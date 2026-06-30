"Das stürzt Deutschland in ein tiefes Loch": Jürgen Klinsmann rechnet nach WM-Desaster mit deutlichen Worten mit dem DFB-Team ab

Der ehemalige Bundestrainer bemängelte insbesondere das Auftreten und die Einstellung der Spieler. "Und die Art und Weise, wie wir rausgeflogen sind, ist eine riesige Enttäuschung. Die Mannschaft war nicht darauf vorbereitet, die Kontrolle in den 120 Minuten zu übernehmen. Sie hatten zu wenig Energie, waren nicht entschieden und aggressiv genug, um den Kampf gegen ein sehr starkes Team aus Paraguay anzunehmen", urteilte der 61-Jährige.

Neben den Defiziten in der regulären Spielzeit und der Verlängerung offenbarte die deutsche Auswahl im entscheidenden Showdown vom Punkt laut Klinsmann auch mentale und strategische Schwächen. Zu allem Überfluss habe es am Ende auch noch ausgesehen, als sei die Mannschaft nicht auf das Elfmeterschießen vorbereitet gewesen, so Klinsmann weiter. "Was für uns ein Wahnsinn ist, denn wir lieben Elfmeterschießen normalerweise. Wie wir heute rausgeflogen sind, ist niederschmetternd und peinlich", sagte er.