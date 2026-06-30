Nach dem K.o. gegen Paraguay im Sechzehntelfinale der Weltmeisterschaft hat Ex-Bundestrainer Jürgen Klinsmann bei ESPN scharfe Kritik an der deutschen Nationalmannschaft geübt. "Das ist ein sehr trauriger Tag für alle in Deutschland", zeigte sich der Weltmeister von 1990 von dem Auftritt der Mannschaft zutiefst schockiert. Ein so frühes Aus habe auch er nicht erwartet.
"Das stürzt Deutschland in ein tiefes Loch": Jürgen Klinsmann rechnet nach WM-Desaster mit deutlichen Worten mit dem DFB-Team ab
Der ehemalige Bundestrainer bemängelte insbesondere das Auftreten und die Einstellung der Spieler. "Und die Art und Weise, wie wir rausgeflogen sind, ist eine riesige Enttäuschung. Die Mannschaft war nicht darauf vorbereitet, die Kontrolle in den 120 Minuten zu übernehmen. Sie hatten zu wenig Energie, waren nicht entschieden und aggressiv genug, um den Kampf gegen ein sehr starkes Team aus Paraguay anzunehmen", urteilte der 61-Jährige.
Neben den Defiziten in der regulären Spielzeit und der Verlängerung offenbarte die deutsche Auswahl im entscheidenden Showdown vom Punkt laut Klinsmann auch mentale und strategische Schwächen. Zu allem Überfluss habe es am Ende auch noch ausgesehen, als sei die Mannschaft nicht auf das Elfmeterschießen vorbereitet gewesen, so Klinsmann weiter. "Was für uns ein Wahnsinn ist, denn wir lieben Elfmeterschießen normalerweise. Wie wir heute rausgeflogen sind, ist niederschmetternd und peinlich", sagte er.
- AFP
Matthäus enthüllte Konfliktherde im DFB-Team
Für den deutschen Fußball bedeutet dieses erneute Scheitern den vorläufigen Tiefpunkt einer anhaltenden sportlichen Krise bei weltweiten Turnieren. Die Parallelen zu den vergangenen Turnieren sind für Klinsmann dabei unübersehbar.
Das Aus im Sechzehntelfinale sei ähnlich schrecklich wie die beiden Vorrunden-Blamagen bei der WM 2018 in Russland und der Endrunde 2022 in Katar. "Das stürzt Deutschland in ein tiefes Loch", meinte Klinsmann, der mit seiner Meinung nicht alleine dasteht.
Lothar Matthäus sah nach der nächsten Blamage Parallelen zur WM-Pleite vor 32 Jahren bei der Endrunde 1994 in den USA und enthüllte große Konfliktherde in der deutschen Nationalmannschaft.
Deutschland spielte eine WM zum Vergessen
Das bittere Ausscheiden in der Nacht zu Dienstag war die Quittung für einen sportlich weitgehend uninspirierten Auftritt während des gesamten Turnierverlaufs. Bereits in der Gruppenphase offenbarte die DFB-Elf erhebliche Leistungsschwankungen.
Nach einem standesgemäßen 7:1-Erfolg gegen Außenseiter Curacao zum Auftakt hatte die Mannschaft schon beim Last-Minute-Sieg gegen die Elfenbeinküste große Probleme. Zum Abschluss der Vorrunde folgte gegen Ecuador eine verdiente 1:2-Niederlage.
Häufig gestellte Fragen
Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.
Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Münchner Allianz Arena, im Dortmunder Signal Iduna Park aber auch in anderen Anlagen.
Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.
Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.
Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordnationalspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131).
Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.
Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.
In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".