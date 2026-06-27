"Das macht mir ein bisschen Sorgen": Lukas Podolski und Toni Kroos schlagen vor deutschem WM-Duell gegen Paraguay Alarm

"Mir fehlt der Spielwitz. Wir kriegen unsere Spielidee nach vorne einfach nicht hin. Das macht mir ein bisschen Sorgen", erklärte Podolski in der Sendung 'Kroos & Kroos - Die WM unter der Lupe mit Felix und Toni Kroos' auf TikTok.

Und Gastgeber Toni Kroos stimmte zu: "Wir brauchen Wirtz und Musiala in Top-Form und das sind sie gerade nicht. Wenn sich das nicht ändert, wird es nicht lange gehen", sagte er und schickte damit eine eindeutige Warnung raus.