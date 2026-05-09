"Das tut mir am meisten weh": Real Madrids Coach Alvaro Arbeloa äußert sich erstmals zum Streit zwischen Fede Valverde und Aurelien Tchouameni

Trainer Alvaro Arbeloa von Real Madrid hat während einer Pressekonferenz vor dem Clasico beim FC Barcelona ausgiebig zu den Vorfällen bei seiner Mannschaft in dieser Woche Stellung genommen.

Am Mittwoch waren Fede Valverde und Aurelien Tchouameni im Real-Training und danach auch in der Kabine aneinandergeraten. Der Ärger setzte sich auch am folgenden Tag fort - und Valverde musste nach einem Sturz mit einer Platzwunde und einem Schädel-Hirn-Trauma ins Krankenhaus gebracht werden und fällt nun zwei Wochen lang aus.

Arbeloa regte sich während der Pressekonferenz vor allen Dingen darüber auf, dass die Vorfälle nach außen gedrungen waren. Er blickte auf seine Karriere als Spieler zurück und sprach von "Verrat", weil solche Dinge nun in die Öffentlichkeit gezerrt worden sind.