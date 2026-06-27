Während im Sechzehntelfinale Paraguay wartet, könnte es im Achtelfinale zum Duell mit Top-Favorit Frankreich kommen. Die beiden Ex-Nationalspieler Lukas Podolski und Toni Kroos schlagen Alarm.
"Das macht mir ein bisschen Sorgen": Lukas Podolski und Toni Kroos schlagen vor deutschem WM-Duell gegen Paraguay Alarm
"Wir brauchen Wirtz und Musiala in Top-Form"
"Mir fehlt der Spielwitz. Wir kriegen unsere Spielidee nach vorne einfach nicht hin. Das macht mir ein bisschen Sorgen", erklärte Podolski in der Sendung 'Kroos & Kroos - Die WM unter der Lupe mit Felix und Toni Kroos' auf TikTok.
Und Gastgeber Toni Kroos stimmte zu: "Wir brauchen Wirtz und Musiala in Top-Form und das sind sie gerade nicht. Wenn sich das nicht ändert, wird es nicht lange gehen", sagte er und schickte damit eine eindeutige Warnung raus.
- Getty Images Sport
Heftige Kritik an Jamal Musiala
Während Wirtz von Julian Nagelsmann in der zweiten Halbzeit nach 73 Minuten ausgewechselt worden war, durfte Musiala zwar durchspielen – wurde im Anschluss aber heftig kritisiert, er habe nur "Kinderfußball gespielt." Beide laufen ihrer besten Form also weiter hinterher.
Fehlenden Willen und Kampfgeist wollte Toni Kroos der Nagelsmann-Truppe gegen die robusten Südamerikaner allerdings nicht absprechen. "Wir sind einfach keine physische Mannschaft", erklärte er. "Das hat nichts damit zu tun, dass sie nicht alles geben."
Häufig gestellte Fragen
Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.
Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Münchner Allianz Arena, im Dortmunder Signal Iduna Park aber auch in anderen Anlagen.
Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.
Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.
Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordnationalspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131).
Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.
Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.
In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".