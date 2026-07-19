Spanien ist Fußball-Weltmeister 2026! Die Mannschaft von Trainer Luis de la Fuente setzte sich im WM-Finale im US-amerikanischen East Rutherford mit 1:0 nach Verlängerung gegen Argentinien durch. Das goldene Tor für die Iberer schoss Joker Ferran Torres (106.). Die Noten und Einzelkritiken der Spieler der Furia Roja.
Das Metronom der Furia Roja überragt - glänzende Joker besorgen den Weltmeistertitel! Die Noten von Spanien im Finale der WM 2026 gegen Argentinien
Spanien, Noten im WM-Finale 2026 vs. Argentinien: Unai Simon
Nach einem spanischen Ballverlust war Simon direkt aufmerksam, als er in der fünften Minute aus dem Tor eilte und vor dem durchbrechenden Messi die Kugel klärte. Danach hatte er nichts mehr zu tun, da Argentinien nicht aufs Tor schoss. Erst in der Endphase der Verlängerung nochmal gefordert, aber ein Schuss landete nicht auf seinem Tor. Note: 3,5.
Spanien, Noten im WM-Finale 2026 vs. Argentinien: Pedro Porro
Der Rechtsverteidiger verrichtete seinen Job äußerst solide. Im Verteidigungsverhalten aufmerksam, nach vorne viel unterwegs und oft mittendrin im Geschehen. Porro spielte einige gute Pässe, etwas wirklich Bahnbrechendes ging von ihm jedoch nicht aus. Note: 3.
- AFP
Spanien, Noten im WM-Finale 2026 vs. Argentinien: Pau Cubarsi
Der Abwehrmann des FC Barcelona wurde im Alter von 19 Jahren und 178 Tagen nach Pele, Giuseppe Bergomi und Teamkollege Yamal zum viertjüngsten Spieler, der je ein WM-Endspiel absolvierte. Cubarsi spielte einige starke linienbrechende Pässe. Im Kerngeschäft souverän und ohne Schwierigkeiten in den Zweikämpfen sowie im Stellungsspiel. Auch vorne trat er in Erscheinung: Seinen wuchtigen Rechtsschuss wehrte Martinez nur mit Mühe zur Ecke ab (77.). Note: 2.
Spanien, Noten im WM-Finale 2026 vs. Argentinien: Aymeric Laporte
Sein Ballverlust auf Höhe der Mittellinie sorgte dafür, dass Messi durch war und Keeper Simon in höchster Not weit außerhalb des Strafraums klären musste (5.). Anschließend jedoch ohne weiteren Fehler und defensiv stets auf der Höhe. In der 81. köpfte er nach Williams-Flanke aufs Tor, konnte die Kugel aber nicht platzieren. Note: 2,5.
Spanien, Noten im WM-Finale 2026 vs. Argentinien: Marc Cucurella
Der baldige Real-Madrid-Spieler schaltete sich immer wieder in die Offensive ein, blieb dort aber meist glücklos bei der finalen Aktion. In der 43. flog sein flacher Linksschuss aus 17 Metern einen guten Meter rechts am Tor vorbei. Insgesamt mit einer ordentlichen Vorstellung. Note: 3.
Spanien, Noten im WM-Finale 2026 vs. Argentinien: Rodri
Der Kapitän war wie gewohnt das Metronom im spanischen Spiel, positionierte sich stets richtig und zog die Bälle fast magisch an. Sammelte so zahlreiche Ballaktionen und verteilte die Kugel auch unter Druck in aller Seelenruhe klug. Rodris Ausstrahlung auf seine Teamkollegen ist überragend, eine echte Führungspersönlichkeit. Note: 2.
Spanien, Noten im WM-Finale 2026 vs. Argentinien: Fabian Ruiz
Der Profi von PSG machte kein schlechtes Spiel und hatte bei Spaniens Offensivbemühungen oft die vorletzte Aktion. Für viel Gefahr sorgte das aber alles nicht so richtig. Gegen den Ball ohne Probleme. Dennoch versuchte es Trainer de la Fuente ab der 62. Minute mit Pedri und nahm Fabian runter. Note: 3.
