"Es ist mir eine große Ehre, diese neue Etappe beim FC Fulham, dem ältesten Verein Londons, zu beginnen", sagte Arbeloa in einer Vereinsmitteilung, er stehe vor einer "unglaublichen Reise".

Nach seiner aktiven Karriere hatte Arbeloa seine Trainerlaufbahn im Nachwuchs von Real Madrid gestartet, stieg dort bis zur zweiten Mannschaft auf und wurde nach der Entlassung von Xabi Alonso Anfang 2026 Interims-Cheftrainer der Königlichen.

Er konnte die nächste titellose Saison der Profis aber nicht verhindern, im Juni gab Real die Trennung von Arbeloa bekannt. Als Spieler hatte er unter anderem die Champions League gewonnen, er wurde zweimal Europameister und einmal Weltmeister mit Spanien.