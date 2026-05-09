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ALVARO ARBELOA REAL MADRID IMAGO / ZUMA Press Wire
Daniel Buse

"Das tut mir am meisten weh": Real Madrids Coach Alvaro Arbeloa äußert sich erstmals zum Streit zwischen Fede Valverde und Aurelien Tchouameni

La Liga
Real Madrid
A. Arbeloa

Die Aussagen des Real-Coaches zum großen Ärger in seinem königlichen Kader waren mit Spannung erwartet worden.

Trainer Alvaro Arbeloa von Real Madrid hat während einer Pressekonferenz vor dem Clasico beim FC Barcelona ausgiebig zu den Vorfällen bei seiner Mannschaft in dieser Woche Stellung genommen. 

Am Mittwoch waren Fede Valverde und Aurelien Tchouameni im Real-Training und danach auch in der Kabine aneinandergeraten. Der Ärger setzte sich auch am folgenden Tag fort - und Valverde musste nach einem Sturz mit einer Platzwunde und einem Schädel-Hirn-Trauma ins Krankenhaus gebracht werden und fällt nun zwei Wochen lang aus. 

Arbeloa regte sich während der Pressekonferenz vor allen Dingen darüber auf, dass die Vorfälle nach außen gedrungen waren. Er blickte auf seine Karriere als Spieler zurück und sprach von "Verrat", weil solche Dinge nun in die Öffentlichkeit gezerrt worden sind. 

  • Alvaro Arbeloa denkt an Zwischenfall aus seiner Liverpool-Zeit zurück

    "Ich hatte einen Teamkollegen, der sich einen Golfschläger geschnappt und einen anderen Spieler damit geschlagen hat", ordnete Arbeloa zunächst das Ganze im Vergleich als eher harmlosen Vorfall ein. Er nahm damit Bezug auf seine Zeit beim FC Liverpool, während der Craig Bellamy 2007 im Trainingslager nach einem Streit nachts mit einem Golfschläger auf John Arne Riise losgegangen war. 

    Als gutes Beispiel, dass solche Geschichten nicht ans Licht kommen sollten, taugte die Story jedoch auch nicht - denn schließlich wurde sie schnell publik. "Was bei Real Madrid in der Kabine passiert, sollte in dieser Kabine bleiben. Das tut mir am meisten weh", ergänzte der Coach der Königlichen. 

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  • FEDE VALVERDE REAL MADRID IMAGO / SOPA Images

    Alvaro Arbeloa will Ärger schnell abhaken: "Müssen jetzt weitermachen"

    "Solche Dinge passieren immer mal, auch wenn ich das dadurch nicht rechtfertigen will. Es gab diesen Vorfall und es ist für Fede unglücklich gelaufen, dass er sich die Platzwunde zugezogen hat. Das hatte vor allem mit Pech zu tun", meinte Arbeloa. Auch Tchouameni und Valverde hatten im Anschluss klargestellt, dass es nicht zu einer Schlägerei zwischen den beiden gekommen war. 

    "Sie haben sich entschuldigt - und wir müssen jetzt weitermachen und uns auf das Spiel konzentrieren", sagte Arbeloa. Im Clasico beim FC Barcelona reicht den Katalanen schon ein Unentschieden, um sich ausgerechnet im Duell mit dem Erzrivalen den Titel in LaLiga zu sichern. 

  • Real Madrid CF v Deportivo Alaves - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Alvaro Arbeloa spricht von Verrat und fehlender Loyalität

    Arbeloa war im Vorfeld des brisanten Duells aber vor allem mit den Aufräumarbeiten nach den Vorfällen in seiner Mannschaft beschäftigt. "Wenn man Dinge aus der Kabine nach außen trägt, ist das für mich Verrat und fehlende Loyalität", sagte er. 

    Auf die Frage, ob er wisse, wer der Maulwurf in seinem Team sei, antwortete er: "Nein, ich arbeite aber auch nicht für die CIA. Ich beschuldige keine Spieler. Es gibt ja viele Leute, die bei Real Madrid mitarbeiten." 

  • Der Spielplan von Real Madrid:

    • 10.05., 21 Uhr: FC Barcelona - Real Madrid
    • 14.05., 21.30 Uhr: Real Madrid - Real Oviedo
    • 17.05., 19 Uhr: Sevilla - Real Madrid

Häufig gestellte Fragen

Real Madrid wurde am 6. März 1902 gegründet. Der Verein trug zunächst den Namen Madrid Football Club. Den Zusatz "Real" erhielt der Verein erst 1920 durch König Alfons XIII.

Real Madrid hat keinen einzelnen Eigentümer, sondern gehört als eingetragener Verein seinen Mitgliedern, den sogenannten "Socios". Aktueller Präsident ist Florentino Perez.

Das Stadion von Real Madrid heißt offiziell nur noch "Bernabeu". Der frühere Name "Estadio Santiago Bernabeu" wird zwar weiterhin verwendet, ist jedoch nicht mehr die offizielle Bezeichnung.

In das "Bernabeu" passen rund 85.000 Zuschauer (je nach Veranstaltung). Bei einem Heimspiel von Real Madrid liegt die zugelassene Kapazität meist bei etwa 83.000 bis 84.000 Plätzen.

Real Madrid hat insgesamt 103 Titel gewonnen. Der Klub triumphierte neunmal in der Champions League sowie sechsmal im Europapokal der Landesmeister. Hinzu kommen 36 spanische Meisterschaften und 20 Siege im spanischen Pokal. Außerdem gewann Real Madrid 13-mal den spanischen Superpokal und sechsmal den UEFA Super Cup. Auf internationaler Ebene stehen zudem zwei UEFA-Cup-Siege, fünf FIFA-Klub-Weltmeistertitel, ein Titel im FIFA-Interkontinental-Pokal sowie drei Weltpokalsiege zu Buche. Abgerundet wird die Titelsammlung durch zwei Erfolge in der Copa Eva Duarte.

Real Madrid ist mit 36 spanischen Meisterschaften alleiniger Rekordhalter und damit der erfolgreichste Klub in La Liga.

Der Spieler mit den meisten Spielen für Real Madrid ist Raul Gonzalez. Er absolvierte 741 Pflichtspiele für die Königlichen.

Der beste Torschütze in der Geschichte von Real Madrid ist Cristiano Ronaldo. Er erzielte 450 Tore in 438 Pflichtspielen für die Königlichen.

Für Real Madrid haben im Laufe der Geschichte zahlreiche der größten Stars des Weltfußballs gespielt. Zu den bekanntesten zählen Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo Nazario, Alfredo Di Stefano, Raul, Karim Benzema, Luka Modric, Sergio Ramos, Iker Casillas, Luis Figo, Gareth Bale, Toni Kroos, Roberto Carlos, Xabi Alonso, Michael Laudrup, Ferenc Puskas und Clarence Seedorf.

Real Madrid wurde im Laufe seiner Geschichte von zahlreichen berühmten und prägenden Trainern betreut. Zu den bekanntesten zählen Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Vicente del Bosque, Jose Mourinho und Fabio Capello. 

"Los Blancos" ist der Spitzname von Real Madrid. In Deutschland nennt man sie auch "Die Königlichen".

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