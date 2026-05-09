Harry Kanes vergebener Elfmeter war natürlich eines der Themen beim wackeligen Bayern-Sieg in Wolfsburg. Schließlich war es sein erster Fehlschuss vom Punkt in der Bundesliga nach zuvor 24 Treffern. Und dann war da noch Jeanuel Belocian, der mit scharrenden Füßen eben jenen Punkt womöglich zu Kanes Ungunsten malträtiert hatte.
"Das tut ihm auch mal gut": Diskussionen nach Harry Kanes Elfer-Fehlschuss für den FC Bayern
Anschließend drehte sich in der Nachberichterstattung einiges um die Frage: Muss man Wolfsburgs Abwehrspieler nun der Unfairness bezichtigen oder kann man ein derartiges Verhalten als branchenüblich abhaken und souverän weglächeln?
Belocians Manipulation war jedenfalls erfolgreich, wenngleich es Spekulation bleibt, ob Kane deshalb leicht mit dem linken Standbein ins Rutschen kam und den Ball hoch und weit übers Wolfsburger Tor schoss.
"Das sind so ein bisschen dreckige Spielchen, die man vielleicht auch mal anwenden muss, wenn man da unten drin steht", sagte Wolfsburg Patrick Wimmer bei Sky. "Ob Harry Kane das deswegen passiert ist, weiß man nicht, vielleicht lag's auch am Schuhwerk."
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Tom Bischof: "Ich finde die Aktion unnötig"
Etwas genervt reagierte Wölfe-Trainer Dieter Hecking, der mit seiner Mannschaft im Saisonfinale weiter gegen den Abstieg kämpft: "Wenn das jetzt die Szene ist, die man zeigen will … Harry Kane hat heute seinen ersten Elfmeter verschossen und das tut ihm auch mal gut."
Der ohnehin sehr meinungsfreudige Bayern-Youngster Tom Bischof fand Belocians Vorgehen alles andere als in Ordnung. "Ich weiß, dass Wolfsburg gegen den Abstieg kämpft. Trotzdem finde ich die Aktion unnötig", sagte der 20-Jährige. "Fairplay sollte immer gelten, auch wenn es um viel geht."
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Kompany: "Sollen die einfach klatschen, wenn wir ein Tor machen?"
Während der überragende Bayern-Keeper Jonas Urbig größzügig über die Situation hinwegsehen und auch "gar nicht böse sein" konnte, äußerte sich sein Trainer Vincent Kompany gewohnt salomonisch und mit dem ihm eigenen Fingerspitzengefühl. "Was erwarten sie, was die machen? Sollen die einfach klatschen, wenn wir ein Tor machen? Sollen sie einfach absteigen, ohne alles zu versuchen?", fragte Kompany bei Sky. "Dass der Spieler von Wolfsburg das macht? Natürlich sollte er es besser nicht machen. Aber ich kann es auch verstehen."
Trotz Kanes Fehlschuss gewannen die Bayern in Wolfsburg 1:0. Dadurch bleiben die Wölfe Tabellen-16. mit 26 Punkten. Am kommenden Samstag müssen sie auswärts beim punktgleichen Nachbarn FC St. Pauli antreten. Bei einer Niederlage in Hamburg würde Wolfsburg absteigen.
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.