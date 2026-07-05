"Das kann man sich als Zuschauer kaum antun!" Paraguays Spielweise bei der WM gegen Frankreich am Pranger - Schiedsrichter Tantashev macht fassungslos

"Wenn ich mir die Experten-Meinung von Ittrich durchlese, dann ist sie zwar harsch, aber für mich völlig nachvollziehbar. Ich stimme dem zu, das war eine schlechte Leistung vom Schiedsrichter", sagte Willenborg, der besonders zwei Szenen hervorhob, die ihn als Schiedsrichter gar fassungslos gemacht haben.

"Erschreckend fand ich die Szene mit Mbappe, wo ein Schwinger ihn mit dem Arm aufhalten sollte - eine fußball-untypische Situation", stellte Willenborg fest "Ein Spieler versucht eigentlich immer einen anderen durch das Beinstellen zu stoppen. Aber das man hier den Arm einsetzt, um den Spieler zu stoppen, ist sehr ungewöhnlich."

In der 38. Minute hatte der ohnehin völlig überdrehte Matias Galarza versucht, Mbappe durch einen Schlag im Laufduell abseits des Balles zu stoppen. Tantashev muss die Szene in unmittelbarer Nähe stehend mitbekommen haben, aber weder er noch der VAR griffen ein. "Da hat Galarza Glück gehabt, dass er nicht die Rote Karte gesehen hat. Dass er nicht einmal Gelb sieht, ist für mich völlig unverständlich."