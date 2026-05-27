"Das ist wie eine Ehe": Leihspieler des FC Bayern wehrt sich mit deutlichen Worten gegen Rückkehr nach München

Diese deutlichen Worte passen ins Bild, das sich derzeit an der Säbener Straße zeichnet. Beim deutschen Rekordmeister hat man die Personalie Palhinha intern offenbar längst abgehakt. In den langfristigen Planungen der Münchner spielt der Großverdiener keine Rolle mehr. Das primäre Ziel des FC Bayern für das anstehende Transferfenster lautet, den Portugiesen endgültig von der Gehaltsliste zu streichen, um finanziellen Spielraum zu schaffen.

Die Dynamik auf dem Markt könnte sich in den kommenden Wochen jedoch noch zuspitzen. Sollten die Verhandlungen zwischen den Bayern und den Engländern ins Stocken geraten, stünde bereits ein namhafter Abnehmer bereit: Palhinhas Ex-Klub Sporting wird in der Gerüchteküche immer wieder intensiv mit dem Sechser in Verbindung gebracht.

Zuletzt sollen die Gespräche zwischen Palhinha und dem Verein aus Lissabon Fahrt aufgenommen haben. Als größte Hürde wurde jedoch die Ablöseforderung der Bayern genannt. Beim FCB, der Palhinha 2024 für 51 Millionen Euro Ablöse vom FC Fulham verpflichtete, steht der Portugiese noch bis 2028 unter Vertrag. Der deutsche Meister kann angesichts von zwei Jahren Restvertragsdauer durchaus noch gutes Geld mit Palhinha einnehmen.