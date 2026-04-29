Der ehemalige Bundesligaprofi Joao Cancelo steht kurz davor, ein ganz besonderes Kunststück zu schaffen.
Das schaffte kein Spieler vor ihm! Ex-Bayern-Star Joao Cancelo gelingt wohl schon bald ein ganz besonderes Kunststück
Sollte der portugiesische Nationalspieler es wie erwartet mit seinem FC Barcelona schaffen, die Meisterschaft in LaLiga zu gewinnen, wäre es für ihn der vierte Titel in einer der fünf großen Ligen Europas. Vor Cancelo schaffte dies noch kein anderer Akteur.
Aktuell steht der Rechtsverteidiger bei Meisterschaften in der Premier League (mit Manchester City 2020/21 und 2021/22), in der Bundesliga (mit dem FC Bayern 2022/23) und in der Serie A (mit Juventus 2018/19). Dazu gewann Cancelo unter anderem auf nationaler Ebene noch den portugiesischen Titel mit Benfica (2014), die Champions League holte er mit ManCity (2023) und im Dress der portugiesischen Nationalmannschaft gelang 2019 der Triumph in der Nations League.
Meisterschaften in drei der fünf europäischen Spitzenligen gewannen bisher unter anderem Top-Stars wie Zlatan Ibrahimovic, Arjen Robben und Kingsley Coman. Die beiden letzteren haben wie Cancelo eine Vergangenheit an der Säbener Straße.
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FC Barcelona hat satten Vorsprung auf Real Madrid
Es steht zu erwarten, dass der 31-Jährige sie schon bald hinter sich lässt, denn Barca steuert auf den vorzeitigen Gewinn des Meistertitels im spanischen Oberhaus zu. Nach 33 von 38 Spieltagen haben die Schützlinge von Trainer Hansi Flick satte neun Punkte Vorsprung auf den ärgsten Verfolger Real Madrid.
Schon am kommenden Wochenende könnte es so weit sein: Sollten Cancelo und seine Mannschaftskameraden am Samstag ihr Auswärtsspiel bei CA Osasuna gewinnen und Real einen Tag später ausgerechnet beim Lokalrivalen Espanyol verlieren, wäre den Blaugrana die Titelverteidigung und Cancelo der alleinige Rekord nicht mehr zu nehmen.
Realistischer ist indes, dass Barcelona die Meisterschaft eine Woche später, am 10. Mai im Clasico gegen Real, eintütet.
Joao Cancelo ist zunächst zum Saisonende an den FC Barcelona ausgeliehen
Für Cancelo wäre das der Höhepunkt seines zweiten Engagements bei den Katalanen. Bereits die Saison 2023/24 verbrachte er auf Leihbasis im Camp Nou, damals aber ging Barcelona titellos aus. Im Januar dieses Jahres lieh Barcelona den vielseitigen Defensivspieler auf der Suche nach Verstärkungen für die Abwehr erneut aus.
Wie es nach dieser Saison für Cancelo weitergeht, ist noch offen. Sein Vertrag beim saudischen Spitzenklub Al-Hilal, der ihn vor zwei Jahren für 25 Millionen Euro Ablöse von Manchester City holte, läuft noch bis 2027. Die Sport berichtete Ende März, dass Flick ihn gerne halten möchte und grünes Licht für seine Weiterverpflichtung gegeben habe.
Es gebe jedoch zwei Bedingungen: Zum einen müsse Cancelo von Al-Hilal eine Freigabe erhalten, was kein Problem darstellen sollte, da der Saudi-Klub ohnehin nicht mehr mit ihm plane, hieß es. Zum anderen müsste Cancelo einer deutlichen Gehaltskürzung zustimmen. Das finanziell angeschlagene Barcelona kann sein kolportiertes Jahresgehalt in Höhe von 12 Millionen Euro schlichtweg nicht stemmen.
Häufig gestellte Fragen
Der FC Barcelona wurde am 29. November 1899 gegründet.
Der FC Barcelona gehört seinen Mitgliedern. Der Klub ist ein eingetragener Verein und wird von den sogenannten "Socios" getragen. Der aktuelle Präsident ist Joan Laporta.
Das Stadion des FC Barcelona wird "Camp Nou" genannt.
Aktuell passen rund 45.000 Zuschauer ins "Camp Nou". Nach abgeschlossenen Renovierungsarbeiten wird es voraussichtlich rund 105.000 Zuschauer fassen können.
Der FC Barcelona hat insgesamt 108 Titel gewonnen. Darunter befinden sich vier Champions-League-Titel sowie ein Sieg im Europapokal der Landesmeister. Auf internationaler Ebene kommen außerdem fünf UEFA-Supercups, vier Europapokalsiege der Pokalsieger und drei Titel bei der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft hinzu.
Der FC Barcelona hat 28 Mal die spanische La Liga gewinnen können.
Lionel Messi ist mit 778 Pflichtspielen der Rekordspieler des FC Barcelona.
Der beste Torschütze in der Geschichte ist Lionel Messi mit 672 Pflichtspieltoren.
Berühmte Stars des FC Barcelona waren unter anderem: Lionel Messi, Johan Cruyff, Xavi, Andres Iniesta, Ronaldinho, Samuel Eto'o, Rivaldo, Romario, Neymar, Diego Maradona, Zlatan Ibrahimovic, Carles Puyol, Gerard Pique, Ronald Koeman.
Der FC Barcelona hatte im Laufe seiner Geschichte einige legendäre Trainer, wie z.B.: Johan Cruyff, Frank Rijkaard, Luis Enrique oder Pep Guardiola.
Der bekannteste Spitzname des FC Barcelona lautet "Barca". Außerdem wird der Klub oft - in Anlehnung an die blau-roten Vereinsfarben - "Blaugrana" genannt.