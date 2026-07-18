"Das kam hervorragend an": So zog Jürgen Klopp den BVB in seinen Bann - und bald auch ganz Fußball-Deutschland?

"Er ist die einzige und logische Wahl - und das Beste, was Fußball-Deutschland jetzt passieren kann", sagte der damalige Sportdirektor und heutige BVB-Aufsichtsrat dem SID am Samstag.

Der 63-Jährige, der sich aus der Öffentlichkeit vor Jahren größtenteils zurückgezogen hat, begründete seine Einschätzung mit Klopps Prinzipien und Ausstrahlung. "Egoismen hintenan stellen, das Leistungsprinzip nach vorne setzen: Er geht voran, und die Leute werden ihm folgen", sagte Zorc. Besonders jetzt sei dies "eine gute Sache, wo wir vielleicht nicht die alles überragende Qualität an Einzelspielern besitzen".

Er freue sich für seinen Freund und alten Weggefährten, betonte Zorc. "Das ist eine Aufgabe, in die er richtig Energie reinbringen kann. Davon werden wir alle profitieren."