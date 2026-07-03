Historisches Missgeschick und Drama vom Elfmeterpunkt! Mohamed Salah führt Ägypten ins Achtelfinale der WM 2026

Während der Partie war Ägyptens Rechtsverteidiger Mohamed Hany ein historisches Missgeschick unterlaufen. Hany traf in der 55. Minute ins eigene Netz und bescherte Australien damit nicht nur den 1:1-Ausgleich, sondern auch am Ende der 90 Minuten die Verlängerung. Für den Ägypter war es bei dieser WM bereits das zweite Eigentor, nachdem er schon beim 1:1 gegen Belgien im ersten Gruppenspiel seinen eigenen Keeper überwunden hatte.

Laut Datenanbieter Opta ist Hany damit der erst zweite Spieler der WM-Geschichte, der bei einer Weltmeisterschaftsendrunde auf zwei Eigentore kommt. Zuvor war das lediglich Ivan Vutsov bei der WM 1966 passiert. Der Bulgare traf sowohl bei einem 0:3 gegen Portugal als auch bei einem 1:3 gegen Ungarn ins eigene Netz.

Hanys Missgeschick gegen Australien war derweil noch in einer weiteren Hinsicht historisch: Insgesamt war es nämlich schon das 13. Eigentor bei der WM 2026 - nie gab es mehr bei einer Weltmeisterschaft. Den vorherigen Höchstwert hatte die WM 2018 mit zwölf Eigentoren gehalten.