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Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Filippo Cataldo
Übersetzt von

„Das Schiedsrichter-Auswahlkomitee muss sehr zufrieden sein. Es war alles sehr seltsam“: Jose Mourinho deutet nach Niederlage im Madrid-Derby eine Verschwörung an

Atletico Madrid - Real Madrid
Atletico Madrid
Real Madrid
La Liga
José Mourinho
Spanien

Real Madrids Trainer Jose Mourinho hat nach dem 1:2 im Stadt-Derby gegen Atletico Madrid die Schiedsrichter und die Offiziellen des spanischen Fußballverbands attackiert.

Jose Mourinho hatte sich vorbereitet, bevor er nach dem 1:2 im Derby gegen Atletico Madrid zur Pressekonferenz ging. Der Trainer von Real Madrid hielt nach der ersten Saisonniederlage in La Liga für Real ein Foto hoch. Darauf in Nahaufnahme zu sehen: ein offensichtliches Foul eines Spielers von Atletico Madrid an einen seiner Schützlinge. Zu sehen waren nur die Beine der Kontrahenten. "Wir können die Pressekonferenz auch sein lassen heute, weil die Geschichte des Spiels ist hier", sagte Mourinho und hielt das Foto hoch.




Doch natürlich brach er die PK nicht ab, sondern attackierte die Schiedsruichter-Auswahlkomission. Was ihn so in Rage gebracht hatte? „Das Spiel hätte für 50 Minuten zu elf gegen neun werden müssen, aber stattdessen wurde es elf gegen zehn gegen uns“, sagte er.

Tatsächlich war Atletico in der zweiten Halbzeit dank eines Elfmeters in der 52. Minute in Führung gegangen, wenige Augenblicke nachdem Real-Verteidiger Dean Huijsen mit Rot des Feldes verwiesen worden war. Mourinho war aber der Meinung, dass Atletico zwei Platzverweise hätte bekommen müssen: "Die Fouls von Kang-in Lee und Romero an Valverde und Bellingham waren klare Rote Karten!", sagte Mourinho.

Was wirft Jose Mourinho den Schiedsrichtern vor?

Schließlich deutete der Coach eine Verschwörungserzählung an: „Herr Trujillo, der VAR-Schiedsrichter, der den Schiedsrichter nicht dazu aufgefordert hat, sich die Situation um Kang-in Lees Rote Karte noch einmal anzusehen, hat eine sehr merkwürdige Geschichte mit Real Madrid“, sagte er und ergänzte: „Was den armen Schiedsrichter Ortiz betrifft, ist klar, dass er dem Druck in Spielen dieser Art nicht gewachsen ist. Er hat nicht die Erfahrung, um ein Derby zu leiten.“

Die Schuld gab er dem Auswahlkomitee: "Das Schiedsrichter-Auswahlkomitee muss sehr zufrieden sein. Es war alles sehr seltsam."

Das hitzige Derby war bereits nach der ersten Halbzeit eskaliert, als Spieler und Trainer beider Mannschaften, unter ihnen Ex-Nationalspieler Antonio Rüdiger, auf dem Weg in die Kabine aneinandegeraten waren.

Häufig gestellte Fragen

Real Madrid wurde am 6. März 1902 gegründet. Der Verein trug zunächst den Namen Madrid Football Club. Den Zusatz "Real" erhielt der Verein erst 1920 durch König Alfons XIII.

Real Madrid hat keinen einzelnen Eigentümer, sondern gehört als eingetragener Verein seinen Mitgliedern, den sogenannten "Socios". Aktueller Präsident ist Florentino Perez.

Das Stadion von Real Madrid heißt offiziell nur noch "Bernabeu". Der frühere Name "Estadio Santiago Bernabeu" wird zwar weiterhin verwendet, ist jedoch nicht mehr die offizielle Bezeichnung.

In das "Bernabeu" passen rund 85.000 Zuschauer (je nach Veranstaltung). Bei einem Heimspiel von Real Madrid liegt die zugelassene Kapazität meist bei etwa 83.000 bis 84.000 Plätzen.

Real Madrid hat insgesamt 93 Titel gewonnen. Der Klub triumphierte neunmal in der Champions League sowie sechsmal im Europapokal der Landesmeister. Hinzu kommen 36 spanische Meisterschaften und 20 Siege im spanischen Pokal. Außerdem gewann Real Madrid 13-mal den spanischen Superpokal und sechsmal den UEFA Super Cup. Auf internationaler Ebene stehen zudem zwei UEFA-Cup-Siege, fünf FIFA-Klub-Weltmeistertitel, ein Titel im FIFA-Interkontinental-Pokal sowie drei Weltpokalsiege zu Buche. Abgerundet wird die Titelsammlung durch zwei Erfolge in der Copa Eva Duarte.

Real Madrid ist mit 36 spanischen Meisterschaften alleiniger Rekordhalter und damit der erfolgreichste Klub in La Liga.

Der Spieler mit den meisten Spielen für Real Madrid ist Raul Gonzalez. Er absolvierte 741 Pflichtspiele für die Königlichen.

Der beste Torschütze in der Geschichte von Real Madrid ist Cristiano Ronaldo. Er erzielte 450 Tore in 438 Pflichtspielen für die Königlichen.

Für Real Madrid haben im Laufe der Geschichte zahlreiche der größten Stars des Weltfußballs gespielt. Zu den bekanntesten zählen Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo Nazario, Alfredo Di Stefano, Raul, Karim Benzema, Luka Modric, Sergio Ramos, Iker Casillas, Luis Figo, Gareth Bale, Toni Kroos, Roberto Carlos, Xabi Alonso, Michael Laudrup, Ferenc Puskas und Clarence Seedorf.

Real Madrid wurde im Laufe seiner Geschichte von zahlreichen berühmten und prägenden Trainern betreut. Zu den bekanntesten zählen Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Vicente del Bosque, Jose Mourinho und Fabio Capello. 

"Los Blancos" ist der Spitzname von Real Madrid. In Deutschland nennt man sie auch "Die Königlichen".

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