"Das schlechteste Spiel, das ich je von ihm gesehen habe!": Rafael van der Vaart zerlegt einen Topstar vom FC Barcelona

Die Niederlande schieden aus, weil sie in Monterrey ihre knappe Führung aus der zweiten Halbzeit nicht hielten. Koeman überraschte, als er sein bewährtes System zugunsten einer konservativen Fünferkette aufgab und Tijjani Reijnders durch Nathan Ake ersetzte. Cody Gakpos Tor in der 71. Minute schien den Einzug in die nächste Runde zu sichern, doch Issa Diops Treffer in der Nachspielzeit erzwang die Verlängerung, und Marokko gewann das Elfmeterschießen 3:2.

In seiner Funktion als Experte beim niederländischen Sender NOSzeigte van der Vaart große Frustration darüber, wie leichtfertig die Nationalmannschaft ihren hart erkämpften Schwung verspielt hat. Der ehemalige Spielmacher von Real Madrid kritisierte vor allem die taktischen Umstellungen, durch die das Team im Mittelfeld überrannt wurde.

Van der Vaart erklärte: "Man kommt recht gut durch eine schwierige Gruppenphase. Dann fängt es an, ein bisschen zu laufen. Was geht einem durch den Kopf, dass man gegen Marokko plötzlich alles umkrempelt? Ich verstehe das überhaupt nicht. Frenkie hat heute das absolut schlechteste Spiel abgeliefert, das ich je von ihm gesehen habe. Wirklich enttäuschend. Aber liegt das am System?"