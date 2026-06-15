Eine halbe Stunde nach Abpfiff durchbrach Vozinha die Marke von über 1,5 Millionen Menschen, die ihm in dem Sozialen Netzwerk folgen, weitere knapp drei Stunden später stand er bei 2,6 Millionen Fans. Tendenz weiter steigend.

Der brasilianische Sender Caze TV hatte seine Zuschauer während der Halbzeitpause aufgefordert, dem Keeper zu folgen. Das eigentliche Ziel, die 100.000 Follower, war schon nach einer Minute erreicht.

"Das ist verrückt", sagte Vozinha, der nach eigenen Angaben vor dem Spiel knapp 50.000 Follower hatte, bei Caze TV: "Vielen Dank. Die Brasilianer waren zu uns schon immer sehr herzlich."