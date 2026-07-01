Rafael van der Vaart hat nach dem dramatischen WM-Aus der Niederlande gegen Marokko im Sechzehntelfinale scharfe Kritik an Frenkie de Jong vom FC Barcelona geübt. Der ehemalige Oranje-Mittelfeldspieler zeigte sich obendrein verwirrt von den taktischen Entscheidungen von Ronald Koeman und argumentierte, dass das System des Trainers De Jong isolierte und wirkungslos machte.
"Das schlechteste Spiel, das ich je von ihm gesehen habe!": Rafael van der Vaart zerlegt einen Topstar vom FC Barcelona
Van der Vart stinksauer wegen taktischer Umstellung
Die Niederlande schieden aus, weil sie in Monterrey ihre knappe Führung aus der zweiten Halbzeit nicht hielten. Koeman überraschte, als er sein bewährtes System zugunsten einer konservativen Fünferkette aufgab und Tijjani Reijnders durch Nathan Ake ersetzte. Cody Gakpos Tor in der 71. Minute schien den Einzug in die nächste Runde zu sichern, doch Issa Diops Treffer in der Nachspielzeit erzwang die Verlängerung, und Marokko gewann das Elfmeterschießen 3:2.
In seiner Funktion als Experte beim niederländischen Sender NOSzeigte van der Vaart große Frustration darüber, wie leichtfertig die Nationalmannschaft ihren hart erkämpften Schwung verspielt hat. Der ehemalige Spielmacher von Real Madrid kritisierte vor allem die taktischen Umstellungen, durch die das Team im Mittelfeld überrannt wurde.
Van der Vaart erklärte: "Man kommt recht gut durch eine schwierige Gruppenphase. Dann fängt es an, ein bisschen zu laufen. Was geht einem durch den Kopf, dass man gegen Marokko plötzlich alles umkrempelt? Ich verstehe das überhaupt nicht. Frenkie hat heute das absolut schlechteste Spiel abgeliefert, das ich je von ihm gesehen habe. Wirklich enttäuschend. Aber liegt das am System?"
Van der Vaart wirft Ronald Koeman großen Fehler vor
Die Analyse nach dem Spiel drehte sich um die Frage, wie Koemans taktisches Risiko die zentralen Bereiche gegen Marokkos größte Stärke offenließ. Van der Vaart argumentierte, dass ein geschwächtes Mittelfeld den wichtigsten Spielmacher vom Ballbesitz abschnitt und ihn damit überflüssig machte, bevor er nach 110 Minuten für Marten de Roon Platz machte.
Van der Vaart fügte hinzu: "Ich denke, Marokkos Mittelfeld ist ihre größte Stärke. Und dann beschließt man, mit nur zwei Männern gegen sie anzutreten? Ich habe zwar kein Trainerstudium absolviert, aber das erscheint mir doch etwas ungeschickt. Frenkie ist nur dann effektiv, wenn man den Ball hat, aber wir hatten heute überhaupt keinen Ballbesitz, sodass Frenkie völlig unsichtbar war. Und er soll doch unser wichtigster Mann sein... Außerdem hat Cody Gakpo das Tor geschossen, aber natürlich war auch er kaum ins Spiel eingebunden."
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Ronald Koeman zieht die Reißleine: Rücktritt nach WM-Aus
Die stark kritisierte niederländische Nationalmannschaft steht direkt nach der Rückkehr von einem enttäuschenden Turnier auf dem Prüfstand.
Während Marokko sich in Houston auf das Achtelfinale gegen Kanada vorbereitet, trat Koeman bereits zurück. Als möglicher Nachfolger gilt Peter Bosz.