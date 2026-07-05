Der ehemalige Bundesliga-Referee Frank Willenborg schlug im kicker in etwa die gleiche Tonalität an wie sein Ex-Kollege Patrick Ittrich, der dem Usbeken bei MagentaTV "die schlechteste Leistung bei dieser WM" attestiert hatte.
"Das kann man sich als Zuschauer kaum antun!" Paraguays Spielweise bei der WM gegen Frankreich am Pranger - Schiedsrichter Tantashev macht fassungslos
Frankreich wird von Paraguay übel mitgespielt: "Erschreckend fand ich die Szene mit Mbappe"
"Wenn ich mir die Experten-Meinung von Ittrich durchlese, dann ist sie zwar harsch, aber für mich völlig nachvollziehbar. Ich stimme dem zu, das war eine schlechte Leistung vom Schiedsrichter", sagte Willenborg, der besonders zwei Szenen hervorhob, die ihn als Schiedsrichter gar fassungslos gemacht haben.
"Erschreckend fand ich die Szene mit Mbappe, wo ein Schwinger ihn mit dem Arm aufhalten sollte - eine fußball-untypische Situation", stellte Willenborg fest "Ein Spieler versucht eigentlich immer einen anderen durch das Beinstellen zu stoppen. Aber das man hier den Arm einsetzt, um den Spieler zu stoppen, ist sehr ungewöhnlich."
In der 38. Minute hatte der ohnehin völlig überdrehte Matias Galarza versucht, Mbappe durch einen Schlag im Laufduell abseits des Balles zu stoppen. Tantashev muss die Szene in unmittelbarer Nähe stehend mitbekommen haben, aber weder er noch der VAR griffen ein. "Da hat Galarza Glück gehabt, dass er nicht die Rote Karte gesehen hat. Dass er nicht einmal Gelb sieht, ist für mich völlig unverständlich."
- Getty Images Sport
Paraguays Spielweise bei der WM "einfach unerträglich"
Ebenfalls im Glück sollte sich nach Meinung von Willenborg auch Paraguays Juan Jose Caceres wähnen. Dieser trat Mbappe am Boden liegend noch absichtlich gegen das Schienbein. "Auch das unbestraft zu lassen, ist für mich unerklärlich. Wenn eine Mannschaft merkt, dass der Schiedsrichter das alles mit sich machen lässt, dann hören sie auch nicht auf", sagte Willenborg. Im Endeffekt habe Tantashev "es verpasst, ein Stoppschild zu setzen".
Auch an der Spielweise von Paraguay bei dieser WM-Endrunde ließ der 47-Jährige, der seine Karriere nach der vergangenen Saison beendet hatte, kein gutes Haar. Diese sei nämlich "einfach unerträglich, das kann man sich als Zuschauer kaum antun".
Besonders bemerkenswert wie skandalös ist die Tatsache, dass Tantashev über die gesamte Spieldauer keinen einzigen Südamerikaner verwarnte, den Franzosen aber letztlich drei Gelbe Karten für Bradley Barcola, Manu Kone und Michael Olise zeigte.
Trotz der unsportlichen Gangart Paraguays setzte sich die klar favorisierte Equipe Tricolore am Ende hochverdient mit 1:0 durch und trifft im Viertelfinale auf Marokko. Das Siegtor gelang Kylian Mbappe aus elf Metern. Der eingewechselte Desire Doue war zuvor von Diego Gomez klar im Sechzehner gefällt worden, allerdings hatte Tantashev auch das erst mit Hilfe des VAR gesehen. Er übersah anschließend auch, wie Gustavo Velazquez vollkommen offensichtlich versuchte, den Elfmeterpunkt zu ramponieren.
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