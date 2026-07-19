"Bei aller Liebe, das ist zwingend Gelb!", wetterte Schiedsrichter-Experte Patrick Ittrich bei MagentaTV schon nach einer knappen Viertelstunde gegen die Herangehensweise von Referee Slavko Vincic.

Ittrich, der nach der vergangenen Saison seine lange Laufbahn beendete, vermisste ein klares Signal von Vincic bezüglich der harten Gangart der Südamerikaner und befürchtete, dass dem Slowenen das Endspiel schon früh aus der Hand gleiten könne aufgrund der gewählten Linie.

Was war passiert? Alexis Mac Allister hatte Dani Olmo an der Außenbahn auf Höhe der Mittellinie bei einer Grätsche mit beiden Beinen voran übel erwischt, jedoch trotz der Klarheit der Aktion keine Verwarnung kassiert. Olmo wälzte sich vor Schmerzen am Boden, konnte aber weitermachen.