Das schaffte vor ihm nur Kylian Mbappe: Fans von Real Madrid huldigen Fede Valverde nach historischer Hattrick-Show gegen Manchester City

Der 27-Jährige erzielte innerhalb von 22 Minuten einen lupenreinen Hattrick und brachte die Königlichen mit sehenswerten Treffern mit 3:0 in Führung. Valverde, der gegen die Engländer in nur 45 Minuten so viele Tore erzielte, wie zuvor in 75 CL-Spielen in seiner Karriere zusammen, erreichte damit Historisches.

Nicht nur wurde er zum ersten Spieler nach Lionel Messi (im April 2010 für den FC Barcelona gegen den FC Arsenal), dem ein Hattrick gegen ein englisches Team in der Königsklasse gelang. Valverde avancierte auch zum zweiten Profi nach Kylian Mbappe im Februar 2025, der in einem K.o.-Spiel der CL einen Hattrick gegen ein von Pep Guardiola trainiertes Team erzielte.

DAZN-Experte Sami Khedira war spätestens nach Valverdes drittem Treffer, den der am Knie verletzte Kylian Mbappe auf der Tribüne ausufernd und ekstatisch zelebrierte, völlig von den Socken. "Das ist kein Gemälde, mir fällt dazu nichts mehr ein. Bist du deppert? Wir stehen und das komplette Stadion steht. Wow!", entfuhr es dem deutschen Weltmeister von 2014. Auch die spanische Presse überschlug sich. Die Mundo Deportivo sprach von "Valverdes Wahnsinn im Bernabeu". "Was ist das ?!", fragte die Marca und antwortete zugleich: "Valverde hat City gerade vor der Pause besiegt".