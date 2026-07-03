Mo Salah und Kollegen nervenstark im Elfmeterkrimi: Ägypten hat einen historischen Erfolg gefeiert und nach dem ersten K.o.-Sieg seiner WM-Geschichte das Achtelfinale erreicht. Der siebenmalige Afrikameister von Trainer Hossam Hassan gewann am Freitag das Sechzehntelfinale gegen Australien mit 4:2 nach Elfmeterschießen (1:1, 1:1) und löste das Ticket für die Runde der besten 16 Mannschaften. Dort dürfte es am kommenden Dienstag in Atlanta zum Duell mit Weltmeister Argentinien und Lionel Messi kommen.
Historisches Missgeschick und Drama vom Elfmeterpunkt! Mohamed Salah führt Ägypten ins Achtelfinale der WM 2026
Ägypten vs. Australien: Mohamed Hany unterläuft sein zweites Eigentor bei der WM 2026
Während der Partie war Ägyptens Rechtsverteidiger Mohamed Hany ein historisches Missgeschick unterlaufen. Hany traf in der 55. Minute ins eigene Netz und bescherte Australien damit nicht nur den 1:1-Ausgleich, sondern auch am Ende der 90 Minuten die Verlängerung. Für den Ägypter war es bei dieser WM bereits das zweite Eigentor, nachdem er schon beim 1:1 gegen Belgien im ersten Gruppenspiel seinen eigenen Keeper überwunden hatte.
Laut Datenanbieter Opta ist Hany damit der erst zweite Spieler der WM-Geschichte, der bei einer Weltmeisterschaftsendrunde auf zwei Eigentore kommt. Zuvor war das lediglich Ivan Vutsov bei der WM 1966 passiert. Der Bulgare traf sowohl bei einem 0:3 gegen Portugal als auch bei einem 1:3 gegen Ungarn ins eigene Netz.
Hanys Missgeschick gegen Australien war derweil noch in einer weiteren Hinsicht historisch: Insgesamt war es nämlich schon das 13. Eigentor bei der WM 2026 - nie gab es mehr bei einer Weltmeisterschaft. Den vorherigen Höchstwert hatte die WM 2018 mit zwölf Eigentoren gehalten.
- AFP
Mohamed Hany musste kurz vor seinem Eigentor behandelt werden
Wenige Minuten vor seinem Eigentor hatte Hany indes für einen kurzen Schockmoment gesorgt. Nach einem Zusammenprall mit Australiens Connor Metcalfe im eigenen Fünfmeterraum war der 30-Jährige vom ägyptischen Topklub Al Ahly zu Beginn der zweiten Halbzeit zunächst benommen auf dem Rasen liegen geblieben. Nach kurzer Behandlungspause spielte Hany weiter.
Das Duell mit den Australiern in der ersten K.o.-Runde der WM 2026 war Hanys 46. Länderspiel. Bei der WM ist der Abwehrmann absolut gesetzt, beim 3:1-Sieg gegen Neuseeland im zweiten Gruppenspiel lieferte er einen Assist.
Gegen Australien hatte Emam Ashour Ägypten in der 13. Minute in Führung gebracht. Nach Hanys Eigentor blieb es auch nach der Verlängerung beim 1:1, weshalb das Elfmeterschießen entscheiden musste.
Ägypten und Australien liefern sich enges Match
Für die Socceroos, die mit dem Überstehen der Gruppenphase einen Hype in der Heimat ausgelöst hatten, erfüllte sich der Traum vom ersten Erfolg in der K.o.-Runde dagegen nicht.
Einen ersten Teilerfolg erzielte Ägypten schon vor dem Anpfiff: Kapitän Salah, der im Spiel gegen den Iran (1:1) mit einer Oberschenkelzerrung ausgewechselt worden war, meldete sich rechtzeitig fit und stand in der Startelf. Ein weiteres Tor, mit dem er zum ägyptischen Rekordtorschützen - dem heutigen Nationaltrainer Hassan (69 Tore) - aufgeschlossen hätte, gelang ihm aber nicht. Ex-Bundesligaprofi Omar Marmoush spielte als Sturmspitze von Beginn an. Australien startete mit dem St.-Pauli-Duo Jackson Irvine und Connor Metcalfe.
Australien ließ sich zu Beginn in die eigene Hälfte zurückfallen, schaltete nach Ballgewinn aber blitzschnell um. Cristian Volpato verpasste den Traumstart knapp, der 22-Jährige scheiterte aus rund 25 Metern an der Latte (5.). Es folgte der frühe Schock: Nach einem Freistoß flankte Karim Hafez den Ball in den Strafraum, wo Ashour per Kopf vollendete - die im Vorfeld diskutierten Größenvorteile der Australier waren durch schlechtes Stellungsspiel ausgehebelt.
Ägypten blieb die dominante Mannschaft und verlagerte das Spiel zumeist in die gegnerische Hälfte. Australiens Umschaltaktionen sorgten nach dem schwungvollen Beginn kaum mehr für echte Gefahr, auch der Abschluss von Aziz Behich (35.) war kein Problem für Torhüter Mostafa Shobeir. Volpato (45.+1) schlenzte am langen Pfosten vorbei.
Sekunden nach Wiederanpfiff ließ Marmoush die große Chance auf das zweite Tor liegen. Freistehend schob der Ex-Frankfurter den Ball aus rund zehn Metern am Tor vorbei. Das rächte sich: Hany verlängerte einen Freistoß unglücklich ins eigene Tor.
Danach wurde es zäh. Der Partie mangelte es mehr und mehr an Höhepunkten. Zwischenzeitlich wurde es hektisch und ruppig. Erst in der Schlussphase der regulären Spielzeit war wieder mehr geboten. In der Nachspielzeit hatte Ramy Rabia den Sieg für Ägypten auf dem Kopf, scheiterte aber an Australiens Torwart Patrick Beach. Die Verlängerung verlief lange ereignisarm. Beide Teams scheuten das letzte Risiko.
Alle 13 bisherigen Eigentore bei der WM 2026
Eigentorschütze
Spiel
Ergebnis
Damian Bobadilla
USA vs. Paraguay
4:1
Miro Muheim
Schweiz vs. Katar
1:1
Mohamed Hany
Ägypten vs. Belgien
1:1
Ayman Hussein
Norwegen vs. Irak
4:1
Yazan Al-Arab
Österreich vs. Jordanien
3:1
Mohamed Al-Mannai
Kanada vs. Katar
6:0
Cameron Burgess
USA vs. Australien
2:0
Hassan Al-Tambakti
Spanien vs. Saudi-Arabien
4:0
Abduvokhid Nematov
Portugal vs. Usbekistan
5:0
Sultan Al-Brake
Bosnien-Herzegowina vs. Katar
3:1
Bono
Marokko vs. Haiti
4:2
Ellyes Skhiri
Tunesien vs. Niederlande
1:3
Mohamed Hany
Ägypten vs. Australien
5:3 n.E.
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