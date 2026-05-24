"Das sollte verboten gehören, die Scheiße": Bayern-Star Konrad Laimer liefert irres Sprüchefeuerwerk nach dem Pokalfinale

"Ich war allein im Dopingraum. Das sollte verboten gehören, die Scheiße", stieg Laimer mit einem breiten Grinsen in die Gesprächsrunde mit den wartenden Reportern in den Katakomben des Olympiastadions nach dem 3:0-Sieg des FC Bayern München gegen den VfB Stuttgart im DFB-Pokalfinale zu später Stunde ein und sorgte für lautes Gelächter.

Daher erübrigte sich auch die Frage nach der Stimmung innerhalb der Mannschaft. "Ich war keine zwei Sekunden drin in der Kabine", erklärte er und machte nochmal deutlich, nichts von den bisherigen Feierlichkeiten mitbekommen zu haben. Daraufhin bewegte den österreichischen Nationalspieler die ungewöhnlich lockere Runde zu einem Statement zu Uli Hoeneß.

Der FCB-Ehrenpräsident hatte Laimers Gehaltsforderungen im Poker um eine Verlängerung dessen noch bis 2027 laufenden Vertrags im Vorfeld des Halbfinal-Rückspiels der Champions League gegen PSG in gewohnte Manier scharf kritisiert. "Wenn man liest, was angeblich über sein Gehalt und seine Forderungen berichtet wird, dann muss man das auch einordnen: Konny ist ein Spieler, den ich sehr schätze. Er ist für die Mannschaft extrem wichtig, genauso für die Außendarstellung des Vereins. Er arbeitet unheimlich viel für das Team. Aber er ist eben nicht Maradona", sagte Hoeneß bei DAZN. Dem Vernehmen nach soll Laimer zuletzt ein Gehalt in Höhe von 15 Millionen Euro pro Jahr gefordert haben. Bislang verdiene der 28-Jährige inklusive Prämien rund zehn Millionen Euro pro Saison.

"Ich und der Uli sind schon immer auf einer Wellenlänge gewesen. Das ist sowieso kein Problem", kommentierte Laimer die Frage, ob er heute mit Hoeneß über Zahlen sprechen werde, mit verschmitzter Miene. Auf den Einwurf, dass dies nicht auf die Gehaltsfrage zutreffen würde, entgegnete er lachend: "Denkst du, oder was?". Doch damit war Laimers Late-Night-Unterhaltung noch nicht beendet.