"Das ist Wettbewerbsverzerrung": Dietmar Hamann kritisiert Ungerechtigkeit in der Champions League

Damit spielte er auf das verlegte Ligue-1-Spiel von PSG gegen Lens an. Frankreichs Spitzenliga hatte dies Ende März verkündet. Das Top-Duell zwischen Spitzenreiter Paris Saint-Germain und RC Lens sollte ursprünglich am 11. April zwischen den beiden Viertelfinalspielen des CL-Titelverteidigers gegen Hamanns Ex-Verein FC Liverpool steigen. Die Ligue 1 setzte es auf Wunsch des Hauptstadtklubs neu für den 13. Mai an. Lens war gegen die Verlegung und bezeichnete die Entscheidung als "unsportlich". Konsequenz für den PSG-Verfolger: Er hat nun 15 Tage lang kein Spiel und muss später im Drei-Tages-Rhythmus ran.

Für Hamann ist das ein No-Go. Er forderte: "Du kannst nicht einfach ein Spiel verlegen. Da muss die UEFA mit den nationalen Verbänden zusammenarbeiten. (…) Es ist schlichtweg nicht gerecht."

Weiter sagte er: "Wir reden gerade über die Engländer. Was meinst du, was passiert, wenn du zur Premier League sagst, wir verlegen einfach ein Spiel? Das geht nicht. Das ist Wettbewerbsverzerrung."