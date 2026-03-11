Fede Valverde von Real Madrid hat im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinalspiels gegen Manchester City brilliert und schon vor der Pause für Standing Ovations im heimischen Estadio Santiago Bernabeu gesorgt.
Das schaffte vor ihm nur Kylian Mbappe: Fans von Real Madrid huldigen Fede Valverde nach historischer Hattrick-Show gegen Manchester City
Valverde für Real: In 45 Minuten gegen City so viele Tore wie in 75 Spielen zuvor
Der 27-Jährige erzielte innerhalb von 22 Minuten einen lupenreinen Hattrick und brachte die Königlichen mit sehenswerten Treffern mit 3:0 in Führung. Valverde, der gegen die Engländer in nur 45 Minuten so viele Tore erzielte, wie zuvor in 75 CL-Spielen in seiner Karriere zusammen, erreichte damit Historisches.
Nicht nur wurde er zum ersten Spieler nach Lionel Messi (im April 2010 für den FC Barcelona gegen den FC Arsenal), dem ein Hattrick gegen ein englisches Team in der Königsklasse gelang. Valverde avancierte auch zum zweiten Profi nach Kylian Mbappe im Februar 2025, der in einem K.o.-Spiel der CL einen Hattrick gegen ein von Pep Guardiola trainiertes Team erzielte.
DAZN-Experte Sami Khedira war spätestens nach Valverdes drittem Treffer, den der am Knie verletzte Kylian Mbappe auf der Tribüne ausufernd und ekstatisch zelebrierte, völlig von den Socken. "Das ist kein Gemälde, mir fällt dazu nichts mehr ein. Bist du deppert? Wir stehen und das komplette Stadion steht. Wow!", entfuhr es dem deutschen Weltmeister von 2014. Auch die spanische Presse überschlug sich. Die Mundo Deportivo sprach von "Valverdes Wahnsinn im Bernabeu". "Was ist das ?!", fragte die Marca und antwortete zugleich: "Valverde hat City gerade vor der Pause besiegt".
Real Madrid: Zwei weitere Rekorde fallen gegen ManCity
Kurios: Auch zwei weitere Rekorde brachte der erste Durchgang der Partie zustande. Mit seinem präzisen langen Schlag auf Valverde vor dem 1:0 wurde Reals Keeper Thibaut Courtois zum alleinigen Führender unter den Torhütern bei direkten Torvorlagen. Mit jetzt drei Assists überholte der Belgier damit Jose Francisco Molina sowie Oliver Kahn.
Dazu ist nun der erst 18-jährige Thiago Pitarch, der bereits zuletzt in der Liga gegen Getafe und Celta Vigo in der Startelf der Madrilenen stand, der jüngster Real-Startelfspieler in einem K.o.-Spiel der Champions League.
Der spanische U19-Nationalspieler war mit 18 Jahren und 220 Tagen genau 33 Tage jünger als der vorherige Rekordhalter, Real-Legende Raul. Dieser erreichte die Bestmarkte einst im März 1996 gegen Juventus Turin.
Real Madrid trifft nun wohl auf den FC Bayern
Bei den drei Valverde-Treffern blieb es am Ende. ManCity brachte nichts Zählbares zustande und war am Ende mit dem 0:3 noch gut bedient. Vinicius Junior vergab in der zweiten Halbzeit einen Strafstoß kläglich und ließ die Tür für ein möglichen City-Wunder noch einen Spaltbreit offen.
Dennoch stehen die Königlichen mit eineinhalb Beinen im Viertelfinale. Dort dürfte dann der FC Bayern warten, der im Hinspiel am Dienstagabend mit Atalanta Bergamo kurzen Prozess machte und mit einem 6:1-Vorsprung ins Rückspiel geht.
