"Das tut ihm auch mal gut": Diskussionen nach Harry Kanes Elfer-Fehlschuss für den FC Bayern

Anschließend drehte sich in der Nachberichterstattung einiges um die Frage: Muss man Wolfsburgs Abwehrspieler nun der Unfairness bezichtigen oder kann man ein derartiges Verhalten als branchenüblich abhaken und souverän weglächeln?

Belocians Manipulation war jedenfalls erfolgreich, wenngleich es Spekulation bleibt, ob Kane deshalb leicht mit dem linken Standbein ins Rutschen kam und den Ball hoch und weit übers Wolfsburger Tor schoss.

"Das sind so ein bisschen dreckige Spielchen, die man vielleicht auch mal anwenden muss, wenn man da unten drin steht", sagte Wolfsburg Patrick Wimmer bei Sky. "Ob Harry Kane das deswegen passiert ist, weiß man nicht, vielleicht lag's auch am Schuhwerk."