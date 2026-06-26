Pleiten, Pech und Pannen! Für Tunesiens Nationalmannschaft ging bei der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko so ziemlich alles schief. Das letzte Gruppenspiel gegen die Niederlande bildete da keine Ausnahme.
"Das kann doch nicht ihr ernst sein": Zwei Tunesien-Spieler leisten sich bei der WM eine peinliche Aktion
Die Tunesier kassierten beim 1:3 gegen die Elftal nicht nur die dritte Niederlage im dritten Spiel der WM-Endrunde, sie sorgten auch noch direkt beim Wiederanpfiff nach der Halbzeitpause für eine kuriose Aktion.
Denn als die überzeugende Schiedsrichterin Katia Garcia (33) zum Pfiff ansetzte, fehlten gleich zwei tunesische Spieler auf dem Feld. Entsprechend musste die Unparteiische den Anpfiff zur zweiten Halbzeit nochmal ausführen, als nach dem verspäteten Hannibal Mejbri (23) auch noch der Frankfurter Bundesligaprofi Ellyes Skhiri (31) aus den Katakomben auf den Rasen eilte.
Alle anderen 20 Akteure hatten sich da bereits auf dem Feld des Arrowhead Stadiums in Kansas City versammelt, ihre Positionen eingenommen und der obligatorische Countdown des Publikums lief.
ARD-Kommentator Tom Bartels war fassungslos angesichts der Verspätung der beiden Mittelfeldspieler. "Das kann ja auch nicht wirklich ihr ernst sein", meinte der Reporter und konstatierte: "Also bei dieser Mannschaft geht wirklich alles schief."
- AFP
Tunesien verliert alle drei WM-Spiele deutlich
Gemünzt auf den Eindruck, den Tunesien bei der Endrunde hinterließ, kann man Bartels nur schwerlich widersprechen: Tunesien verlor alle drei Gruppenspiele und musste bereits die Heimreise antreten. Es hagelte vor der Pleite gegen die Niederlande bereits Klatschen gegen Schweden (1:5) und Japan (0:4).
Auch abseits des Rasens lief es wenig prächtig: Bereits nach dem Auftakt gegen Schweden entschied sich Tunesiens Verband FTF Nationaltrainer Sabri Lamouchi (54) zu entlassen. Der Ex-Profi musste nach nur rund einem halben Jahr im Amt gehen. Für ihn übernahm Herve Renard (57), für eine sportliche Wende sorgte der erfahrene Coach aber auch nicht.