Das schaffte kein Spieler vor ihm! Ex-Bayern-Star Joao Cancelo gelingt wohl schon bald ein ganz besonderes Kunststück

Sollte der portugiesische Nationalspieler es wie erwartet mit seinem FC Barcelona schaffen, die Meisterschaft in LaLiga zu gewinnen, wäre es für ihn der vierte Titel in einer der fünf großen Ligen Europas. Vor Cancelo schaffte dies noch kein anderer Akteur.

Aktuell steht der Rechtsverteidiger bei Meisterschaften in der Premier League (mit Manchester City 2020/21 und 2021/22), in der Bundesliga (mit dem FC Bayern 2022/23) und in der Serie A (mit Juventus 2018/19). Dazu gewann Cancelo unter anderem auf nationaler Ebene noch den portugiesischen Titel mit Benfica (2014), die Champions League holte er mit ManCity (2023) und im Dress der portugiesischen Nationalmannschaft gelang 2019 der Triumph in der Nations League.

Meisterschaften in drei der fünf europäischen Spitzenligen gewannen bisher unter anderem Top-Stars wie Zlatan Ibrahimovic, Arjen Robben und Kingsley Coman. Die beiden letzteren haben wie Cancelo eine Vergangenheit an der Säbener Straße.