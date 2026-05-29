Wie Sky und die Daily Mail übereinstimmend berichten, konnten sich die Reds und Innenverteidiger Ibrahima Konate nun doch nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen. Der 27-Jährige werde den Klub in der Konsequenz nach der WM ablösefrei verlassen.
Das könnte böse Folgen für den BVB haben! Star-Spieler sorgt wohl für Knall beim FC Liverpool
Konate deutete noch im April eine Verlängerung bei Liverpool an - Wechsel zu Real Madrid?
In den vergangenen Wochen und Monaten waren von der Merseyside in der Personalie Konate noch positive Signale in den zähen Vertragsverhandlungen zu vernehmen. Konate selbst hatte betont, dass die Gespräche sich "auf einem guten Weg" befänden. L'Equipe berichtete im April von einer bevorstehenden Verlängerung und auch Konate sagte: "Es gab Gespräche mit dem Verein und wir sind kurz vor einer Einigung." Nun kommt es offenbar ganz anders.
Konate wird den Verein offenbar nun fünf Jahre nach seinem 40 Millionen Euro schweren Wechsel von RB Leipzig verlassen. Wohin, ist noch unklar. Während sich der Vertragspoker des französischen Nationalspielers in die Länge zog, wurde immer wieder Real Madrid als mögliche Destination ins Spiel gebracht.
Zumindest in David Alaba verlässt ein Innenverteidiger Real mit Saisonende. Zudem zog sich Eder Militao nach zwei Kreuzbandrissen 2023 und 2024 in der abgelaufenen Spielzeit abermals zwei schwere Muskelverletzungen zu, fiel monatelang aus und wird auch die WM verpassen.
Real wird sich also mindestens mal mit der Personalie Konate beschäftigen müssen, auch wenn der Vertrag mit Antonio Rüdiger aller Voraussicht nach um ein weiteres Jahr verlängert wird. In Dean Huijsen und Raul Asencio stehen neben Rüdiger und dem dauerverletzten Militao nur noch zwei weitere Innenverteidiger im Kader.
- AFP
BVB wegen Konate-Aus bei Schlotterbeck in Not?
Wie die Daily Mail berichtet, sei jedoch Paris Saint-Germain das wahrscheinlichste Ziel für Konate, wenngleich dort eigentlich Willian Pacho und Kapitän Marquinhos gesetzt sind.
Der bevorstehende Abgang von Konate ist für den FC Liverpool derweil ein schwerer Rückschlag. Der 27-Jährige war neben Kapitän Virgil van Dijk auch in der abgelaufenen Saison absoluter Stammspieler und machte 51 Pflichtspiele. Weil sich Neuzugang Giovanni Leoni in seinem ersten Spiel direkt das Kreuzband gerissen hatte, stand den Reds schon in der vergangenen Saison mit Joe Gomez nur ein Innenverteidiger-Backup zur Verfügung.
Es darf also davon ausgegangen werden, dass Liverpool noch mindestens einen Innenverteidiger verpflichten wird. Und hier könnte der BVB am Ende der große Leidtragende sein. Denn wie Sky und Sport Bild übereinstimmend berichten, seien die Reds neben Real Madrid einer von drei Klubs, die die Ausstiegsklausel bei Nico Schlotterbeck in Höhe von 50 bis 60 Millionen Euro im Sommer ziehen dürfen.
Der Führungsspieler und Kapitän der Zukunft bei Borussia Dortmund hatte nach langem Zögern im April seinen 2027 auslaufenden Vertrag bis 2031 verlängert, sich jedoch offenbar noch eine Hintertür offen gehalten. Beim ersten Spiel nach der Vertragsverlängerung goutierten die BVB-Fans dieses Alibi-Bekenntnis mit einem Pfeifkonzert.
"Natürlich war das nicht das, was ich mir gewünscht habe, aber jeder kann äußern, was er will. Das hat sich auch in den nächsten Spielen gelegt. Ich habe das abgehakt und mich einfach gefreut, dass ich den Vertrag verlängert habe", sagte der 26-Jährige am Freitag diesbezüglich auf einer Medienrunde am Rande des DFB-Trainingslagers vor der WM in Herzogenaurach.
Die Klausel soll laut Sport Bild "im Laufe des Julis" ablaufen - "rund um das Endspiel der Weltmeisterschaft", das am 19. Juli steigt. Dass er sich bei der WM-Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko noch einmal für Top-Klubs empfehlen wolle, verneinte Schlotterbeck.
"Mich jetzt ins Schaufenster zu stellen wegen einer WM, das sehe ich nicht so. Ich fokussiere mich klar auf die WM. Ich habe nicht die Idee, da extra gut zu spielen wegen eines Vertrags", sagte er.
Häufig gestellte Fragen
Gegründet wurde der Liverpool Football Club im Jahr 1892.
Der Liverpool FC befindet sich im Besitz der US-amerikanischen Fenway Sports Group. Führende Figur der Eigentümergruppe ist der Unternehmer John W. Henry als Mehrheitseigner.
Die FSG übernahm den Traditionsklub im Jahr 2010 und hält darüber hinaus Beteiligungen an weiteren Sportteams, darunter die Boston Red Sox aus der Major League Baseball.
Das Stadion des Liverpool FC heißt Anfield und ist seit der Gründung die Heimspielstätte der Reds.
Das Anfield Stadium bietet Platz für 61.276 Zuschauer und verfügt ausschließlich über Sitzplätze.
Der Liverpool FC gehört mit 52 Titeln zu den erfolgreichsten Fußballklubs Englands und der Welt. International triumphierte der Verein sechsmal in der Champions League. Hinzu kommen vier UEFA-Supercups und eine FIFA-Klub-Weltmeisterschaft.
Mit 20 englischen Meisterschaften teilt sich der Liverpool FC den Rekord als erfolgreichster Klub Englands mit Manchester United.
Ian Callaghan (1960-1978) ist mit 855 Pflichtspielen Rekordspieler beim FC Liverpool.
Ian Rush ist der Rekordtorschütze in der Geschichte der Reds und brachte es in seiner Karriere auf insgesamt 339 Pflichtspieltore für den Klub.
Im Trikot des FC Liverpool standen im Laufe der Jahre zahlreiche Weltstars wie Steven Gerrard, Ian Rush, Robbie Fowler, Luis Suarez, Fernando Torres, Virgil van Dijk und Mohamed Salah.
Die Geschichte des Liverpool FC ist von zahlreichen herausragenden Trainern geprägt. An der Spitze steht Bob Paisley als erfolgreichster Trainer der Vereinsgeschichte (u.a. 6x englische Meisterschaft und 3x Champions League), während auch Joe Fagan, Rafael Benitez und Jürgen Klopp den Klub nachhaltig prägten.
Aufgrund seiner roten Vereinsfarben ist der FC Liverpool unter dem Spitznamen "The Reds" bekannt und wird im Alltag oft schlicht "LFC" genannt.