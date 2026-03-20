Im Rahmen einer Ehrung des früheren Aufsichtsratsvorsitzenden von Eintracht Frankfurt, Wolfgang Steubing, wiederholte Hoeneß seine Abneigung gegen einen Großteil der Spieleragenten im Fußball-Business, denen er vorwarf, es nur aufs Geld abgesehen zu haben.
"Das kann es nicht sein": Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß mit nächster Verbalschelle gegen "Halsabschneider"-Berater
"Wenn ein Spieler heute ins Ausland geht oder aus dem Ausland kommt, braucht er einen Berater. Es gibt sehr viele seriöse Berater, und es gibt sehr viele Halsabschneider. Es muss uns allen gelingen, die Halsabschneider auszusortieren", schimpfte Hoeneß.
Entscheidend sei für den 74-Jährigen, "dass der Berater nicht denkt, er müsse mehr verdienen als der Spieler. Teilweise gibt es für drei Mittagessen zehn Millionen, das kann es nicht sein", so Hoeneß, der ankündigte, gegen die teilweise horrenden Forderungen einiger Agenten vorgehen zu wollen.
"Wir haben das Thema auch bei uns sehr kontrovers diskutiert und werden in den nächsten Monaten versuchen, ein Konzept zu entwickeln, dass wir uns das nicht mehr gefallen lassen. In der G14 hatten wir mal versucht, ein Salary Cap einzuführen. Das hielt genau vier Wochen, danach verstieß, glaube ich, die AC Mailand dagegen", erklärte der FCB-Ehrenpräsident.
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Bayern zofft sich bei Upamecano-Verlängerung mit Berater
In der Vergangenheit war Hoeneß ein ums andere Mal verbal Beratern von Bayern-Spielern aneinander geraten. Unter anderem bezeichnete er Pini Zahavi, den Berater von David Alaba, im Zuge von Gesprächen über eine Vertragsverlängerung im Jahr 2020 als "geldgierigen Piranha".
Auch im Zuge der Unterschrift von Innenverteidiger Dayot Upamecano hatte es Komplikationen gegeben. Damals erklärte Hoeneß: "Im Fall Upamecano wollten die Berater entweder den Preis bei uns hoch- oder ihn zu einem anderen Klub treiben, und als Dankeschön sollen wir ihnen Handgeld zahlen. Das ist ein Widerspruch in sich, den wir so nicht länger hinnehmen sollten."
Die Bayern hatten nach zähen Verhandlungen schließlich ihr Angebot zurückgezogen - und Upamecano damit zum Umdenken bewegt.
FC Bayern München, Spielplan: Die nächsten Spiele des FCB
Datum
Uhrzeit
Begegnung
Samstag, 21. März
15.30 Uhr
FC Bayern - Union Berlin (Bundesliga)
Samstag, 4. April
15.30 Uhr
SC Freiburg - FC Bayern (Bundesliga)
Dienstag, 7. April
21 Uhr
Real Madrid - FC Bayern (Champions League)
Samstag, 11. April
18.30 Uhr
FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga)
Mittwoch, 15. April
21 Uhr
FC Bayern - Real Madrid (Champions League)
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.