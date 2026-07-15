Deutschlands Ex-Nationalspieler Thomas Müller hat die Personalentscheidungen von Ex-Bundestrainer Julian Nagelsmann bei der WM 2026 kritisiert. Er warf dem zurückgetretenen Coach vor, einige Spieler nicht auf ihren besten Positionen eingesetzt zu haben, wie es bei vielen anderen Top-Nationen der Fall ist. "Da spielt der Superstar dort, wo er der Superstar ist, auch im Klub", sagte Müller im Podcast von TV-Moderator Johannes B. Kerner.
"Das Konzept falsch aufgesetzt": Thomas Müller kritisiert Ex-Bundestrainer Julian Nagelsmann nach WM-Aus für zwei Personalentscheidungen
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Julian Nagelsmann experimentiert mit Kai Havertz
Beim DFB-Team habe Nagelsmann zum Beispiel mit Kai Havertz experimentiert. "Aus meiner Sicht ist er ein Mittelstürmer, aber ein anderer Typ als Haaland. Trotzdem gibt es die Diskussion: Der kann ja rechts spielen, der kann links spielen, der kann sogar als Linksverteidiger spielen", sagte Müller und nahm damit Bezug auf eine schräge Idee Nagelsmanns, der zu Beginn seiner Amtszeit kurz Havertz in der Abwehrkette ausprobierte.
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Thomas Müller: "Top-Spieler auf fachfremden Positionen"
Auch die Tatsache, dass Joshua Kimmich, im Gegensatz zu seinen Einsätzen beim FC Bayern, im DFB-Team hinten rechts ran musste, gefiel Müller nicht. "Wenn du überlegst, dass unsere Top-Spieler auf fachfremden Positionen spielen oder zumindest auf angepassten, dann ist das Konzept vielleicht auch falsch aufgesetzt. Dann muss ich vielleicht eher damit leben, dass ich einen Hauch weniger Qualität auf dem Platz habe", meinte er. "Kimmich war natürlich eine klare Säule, aber platziere ich meine Säule auf einer Position, in der er gar nicht so säulig sein kann?", fragte er zudem.
Die deutsche Nationalmannschaft überzeugte bei der WM nur zum Auftakt beim 7:1 gegen den Außenseiter Curacao. Danach folgte ein mühevoller Sieg gegen die Elfenbeinküste, eine Niederlage im unbedeutenden dritten Gruppenspiel gegen Ecuador - und schließlich das peinliche Aus gegen Paraguay im Elfmeterschießen des Sechzehntelfinales.
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Häufig gestellte Fragen
Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.
Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Münchner Allianz Arena, im Dortmunder Signal Iduna Park aber auch in anderen Anlagen.
Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.
Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.
Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordnationalspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131).
Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.
Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.
In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".