Nach dem Klassenerhalt von Tottenham Hotspur am letzten Premier-League-Spieltag bricht Bayern Münchens Leihgabe Joao Palhinha sein Schweigen. Mit einer Liebeserklärung an London lässt der Portugiese tief blicken. "Seit meinem ersten Tag hier fühle ich mich wie zu Hause", erklärte der Matchwinner des 1:0-Sieges der Spurs gegen den FC Everton gegenüber Medienvertretern.
"Das ist wie eine Ehe": Leihspieler des FC Bayern wehrt sich mit deutlichen Worten gegen Rückkehr nach München
Der defensive Mittelfeldspieler geriet ins Schwärmen, als er auf die Atmosphäre im Verein angesprochen wurde. Seine Aussagen ließen an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig: "Die Fans, die Zuschauer - ein Spitzenverein. Wer möchte nicht für Tottenham spielen und hier bleiben? Ich habe hier alles."
Palhinha führte aus: "Das ist wie eine Ehe. Was ich euch sagen kann, ist, dass ich wirklich gerne hier bleiben würde."
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Palhinha wurde bei Bayern zum Flop
Diese deutlichen Worte passen ins Bild, das sich derzeit an der Säbener Straße zeichnet. Beim deutschen Rekordmeister hat man die Personalie Palhinha intern offenbar längst abgehakt. In den langfristigen Planungen der Münchner spielt der Großverdiener keine Rolle mehr. Das primäre Ziel des FC Bayern für das anstehende Transferfenster lautet, den Portugiesen endgültig von der Gehaltsliste zu streichen, um finanziellen Spielraum zu schaffen.
Die Dynamik auf dem Markt könnte sich in den kommenden Wochen jedoch noch zuspitzen. Sollten die Verhandlungen zwischen den Bayern und den Engländern ins Stocken geraten, stünde bereits ein namhafter Abnehmer bereit: Palhinhas Ex-Klub Sporting wird in der Gerüchteküche immer wieder intensiv mit dem Sechser in Verbindung gebracht.
Zuletzt sollen die Gespräche zwischen Palhinha und dem Verein aus Lissabon Fahrt aufgenommen haben. Als größte Hürde wurde jedoch die Ablöseforderung der Bayern genannt. Beim FCB, der Palhinha 2024 für 51 Millionen Euro Ablöse vom FC Fulham verpflichtete, steht der Portugiese noch bis 2028 unter Vertrag. Der deutsche Meister kann angesichts von zwei Jahren Restvertragsdauer durchaus noch gutes Geld mit Palhinha einnehmen.
Tottenham will Joao Palhinha halten
Tottenham würde Palhinha indes gerne halten und hat auch eine Kaufoption über 30 Millionen Euro. Ginge es nach dem neuen Spurs-Trainer Roberto De Zerbi, würde diese sicher gezogen werden. Palhinha ist bei den Spurs zumeist Stammkraft, in bisher 45 Einsätzen für die Engländer gelangen ihm sieben Tore und drei Assists.
Palhinhas Wechsel zu Bayern war im Nachhinein derweil ziemlich unglücklich. Im Sommer 2023 wollte Ex-FCB-Trainer Thomas Tuchel den portugiesischen Nationalspieler unbedingt nach München holen, ein Transfer scheiterte aber in letzter Sekunde. Ein Jahr später holte Bayern Palhinha doch noch, da war Tuchel aber schon weg und dessen Nachfolger Vincent Kompany konnte mit Palhinha nicht viel anfangen. Nach nur einem Jahr an der Säbener Straße zog der 30-Jährige daher zu Tottenham weiter.
Für Sportings erste Mannschaft hat Palhinha bis dato 95 Pflichtspiele absolviert. 2022 verließ er Lissabon in Richtung Fulham, wo er sich auf Premier-League-Niveau einen Namen machte.
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.