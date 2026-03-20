"Das machen auch andere Teams": Christoph Freund verteidigt den FC Bayern nach heftiger Schiedsrichter-Kritik

"In Leverkusen gab es viele Emotionen und viele strittige Entscheidungen. Wir haben uns geärgert und haben das auch artikuliert. Das ist unser Recht, das machen auch andere Teams. Der FC Bayern wird auch künftig seine Meinung vertreten. Wir werden als FC Bayern immer unsere Meinung sagen und uns nicht den Mund verbieten lassen", sagte der Österreicher auf der Pressekonferenz vor dem Samstagsspiel in der Bundesliga gegen Union Berlin (15.30 Uhr).

Die Partie gegen die Leverkusener verlief alles andere als reibungslos, vor allem zwei Szenen sorgten für Unmut bei den Bayern: die Gelb-Rote Karte für Luis Diaz nach einer angeblichen Schwalbe im Strafraum sowie die Aberkennung eines Treffers von Harry Kane wegen Handspiels.

Ehrenpräsident Uli Hoeneß reagierte im Anschluss wütend auf die Entscheidungen der Unparteiischen und sprach von "der schlechtesten Leistung eines Schiedsrichter-Teams, die ich je bei einem Bundesligaspiel erlebt habe".