- Getty Images Sport
Spanien, Noten im WM-Finale 2026 vs. Argentinien: Lamine Yamal
Yamal wurde mit 19 Jahren und sechs Tagen zum drittjüngsten Spieler jemals, der ein WM-Finale spielte und stand gleich in Minute fünf im Fokus, doch sein Abschluss mit links im Strafraum nach unfreiwilligem Doppelpass mit Olmo fälschte Martinez in die Arme von Keeper Martinez ab. In der Folge bemüht, aber in guten Händen beim aggressiven Tagliafico und glücklos im Dribbling. Nach der Pause vor allem dynamischer im Antritt, deutlich durchsetzungsstärker und auch insgesamt spielfreudiger. Seine beste Szene war ein direkter Freistoß in der achten Minute der Nachspielzeit, den Martinez aus dem Eck fischte. Note: 2,5.
Spanien, Noten im WM-Finale 2026 vs. Argentinien: Dani Olmo
Yamals frühe Chance kam erst durch Olmos starke Drehung während des vorherigen Angriffs zustande, zudem setzte er ihn vor seinem Abschluss noch gekonnt ein (5.). Der Ex-Leipziger positionierte sich mehrere Male klug, um sich der Bewachung zu entziehen und aufzudrehen, initiierte so sehr viel für sein Team. Sein zentraler Aufsetzer sorgte bei Keeper Martinez für einen Wackler (64.). Trotzdem war für Olmo nach 75 Minuten Schluss. Note: 2,5.
Spanien, Noten im WM-Finale 2026 vs. Argentinien: Alex Baena
Baena war viel unterwegs, Entscheidendes gelang ihm aber meist nicht. In der 39. bereitete er Oyarzabals Chance vor, kurz nach der Pause scheiterte er mit einem Rechtsschuss an Keeper Martinez. Note: 4.
- AFP
Spanien, Noten im WM-Finale 2026 vs. Argentinien: Mikel Oyarzabal
Spaniens Sturmspitze kam auf die wenigsten Ballaktionen aller Startelfspieler der Furia Roja und hing oft in der Luft. Oyarzabal bewegte sich viel, kam teils tief entgegen und ließ einige Bälle gut prallen, aber es fehlte ihm an Durchschlagskraft. In der 39. versuchte er sich mit einem Linksschuss von der Strafraumgrenze - kein Problem für Martinez. Nach einer guten Stunde war Schluss. Note: 4.
Spanien, Noten im WM-Finale 2026 vs. Argentinien: Einwechselspieler
Pedri (ab 62.): Fabian machte für ihn Platz. Pedri sortierte sich neben Rodri ein und lieferte eine sehr solide Leistung ab. Pedri war oft am Ball, zeigte sich passsicher und gegen den Ball absolut sattelfest. In der 93. flankte er stark auf Williams. Note: 2,5.
Ferran Torres (ab 62.): Kam für Oyarzabal und hatte fünf Minuten später nach Yamal-Flanke bereits eine gute Kopfballchance aus sechs Metern - zu zentral. Torres war sofort auf Betriebstemperatur, rochierte viel und bewegte damit die letzte Linie Argentiniens. Beim Abschluss in der 87. traf er den Ball noch nicht richtig. Bei seinem siegbringenden Schuss in der 106. war das anders, Torres besorgte Spanien den WM-Pokal! Note: 1,5.
Mikel Merino (ab 75.): Olmo wurde für ihn ausgewechselt. Merino zeigte einige schlaue Laufwege und war schwer zu greifen. In der 103. verpasste er per Kopf nur knapp das 1:0, sein Versuch strich rechts am Tor vorbei. Note: 3.
Nico Williams (ab 75.): Ersetzte Baena und biss sich nach und nach in die Partie. Einen Konter schloss er mit einem zu mittigen Schuss etwas zu eigensinnig ab (90.+3). Kurz nach Beginn der Verlängerung kam er freistehend zum Kopfball aus kurzer Distanz, traf die Kugel aber nicht wirklich. Trotzdem ein steter Aktivposten und mit seiner klugen Kopfballablage vor Torres' Treffer auch entscheidend am WM-Sieg beteiligt. Note: 2.
Martin Zubimendi (ab 99.): Rodri ging für ihn vom Platz. Ließ sich nichts zu schulden kommen. Keine Bewertung.
Eric Garcia (ab 99.): Kam fürLaporte und hatte wie sein Vorgänger wenig Arbeit. Keine Bewertung.
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