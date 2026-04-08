Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann hat Wettbewerbsverzerrung im Viertelfinale der Champions League beklagt. Grund dafür ist eine Spielverlegung von Sporting CP im Vorfeld des Duells mit dem FC Arsenal am Dienstagabend (0:1).
"Das ist Wettbewerbsverzerrung": Dietmar Hamann kritisiert Ungerechtigkeit in der Champions League
Die portugiesische Liga hatte Sportings Ligapartie gegen Santa Clara am vergangenen Wochenende vom Samstag auf den Freitag vorverlegt, um der Mannschaft aus Lissabon einen Tag mehr Pause vor dem Hinspiel gegen die Gunners zu verschaffen.
Für Hamann ist dieses Vorgehen ein Unding. In seiner Funktion als TV-Experte bei Sky Sport Austria wetterte der 52-Jährige: "Das dürfte nicht sein. Paris macht das auch. Das gefällt mir nicht."
Dietmar Hamann: "Du kannst nicht einfach ein Spiel verlegen"
Damit spielte er auf das verlegte Ligue-1-Spiel von PSG gegen Lens an. Frankreichs Spitzenliga hatte dies Ende März verkündet. Das Top-Duell zwischen Spitzenreiter Paris Saint-Germain und RC Lens sollte ursprünglich am 11. April zwischen den beiden Viertelfinalspielen des CL-Titelverteidigers gegen Hamanns Ex-Verein FC Liverpool steigen. Die Ligue 1 setzte es auf Wunsch des Hauptstadtklubs neu für den 13. Mai an. Lens war gegen die Verlegung und bezeichnete die Entscheidung als "unsportlich". Konsequenz für den PSG-Verfolger: Er hat nun 15 Tage lang kein Spiel und muss später im Drei-Tages-Rhythmus ran.
Für Hamann ist das ein No-Go. Er forderte: "Du kannst nicht einfach ein Spiel verlegen. Da muss die UEFA mit den nationalen Verbänden zusammenarbeiten. (…) Es ist schlichtweg nicht gerecht."
Weiter sagte er: "Wir reden gerade über die Engländer. Was meinst du, was passiert, wenn du zur Premier League sagst, wir verlegen einfach ein Spiel? Das geht nicht. Das ist Wettbewerbsverzerrung."
- AFP
Arsenal gewinnt Hinspiel gegen Sporting dank Kai Havertz
Sporting, das national mitten im Titelkampf mit dem FC Porto steckt und es sich nicht erlauben kann, Spieler mit Blick auf die Königsklasse zu schonen, gewann besagte Partie gegen Santa Clara am Freitag mit 4:2.
Am Dienstagabend lieferten die Portugiesen gegen Arsenal, das am Samstag im FA Cup gegen Southampton ausgeschieden war (1:2), eine starke Leistung ab. Sie scheiterten aber mehrfach an Arsenals herausragend reagierendem Keeper David Raya. In der Schlussminute kassierte Sporting schließlich durch DFB-Nationalspieler Kai Havertz das einzige Tor der Begegnung. Das Rückspiel im Emirates steigt am nächsten Mittwochabend.
Champions League: Die Paarungen im Viertelfinale
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