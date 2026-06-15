Während der Schlussmann bei der WM-Premiere der Afrikaner den Europameister Spanien beim 0:0 verzweifeln ließ, schossen seine Follower-Zahlen bei Instagram in die Höhe.
"Das ist verrückt!" Kap Verdes Keeper Vozinha treibt Spanien zur Verzweiflung und gewinnt Millionen Follower
Vozinhas Insta explodiert: Von 50.000 auf 2,6 Millionen Follower
Eine halbe Stunde nach Abpfiff durchbrach Vozinha die Marke von über 1,5 Millionen Menschen, die ihm in dem Sozialen Netzwerk folgen, weitere knapp drei Stunden später stand er bei 2,6 Millionen Fans. Tendenz weiter steigend.
Der brasilianische Sender Caze TV hatte seine Zuschauer während der Halbzeitpause aufgefordert, dem Keeper zu folgen. Das eigentliche Ziel, die 100.000 Follower, war schon nach einer Minute erreicht.
"Das ist verrückt", sagte Vozinha, der nach eigenen Angaben vor dem Spiel knapp 50.000 Follower hatte, bei Caze TV: "Vielen Dank. Die Brasilianer waren zu uns schon immer sehr herzlich."
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Extralob vom Trainer: "Ich kann nur dankbar sein"
Während des zweiten Durchgangs stiegen die Zahlen weiter an. Nach dem Abpfiff, der die Sensation perfekt machte und dem WM-Debütanten gleich den ersten Punkt einbrachte, ging es munter weiter. Vozinha, dessen Vertrag bei GD Chaves aus der zweiten portugiesischen Liga Ende des Monats ausläuft, hat nun über viermal so viele Follower wie sein Land Einwohner.
Auch von seinem Trainer bekam Vozinha ein Extralob. "Ich kann nur dankbar sein. Er ist schon lange bei uns, er ist sehr erfahren. Ich rede nicht gerne über Einzelspieler, aber ich glaube, er hat gut gespielt", sagte Pedro Leitao Brito, der Torwart sei "der beste Spieler auf dem Feld" gewesen.
Vozinha auf den Spuren von Neuseelands Tim Payne
Vozinha ist bereits der zweite "No-Name" der WM, der durch einen Aufruf in den Sozialen Medien durchstartet. Zuvor war bereits Tim Payne zu einem Internet-Star aufgestiegen, nachdem ein argentinischer Influencer den Neuseeländer zum unbekanntesten Spieler der Endrunde wählte. Mittlerweile folgen Payne bei Instagram 5,7 Millionen Menschen.
Neben jeder Menge Popularität und einem nie für möglich gehaltenen WM-Punkt hielt der Abend auch noch einen Eintrag in die Geschichte des Turniers für Vozinha bereit: Mit seinen 40 Jahren ist er der älteste Torhüter, der bei seinem WM-Debüt zu null hielt.