Hansi Flick hat am vergangenen Wochenende seine zweite Meisterschaft mit dem FC Barcelona geifert und vergrößert seine Titelsammlung weiter, nachdem er zuvor auch schon beim FC Bayern München äußerst erfolgreich war. Und in Karl-Heinz Rummenigge hat er dort immer noch einen großen Bewunderer.
"Das sage ich voraus!" Karl-Heinz Rummenigge gibt mutige Prognose zu Hansi Flick beim FC Barcelona ab
KHR forderte Versprechen von Barca bezüglich Flick
Dabei wurde die Verpflichtung Flicks in Barcelona nach einem weniger erfolgreichen Engagement als Bundestrainer durchaus kritisch beäugt, doch Rummenigge ist von den Qualitäten des 61-Jährigen nach wie vor überzeugt und hätte den Fußballlehrer wohl auch selbst gerne an die Isar zurückgeholt.
Dennoch beglückwünschte er die Katalanen in Person von Präsident Joan Laporta zum Deal mit Flick, wie er nun in der Bildverriet. "Kurz nachdem Hansi kam, habe ich Laporta zufällig getroffen und ihm gesagt: 'Du musst mir versprechen, dass du der beste Freund von Hansi wirst. Und ihn immer voll unterstützt'", so Rummenigge, "denn Hansi braucht dieses Vertrauen, um erfolgreich zu sein. Und es freut mich sehr, dass es so gekommen ist."
Rummenigge sicher: "Flick gewinnt mit Barca die Champions League"
Und Rummenigge traut Flick in Barcelona noch Großes zu. "Ich sage voraus: Hansi wird mit dem Team auch die Champions League gewinnen, wenn er lange genug da ist", erklärte er. Der Vertrag von Flick im Camp Nou läuft noch bis 2028, diesen hatte er erst am Dienstag offiziell verlängert.
"Ich bin glücklich, dass er es geschafft hat, denn er hat diesen Erfolg verdient. Hansi hat diese herausragende Qualität, mit dem Team gut zu arbeiten und ein großes Vertrauensverhältnis zu seinen Spielern aufzubauen", schwärmte Rummenigge. "Als wir 2020 mit dem FC Bayern in der Corona-Zeit beim Champions-League-Turnier in Lissabon waren, herrschte eine Stimmung, wie ich sie beim FC Bayern noch nie erlebt hatte."
Häufig gestellte Fragen
Der FC Barcelona wurde am 29. November 1899 gegründet.
Der FC Barcelona gehört seinen Mitgliedern. Der Klub ist ein eingetragener Verein und wird von den sogenannten "Socios" getragen. Der aktuelle Präsident ist Joan Laporta.
Das Stadion des FC Barcelona wird "Camp Nou" genannt.
Aktuell passen rund 45.000 Zuschauer ins "Camp Nou". Nach abgeschlossenen Renovierungsarbeiten wird es voraussichtlich rund 105.000 Zuschauer fassen können.
Der FC Barcelona hat insgesamt 108 Titel gewonnen. Darunter befinden sich vier Champions-League-Titel sowie ein Sieg im Europapokal der Landesmeister. Auf internationaler Ebene kommen außerdem fünf UEFA-Supercups, vier Europapokalsiege der Pokalsieger und drei Titel bei der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft hinzu.
Der FC Barcelona hat 28 Mal die spanische La Liga gewinnen können.
Lionel Messi ist mit 778 Pflichtspielen der Rekordspieler des FC Barcelona.
Der beste Torschütze in der Geschichte ist Lionel Messi mit 672 Pflichtspieltoren.
Berühmte Stars des FC Barcelona waren unter anderem: Lionel Messi, Johan Cruyff, Xavi, Andres Iniesta, Ronaldinho, Samuel Eto'o, Rivaldo, Romario, Neymar, Diego Maradona, Zlatan Ibrahimovic, Carles Puyol, Gerard Pique, Ronald Koeman.
Der FC Barcelona hatte im Laufe seiner Geschichte einige legendäre Trainer, wie z.B.: Johan Cruyff, Frank Rijkaard, Luis Enrique oder Pep Guardiola.
Der bekannteste Spitzname des FC Barcelona lautet "Barca". Außerdem wird der Klub oft - in Anlehnung an die blau-roten Vereinsfarben - "Blaugrana" genannt.