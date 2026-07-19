Pedri (ab 62.): Fabian machte für ihn Platz. Pedri sortierte sich neben Rodri ein und lieferte eine sehr solide Leistung ab. Pedri war oft am Ball, zeigte sich passsicher und gegen den Ball absolut sattelfest. In der 93. flankte er stark auf Williams. Note: 2,5.

Ferran Torres (ab 62.): Kam für Oyarzabal und hatte fünf Minuten später nach Yamal-Flanke bereits eine gute Kopfballchance aus sechs Metern - zu zentral. Torres war sofort auf Betriebstemperatur, rochierte viel und bewegte damit die letzte Linie Argentiniens. Beim Abschluss in der 87. traf er den Ball noch nicht richtig. Bei seinem siegbringenden Schuss in der 106. war das anders, Torres besorgte Spanien den WM-Pokal! Note: 1,5.

Mikel Merino (ab 75.): Olmo wurde für ihn ausgewechselt. Merino zeigte einige schlaue Laufwege und war schwer zu greifen. In der 103. verpasste er per Kopf nur knapp das 1:0, sein Versuch strich rechts am Tor vorbei. Note: 3.

Nico Williams (ab 75.): Ersetzte Baena und biss sich nach und nach in die Partie. Einen Konter schloss er mit einem zu mittigen Schuss etwas zu eigensinnig ab (90.+3). Kurz nach Beginn der Verlängerung kam er freistehend zum Kopfball aus kurzer Distanz, traf die Kugel aber nicht wirklich. Trotzdem ein steter Aktivposten und mit seiner klugen Kopfballablage vor Torres' Treffer auch entscheidend am WM-Sieg beteiligt. Note: 2.

Martin Zubimendi (ab 99.): Rodri ging für ihn vom Platz. Ließ sich nichts zu schulden kommen. Keine Bewertung.

Eric Garcia (ab 99.): Kam für Laporte und hatte wie sein Vorgänger wenig Arbeit. Keine Bewertung.