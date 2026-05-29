Das könnte böse Folgen für den BVB haben! Star-Spieler sorgt wohl für Knall beim FC Liverpool

Wie die Daily Mail berichtet, sei jedoch Paris Saint-Germain das wahrscheinlichste Ziel für Konate, wenngleich dort eigentlich Willian Pacho und Kapitän Marquinhos gesetzt sind.

Der bevorstehende Abgang von Konate ist für den FC Liverpool derweil ein schwerer Rückschlag. Der 27-Jährige war neben Kapitän Virgil van Dijk auch in der abgelaufenen Saison absoluter Stammspieler und machte 51 Pflichtspiele. Weil sich Neuzugang Giovanni Leoni in seinem ersten Spiel direkt das Kreuzband gerissen hatte, stand den Reds schon in der vergangenen Saison mit Joe Gomez nur ein Innenverteidiger-Backup zur Verfügung.

Es darf also davon ausgegangen werden, dass Liverpool noch mindestens einen Innenverteidiger verpflichten wird. Und hier könnte der BVB am Ende der große Leidtragende sein. Denn wie Sky und Sport Bild übereinstimmend berichten, seien die Reds neben Real Madrid einer von drei Klubs, die die Ausstiegsklausel bei Nico Schlotterbeck in Höhe von 50 bis 60 Millionen Euro im Sommer ziehen dürfen.

Der Führungsspieler und Kapitän der Zukunft bei Borussia Dortmund hatte nach langem Zögern im April seinen 2027 auslaufenden Vertrag bis 2031 verlängert, sich jedoch offenbar noch eine Hintertür offen gehalten. Beim ersten Spiel nach der Vertragsverlängerung goutierten die BVB-Fans dieses Alibi-Bekenntnis mit einem Pfeifkonzert.

"Natürlich war das nicht das, was ich mir gewünscht habe, aber jeder kann äußern, was er will. Das hat sich auch in den nächsten Spielen gelegt. Ich habe das abgehakt und mich einfach gefreut, dass ich den Vertrag verlängert habe", sagte der 26-Jährige am Freitag diesbezüglich auf einer Medienrunde am Rande des DFB-Trainingslagers vor der WM in Herzogenaurach.

Die Klausel soll laut Sport Bild "im Laufe des Julis" ablaufen - "rund um das Endspiel der Weltmeisterschaft", das am 19. Juli steigt. Dass er sich bei der WM-Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko noch einmal für Top-Klubs empfehlen wolle, verneinte Schlotterbeck.

"Mich jetzt ins Schaufenster zu stellen wegen einer WM, das sehe ich nicht so. Ich fokussiere mich klar auf die WM. Ich habe nicht die Idee, da extra gut zu spielen wegen eines Vertrags", sagte er.