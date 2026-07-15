"Das Konzept falsch aufgesetzt": Thomas Müller kritisiert Ex-Bundestrainer Julian Nagelsmann nach WM-Aus für zwei Personalentscheidungen

Auch die Tatsache, dass Joshua Kimmich, im Gegensatz zu seinen Einsätzen beim FC Bayern, im DFB-Team hinten rechts ran musste, gefiel Müller nicht. "Wenn du überlegst, dass unsere Top-Spieler auf fachfremden Positionen spielen oder zumindest auf angepassten, dann ist das Konzept vielleicht auch falsch aufgesetzt. Dann muss ich vielleicht eher damit leben, dass ich einen Hauch weniger Qualität auf dem Platz habe", meinte er. "Kimmich war natürlich eine klare Säule, aber platziere ich meine Säule auf einer Position, in der er gar nicht so säulig sein kann?", fragte er zudem.

Die deutsche Nationalmannschaft überzeugte bei der WM nur zum Auftakt beim 7:1 gegen den Außenseiter Curacao. Danach folgte ein mühevoller Sieg gegen die Elfenbeinküste, eine Niederlage im unbedeutenden dritten Gruppenspiel gegen Ecuador - und schließlich das peinliche Aus gegen Paraguay im Elfmeterschießen des Sechzehntelfinales.