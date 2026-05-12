"Das sage ich voraus!" Karl-Heinz Rummenigge gibt mutige Prognose zu Hansi Flick beim FC Barcelona ab

Dabei wurde die Verpflichtung Flicks in Barcelona nach einem weniger erfolgreichen Engagement als Bundestrainer durchaus kritisch beäugt, doch Rummenigge ist von den Qualitäten des 61-Jährigen nach wie vor überzeugt und hätte den Fußballlehrer wohl auch selbst gerne an die Isar zurückgeholt.

Dennoch beglückwünschte er die Katalanen in Person von Präsident Joan Laporta zum Deal mit Flick, wie er nun in der Bildverriet. "Kurz nachdem Hansi kam, habe ich Laporta zufällig getroffen und ihm gesagt: 'Du musst mir versprechen, dass du der beste Freund von Hansi wirst. Und ihn immer voll unterstützt'", so Rummenigge, "denn Hansi braucht dieses Vertrauen, um erfolgreich zu sein. Und es freut mich sehr, dass es so gekommen ist."