten Tagen an entgegengebracht haben, nie vergessen. Katalonien ist mein Zuhause. Danke an alle, die ich in diesen wunderschönen vier Jahren auf meinem Weg getroffen habe."
Lewandowski dankte zudem Präsident Joan Laporta, "der mir die Chance gegeben hat, das unglaublichste Kapitel meiner Karriere zu erleben". Er schloss mit den Worten: "Barca ist wieder da, wo es hingehört. Visca el Barca. Visca Catalunya."
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Lewandowski hat wohl viele Angebote
Der Pole war 2022 vom FC Bayern München nach Barcelona gewechselt. In bislang 191 Pflichtspielen für die Katalanen erzielte er 119 Tore und bereitete 24 weitere Treffer vor.
Zwar soll Barca dem inzwischen 37-Jährigen eine Verlängerung angeboten haben, allerdings offenbar zu reduzierten finanziellen Konditionen und mit weniger garantierter Einsatzzeit.
Für Lewandowskis Zukunft gibt es bereits zahlreiche Interessenten. Neben Klubs aus den USA und Saudi-Arabien wird auch über einen Wechsel nach Italien spekuliert. Besonders Juventus Turin soll großes Interesse an einer Verpflichtung haben.
Chicago buhlt wohl um Lewandowski
Zuletzt hieß es, Lewandowski liegte ein Traumangebot von Chicago Fire vor. Deren Sportdirektor Gregg Broughton hatte das Interesse an Lewandowski bereits öffentlich bestätigt.
Und die Zahlen, die im Raum stehen, sind schwindelerregend: Das Angebot aus den USA soll das lukrativste sein, das dem Stürmer derzeit vorliegt. Bis zu 15 Millionen Euro brutto pro Saison sind im Gespräch, wobei erfolgsabhängige Boni das Gesamtvolumen auf bis zu 20 Millionen Euro pro Jahr hochschrauben könnten.
Für Lewandowski könnten diese Summen in Verbindung mit einer zentralen Hauptrolle in der MLS den Ausschlag für einen Wechsel über den Großen Teich geben.
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Robert Lewandowski: Leistungsdaten beim FC Barcelona
Pflichtspiele Tore Vorlagen Gelbe Karten Gelb-Rote Karten 189 119 24 14 1
Häufig gestellte Fragen
Lewandowski ist Mittelstürmer – ein klassischer Neuner, technisch komplett, beidfüßig und im Strafraum seit Jahren eine der dominantesten Figuren des Weltfußballs.
Er wurde am 21. August 1988 in Warschau geboren.
Lewandowski trägt die Nummer 9 – seine ikonische RL9-Marke basiert genau auf dieser Zahl.
Je nach Quelle wird seine Größe mit 1,85 bis 1,86 Metern angegeben.
Sein Gewicht wird mit rund 81 Kilogramm angegeben.
Er trägt die Schuhgröße 44 – auch wenn Dani Olmo einmal über die 43 gescherzt hat.
Lewandowskis dominanter Fuß ist der rechte – auch wenn er längst als beidfüßig gefährlich gilt.
Er wurde im Nachwuchs u. a. beim FC Varsovia ausgebildet, bevor seine Profikarriere über Znicz Pruszkow und Lech Poznan Fahrt aufnahm.
Lewandowski besitzt Immobilien in Spanien – aufgrund seiner Zeit beim FC Barcelona – und weiterhin in Polen. Beide Standorte sind Teil seines dauerhaften Lebensmittelpunkts.
Er besitzt eine exklusive Sportwagen-Kollektion. Ein Modell in seinem Portfolio liegt im Wertbereich von rund 320.000 Dollar.
Ja. Acht Jahre in Dortmund und München hinterlassen Spuren. In anderen Wort: Er spricht Deutsch, auch wenn sein Akzent erkennbar bleibt.
Er hat zwei Töchter: Klara und Laura.
Er ist mit Anna Lewandowska verheiratet – sie ist Unternehmerin, Ernährungsexpertin und ehemalige Karateka.
Sein Vermögen wird je nach Schätzung zwischen 85 und über 100 Millionen Dollar verortet. Neben Fußballgehältern spielen Sponsoring und eigene Geschäftszweige eine große Rolle.
Er hat eine enorme Sammlung: darunter die Champions League 2019/20, den UEFA-Supercup, die Klub-Weltmeisterschaft, zahlreiche Meistertitel in Polen, Deutschland und Spanien sowie diverse Pokalsiege.
Kein einziges Mal. Die große Kontroverse 2020 – das Jahr seines Triples – bleibt ein zentraler Punkt seiner Karrieregeschichte.
Zweimal: 2020 und 2021 gewann er "The Best FIFA Men's Player".
Mehrere sogar und "Lewy" ist der gebräuchlichste. "The Body" stammt aus seiner Dortmunder Zeit. Und "Kleiner Biber" war ein sehr früher Spitzname aus seiner Jugend.