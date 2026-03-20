"Das kann es nicht sein": Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß mit nächster Verbalschelle gegen "Halsabschneider"-Berater

"Wenn ein Spieler heute ins Ausland geht oder aus dem Ausland kommt, braucht er einen Berater. Es gibt sehr viele seriöse Berater, und es gibt sehr viele Halsabschneider. Es muss uns allen gelingen, die Halsabschneider auszusortieren", schimpfte Hoeneß.

Entscheidend sei für den 74-Jährigen, "dass der Berater nicht denkt, er müsse mehr verdienen als der Spieler. Teilweise gibt es für drei Mittagessen zehn Millionen, das kann es nicht sein", so Hoeneß, der ankündigte, gegen die teilweise horrenden Forderungen einiger Agenten vorgehen zu wollen.

"Wir haben das Thema auch bei uns sehr kontrovers diskutiert und werden in den nächsten Monaten versuchen, ein Konzept zu entwickeln, dass wir uns das nicht mehr gefallen lassen. In der G14 hatten wir mal versucht, ein Salary Cap einzuführen. Das hielt genau vier Wochen, danach verstieß, glaube ich, die AC Mailand dagegen", erklärte der FCB-Ehrenpräsident.