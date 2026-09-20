„Das Schiedsrichter-Auswahlkomitee muss sehr zufrieden sein. Es war alles sehr seltsam“: Jose Mourinho deutet nach Niederlage im Madrid-Derby eine Verschwörung an

Jose Mourinho hatte sich vorbereitet, bevor er nach dem 1:2 im Derby gegen Atletico Madrid zur Pressekonferenz ging. Der Trainer von Real Madrid hielt nach der ersten Saisonniederlage in La Liga für Real ein Foto hoch. Darauf in Nahaufnahme zu sehen: ein offensichtliches Foul eines Spielers von Atletico Madrid an einen seiner Schützlinge. Zu sehen waren nur die Beine der Kontrahenten. "Wir können die Pressekonferenz auch sein lassen heute, weil die Geschichte des Spiels ist hier", sagte Mourinho und hielt das Foto hoch.













Doch natürlich brach er die PK nicht ab, sondern attackierte die Schiedsruichter-Auswahlkomission. Was ihn so in Rage gebracht hatte? „Das Spiel hätte für 50 Minuten zu elf gegen neun werden müssen, aber stattdessen wurde es elf gegen zehn gegen uns“, sagte er.

Tatsächlich war Atletico in der zweiten Halbzeit dank eines Elfmeters in der 52. Minute in Führung gegangen, wenige Augenblicke nachdem Real-Verteidiger Dean Huijsen mit Rot des Feldes verwiesen worden war. Mourinho war aber der Meinung, dass Atletico zwei Platzverweise hätte bekommen müssen: "Die Fouls von Kang-in Lee und Romero an Valverde und Bellingham waren klare Rote Karten!", sagte Mourinho.

Was wirft Jose Mourinho den Schiedsrichtern vor?

Schließlich deutete der Coach eine Verschwörungserzählung an: „Herr Trujillo, der VAR-Schiedsrichter, der den Schiedsrichter nicht dazu aufgefordert hat, sich die Situation um Kang-in Lees Rote Karte noch einmal anzusehen, hat eine sehr merkwürdige Geschichte mit Real Madrid“, sagte er und ergänzte: „Was den armen Schiedsrichter Ortiz betrifft, ist klar, dass er dem Druck in Spielen dieser Art nicht gewachsen ist. Er hat nicht die Erfahrung, um ein Derby zu leiten.“

Die Schuld gab er dem Auswahlkomitee: "Das Schiedsrichter-Auswahlkomitee muss sehr zufrieden sein. Es war alles sehr seltsam."

Das hitzige Derby war bereits nach der ersten Halbzeit eskaliert, als Spieler und Trainer beider Mannschaften, unter ihnen Ex-Nationalspieler Antonio Rüdiger, auf dem Weg in die Kabine aneinandegeraten waren.