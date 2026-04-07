Das schafften gegen Real Madrid bisher nur zwei andere Spieler! Bayern Münchens Harry Kane gelingt besonderes Kunststück

Bayern Münchens Torjäger Harry Kane entwickelt sich zum Schreckgespenst von Real Madrid - und zog mit seinem Treffer im Viertelfinalhinspiel der Champions League mit zwei Bundesliga-Legenden gleich.

Kane traf beim 2:1-Auswärtssieg am Dienstagabend im Bernabeu in der 46. Minute zum zwischenzeitlichen 2:0 für die Bayern. Damit hat der Engländer nun in seinen letzten vier Champions-League-Spielen gegen Real jeweils mindestens eine direkte Torbeteiligung vorzuweisen (zwei Tore, zwei Assists).

Lediglich Bayerns Stürmerlegende Giovane Elber und Ex-BVB-Angreifer Pierre-Emerick Aubameyang gelang zuvor ebenfalls eine solche Serie gegen Real.