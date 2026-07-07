Das passierte bei einer WM noch keinem Spieler! Lionel Messi sorgt für Negativnovum und kassiert Spott

Mit dem Versuch aus elf Metern stellte Messi gleich mehrere WM-Rekorde auf, zwei davon sind allerdings wenig schmeichelhaft: Achtmal trat er nun schon bei Weltmeisterschaften vom Punkt an, niemand tat dies häufiger. Zuvor hatte er sich den Spitzenplatz mit Englands Harry Kane vom FC Bayern geteilt.

Außerdem ist Messi mit nun vier vergebenen Strafstößen ebenfalls die Nummer eins. Auch bei dieser Weltmeisterschaft zeigte er schon Nerven und vergab beim 2:0-Sieg in der Gruppenphase gegen Österreich. Er ist dadurch laut Opta der erste Spieler, der bei einer Endrunde zwei Elfmeter vergab, Elfmeterschießen ausgeschlossen.

Den wichtigsten Versuch verwandelte er allerdings einst: Im siegreichen Finale gegen Frankreich 2022.

Für Elfmeterkiller Shobeir von Al Ahly war es am Dienstag derweil der zweite parierte Strafstoß bei dieser WM: Er ist damit gemäß Squawka erst der vierte Schlussmann nach Jan Tomaszewski (1974), Brad Friedel (2002) und Wojciech Szczęsny (2022) der das geschafft hat.

In der 31. Minute gab es einen weiteren ruhenden Ball, bei dem Messi deutlich mehr Gefahr versprühte: Einen Freistoß aus großer Distanz setzte der Kapitän der Albiceleste spektakulär an den Pfosten.