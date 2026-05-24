Als ein Großteil der Spieler des FC Bayern München schon auf dem Weg zur großen Double-Party waren, tauchte als einer der letzten auch Konrad Laimer in der Mixed Zone auf. Obwohl er zuvor eine Tortur über sich hatte ergehen lassen müssen, war der Österreicher bestens gelaunt.
"Das sollte verboten gehören, die Scheiße": Bayern-Star Konrad Laimer liefert irres Sprüchefeuerwerk nach dem Pokalfinale
"Ich war allein im Dopingraum. Das sollte verboten gehören, die Scheiße", stieg Laimer mit einem breiten Grinsen in die Gesprächsrunde mit den wartenden Reportern in den Katakomben des Olympiastadions nach dem 3:0-Sieg des FC Bayern München gegen den VfB Stuttgart im DFB-Pokalfinale zu später Stunde ein und sorgte für lautes Gelächter.
Daher erübrigte sich auch die Frage nach der Stimmung innerhalb der Mannschaft. "Ich war keine zwei Sekunden drin in der Kabine", erklärte er und machte nochmal deutlich, nichts von den bisherigen Feierlichkeiten mitbekommen zu haben. Daraufhin bewegte den österreichischen Nationalspieler die ungewöhnlich lockere Runde zu einem Statement zu Uli Hoeneß.
Der FCB-Ehrenpräsident hatte Laimers Gehaltsforderungen im Poker um eine Verlängerung dessen noch bis 2027 laufenden Vertrags im Vorfeld des Halbfinal-Rückspiels der Champions League gegen PSG in gewohnte Manier scharf kritisiert. "Wenn man liest, was angeblich über sein Gehalt und seine Forderungen berichtet wird, dann muss man das auch einordnen: Konny ist ein Spieler, den ich sehr schätze. Er ist für die Mannschaft extrem wichtig, genauso für die Außendarstellung des Vereins. Er arbeitet unheimlich viel für das Team. Aber er ist eben nicht Maradona", sagte Hoeneß bei DAZN. Dem Vernehmen nach soll Laimer zuletzt ein Gehalt in Höhe von 15 Millionen Euro pro Jahr gefordert haben. Bislang verdiene der 28-Jährige inklusive Prämien rund zehn Millionen Euro pro Saison.
"Ich und der Uli sind schon immer auf einer Wellenlänge gewesen. Das ist sowieso kein Problem", kommentierte Laimer die Frage, ob er heute mit Hoeneß über Zahlen sprechen werde, mit verschmitzter Miene. Auf den Einwurf, dass dies nicht auf die Gehaltsfrage zutreffen würde, entgegnete er lachend: "Denkst du, oder was?". Doch damit war Laimers Late-Night-Unterhaltung noch nicht beendet.
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Konrad Laimer: "Vielleicht wird Österreich Weltmeister - und dann wird es noch teurer"
Die Situation sei "ganz entspannt", betonte Laimer fast schon nüchtern. "Ich habe es schon oft gesagt. Ich fühle mich hier richtig wohl. Es macht Spaß in der Mannschaft und jetzt schauen wir, wie es weitergeht." Die Nachfrage, warum er dann so viel Geld fordern würde, entfachte das nächste Sprüchefeuerwerk.
"Du weißt ja gar nicht, was ich fordere", konterte Laimer und lachte erneut. "Ich habe ehrlicherweise noch nie etwas gefordert, aber jetzt schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Ich bin jetzt drei Jahre hier und wir haben jetzt das Double gewonnen. Und ich habe noch vor, einige Titel zu gewinnen." Gerüchten zufolge soll die Bayern-Führung inzwischen wieder die Gespräche mit Laimer über eine Vertragsverlängerung aufgenommen haben.
Ob eine Einigung nach der bevorstehenden Weltmeisterschaft ein Thema sei, ließ Laimer indes offen. "Kann ich dir nicht sagen. Im Fußball geht es so schnell. Vielleicht mache ich da morgen was drunter, vielleicht irgendwann nach der WM. Ich weiß es nicht." Abschließend und zur gelösten Stimmung passend erklärte er: "Vielleicht wird Österreich Weltmeister - und dann wird es noch teurer."
Lothar Matthäus wünscht sich Vertragsverlängerung von Konrad Laimer
Laimer kam 2023 ablösefrei von RB Leipzig nach München. Dort war er als Alternative für das zentrale Mittelfeld vorgesehen, doch inzwischen hat er sich den Stammplatz als Außenverteidiger erobert, der je nach Bedarf auf beiden Seiten eingesetzt werden kann. Mit seinem Einsatz und seiner Laufstärke ist er aktuell für Bayern-Trainer Vincent Kompany unverzichtbar.
Dies unterstrich auch Lothar Matthäus in seiner Funktion als Sky-Experte und griff dabei eine Hoeneß-Aussage von Samstag auf, der Joshua Kimmichs Rolle als Rechtsverteidiger in der deutschen Nationalmannschaft moniert hatte. Dort seien seine Qualitäten als Führungsspieler vergeudet, so der Tenor.
"Konny Laimer ist ein Spieler, den wir in Deutschland gerne hätten. Auf der Position, auf der er bei Bayern München spielt, nämlich rechts hinten – das spielt er bei Österreich ja nicht", sagte der Rekordnationalspieler und ging auf Kimmich ein: "Er spielt rechts hinten – kann er, macht er auch Weltklasse. Aber wir haben keinen richtigen Backup für diese Position." Und da kommt Laimer ins Spiel, der trotz fehlender Ausbildung auf der rechten Abwehrseite über weite Strecken der Saison zu überzeugen wusste. "Er macht es hervorragend. Und deshalb wünsche ich mir, dass er bei Bayern verlängert. […] Er verkörpert das, was Bayern ausmacht: Einsatz, Energie."