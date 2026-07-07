Superstar Lionel Messi versagen im WM-Achtelfinale von Titelverteidiger Argentinien gegen Ägypten vom Elfmeterpunkt die Nerven - nicht zum ersten Mal.
Das passierte bei einer WM noch keinem Spieler! Lionel Messi sorgt für Negativnovum und kassiert Spott
Messi verschoss in der 21. Minute beim Stand von 0:1 in Atlanta aus Sicht des haushohen Favoriten einen Strafstoß und sorgte damit dafür, dass seine bescheidene Quote in dieser Disziplin bei WM-Endrunden weiter runterging.
Messi trat an, nachdem Schiedsrichter Francois Letexier (Frankreich) im Anschluss an an Foulspiel von Haissem Hassan an Nicolas Tagliafico im Sechzehner ohne zu Zögern auf den Punkt gezeigt hatte. Ein unstrittige Entscheidung.
Die dicke Chance auf den Ausgleich vergab Messi dann allerdings recht kläglich. Der 39 Jahre alte Starstürmer schoss den Foulelfmeter halbhoch auf die rechte Ecke und der ohnehin glänzend aufgelegte Mostafa Shobeir hatte wenig Mühe, das Spielgerät abzuwehren. Kommentator Wolff-Christoph Fuss spottete angesichts des schwachen Versuchs bei MagentaTV mit Blick auf Ägyptens Schlussmann: "An einem guten Tag fängt er den."
- AFP
Lionel Messi vergab bei der WM auch gegen Österreich
Mit dem Versuch aus elf Metern stellte Messi gleich mehrere WM-Rekorde auf, zwei davon sind allerdings wenig schmeichelhaft: Achtmal trat er nun schon bei Weltmeisterschaften vom Punkt an, niemand tat dies häufiger. Zuvor hatte er sich den Spitzenplatz mit Englands Harry Kane vom FC Bayern geteilt.
Außerdem ist Messi mit nun vier vergebenen Strafstößen ebenfalls die Nummer eins. Auch bei dieser Weltmeisterschaft zeigte er schon Nerven und vergab beim 2:0-Sieg in der Gruppenphase gegen Österreich. Er ist dadurch laut Opta der erste Spieler, der bei einer Endrunde zwei Elfmeter vergab, Elfmeterschießen ausgeschlossen.
Den wichtigsten Versuch verwandelte er allerdings einst: Im siegreichen Finale gegen Frankreich 2022.
Für Elfmeterkiller Shobeir von Al Ahly war es am Dienstag derweil der zweite parierte Strafstoß bei dieser WM: Er ist damit gemäß Squawka erst der vierte Schlussmann nach Jan Tomaszewski (1974), Brad Friedel (2002) und Wojciech Szczęsny (2022) der das geschafft hat.
In der 31. Minute gab es einen weiteren ruhenden Ball, bei dem Messi deutlich mehr Gefahr versprühte: Einen Freistoß aus großer Distanz setzte der Kapitän der Albiceleste spektakulär an den Pfosten.
Argentiniens Kader bei der WM 2026
- Tor: Emiliano Martinez (Aston Villa), Geronimo Rulli (Marseille), Juan Musso (Atletico Madrid)
- Abwehr: Marcos Senesi (Bournemouth), Nicolas Tagliafico (Lyon), Gonzalo Montiel (River Plate), Lisandro Martínez (Manchester United), Cristian Romero (Tottenham Hotspur), Nicolas Otamendi (Benfica), Facundo Medina (Marseille), Nahuel Molina (Atletico Madrid)
- Mittelfeld: Leandro Paredes (Boca Juniors), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Valentin Barco (Straßburg), Giovani Lo Celso (Real Betis), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Enzo Fernandez (Chelsea), Alexis Mac Allister (Liverpool)
- Angriff: Julian Alvarez (Atletico Madrid), Lionel Messi (Inter Miami), Nicolas Gonzalez (Atlético Madrid), Thiago Almada (Atletico Madrid), Giuliano Simeone (Atletico Madrid), Nico Paz (Como), Jose Manuel Lopez (Palmeiras), Lautaro Martinez (Inter Mailand)
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