"Das kann doch nicht ihr ernst sein": Zwei Tunesien-Spieler leisten sich bei der WM eine peinliche Aktion

Die Tunesier kassierten beim 1:3 gegen die Elftal nicht nur die dritte Niederlage im dritten Spiel der WM-Endrunde, sie sorgten auch noch direkt beim Wiederanpfiff nach der Halbzeitpause für eine kuriose Aktion.

Denn als die überzeugende Schiedsrichterin Katia Garcia (33) zum Pfiff ansetzte, fehlten gleich zwei tunesische Spieler auf dem Feld. Entsprechend musste die Unparteiische den Anpfiff zur zweiten Halbzeit nochmal ausführen, als nach dem verspäteten Hannibal Mejbri (23) auch noch der Frankfurter Bundesligaprofi Ellyes Skhiri (31) aus den Katakomben auf den Rasen eilte.

Alle anderen 20 Akteure hatten sich da bereits auf dem Feld des Arrowhead Stadiums in Kansas City versammelt, ihre Positionen eingenommen und der obligatorische Countdown des Publikums lief.

ARD-Kommentator Tom Bartels war fassungslos angesichts der Verspätung der beiden Mittelfeldspieler. "Das kann ja auch nicht wirklich ihr ernst sein", meinte der Reporter und konstatierte: "Also bei dieser Mannschaft geht wirklich alles schief."