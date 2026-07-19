Wird Argentinien bei der WM von Schiedsrichtern bevorzugt behandelt? Die immer öfter verbreitete Theorie erhielt schon kurz nach Beginn des WM-Finales gegen Spanien neue Nahrung.
"Das lässt er durchgehen?": Argentiniens harte Gangart sorgt im WM-Finale für Verwunderung über den Schiedsrichter
"Bei aller Liebe, das ist zwingend Gelb!"
"Bei aller Liebe, das ist zwingend Gelb!", wetterte Schiedsrichter-Experte Patrick Ittrich bei MagentaTV schon nach einer knappen Viertelstunde gegen die Herangehensweise von Referee Slavko Vincic.
Ittrich, der nach der vergangenen Saison seine lange Laufbahn beendete, vermisste ein klares Signal von Vincic bezüglich der harten Gangart der Südamerikaner und befürchtete, dass dem Slowenen das Endspiel schon früh aus der Hand gleiten könne aufgrund der gewählten Linie.
Was war passiert? Alexis Mac Allister hatte Dani Olmo an der Außenbahn auf Höhe der Mittellinie bei einer Grätsche mit beiden Beinen voran übel erwischt, jedoch trotz der Klarheit der Aktion keine Verwarnung kassiert. Olmo wälzte sich vor Schmerzen am Boden, konnte aber weitermachen.
Linie des Schiedsrichters im WM-Finale 2026 sorgt für Verwunderung
Es war nicht die erste strittige Szene, die Vincic offensichtlich falsch entschieden hatte. In der siebten Minute wäre Pedro Porro nach einem Doppelpass mit Rodri frei und einschussbereit am argentinischen Sechzehner gewesen, wurde aber von Mac Allister auf dem Weg zum Ball ohne jegliche Orientierung zum Ball seitens des Argentiniers einfach festgehalten und zu Fall gebracht.
"Das lässt er durchgehen?", fragte der verblüffte ZDF-Kommentator Oliver Schmidt und monierte ebenfalls ein Foulspiel von Mac Allister an Porro. Auch bei der zweiten Szene mit Mac Allisters Beteiligung zeigte sich Schmidt überrascht und verwies auf die Aussage von Thomas Tuchel nach dem verlorenen Halbfinale gegen die Albiceleste, als sich der Deutsche regelrecht entsetzt von der Schiedsrichterleistung gezeigt und moniert hatte, dass kaum ein Argentinier die Gelbe Karte gesehen habe.
Gegen die Three Lions bekamen lediglich Lisandro Martinez und Cristian Romero eine Verwarnung.
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