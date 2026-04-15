Auslöser für den Unmut der Königlichen war eine Entscheidung des Unparteiischen: In der 86. Minute leistete sich der eingewechselte Eduardo Camavinga ein kleines Foul an FCB-Stürmer Harry Kane. Er entfernte sich mit dem Ball in der Hand vom Ort des Foulspiels - und bekam dafür von Vincic die Gelbe Karte gezeigt. Der Slowene hatte offensichtlich nicht auf dem Schirm, dass er dem Real-Mittelfeldspieler vorher schon eine Gelbe gezeigt hatte und er deshalb kurz danach Gelb-Rot zücken musste.
"Das ist unerklärlich, unfair!" Real Madrid tobt nach Aus gegen den FC Bayern vor Wut - Arda Güler sieht nach Schiri-Schelte Rot
Schon auf dem Platz belagerten die Real-Stars den Schiedsrichter, der seine Entscheidung aber natürlich nicht zurücknahm. Vinicius Junior, der zuvor schon mit einer unschönen Aktion gegen Joshua Kimmich auffällig geworden war, klatschte gar höhnischen Beifall.
Was den Ärger der Gäste noch einmal verstärkte: In Unterzahl kassierten sie noch zwei Gegentore, die das Aus in München bedeuteten. "Der Schiedsrichter hat das Spiel zerstört", stand für Real-Trainer Arbeloa deshalb fest. Auf der Pressekonferenz nach dem Spiel polterte er: "Es ist eine Aktion, die niemand versteht. Wie man einen Spieler wegen so etwas in so einem Spiel vom Platz schicken kann. [...] Das ist total unerklärlich, unfair. Uns tut es sehr weh!"
Arda Güler trifft historisch - und wir Real nun vorerst fehlen
Schon mit dem Schlusspfiff gingen einige Real-Spieler auf Vincic los, wobei Arda Güler zunächst Gelb von Vincic gezeigt bekam. Kurz bevor der Referee im Tunnel Richtung Kabine verschwand, zeigte er Güler, der sich nicht beruhigen wollte, dann die Rote Karte.
Arda Güler hatte Real in der ersten Halbzeit zweimal in Führung gebracht. Erst nutzte er einen Patzer von Manuel Neuer zum 1:0, dann traf er mit einem Freistoß zum zwischenzeitlichen 2:1. Es waren seine ersten beiden CL-Tore der Karriere und zugleich auch geschichtsträchtige. Sein erstes Tor nach 35 Sekunden war sowohl das schnellste CL-Tor der Real-Geschichte als auch das schnellste CL-Gegentor für die Bayern.
Da er nun Rot gesehen hat, muss er mindestens im ersten Champions-League-Spiel der Ligaphase der kommenden Saison zuschauen.
Häufig gestellte Fragen
Vinicius angestammte Position ist die des linken Flügelspielers. Hier kann er seine Schnelligkeit und seine Stärken im 1-gegen-1 am besten ausspielen. Jedoch besetzt er bei Real Madrid auch immer häufiger die Mitte, weil auch sein Teamkollege Kylian Mbappe gerne über links kommt. Vini Jr. rotiert auch während dem Spiel gerne die Positionen durch, auch auf die rechte Seite
Vinicius Jose Paixao de Oliveira Junior, wie Vini Jr. mit vollem Namen heißt, wurde am 12. Juli 2000 in Sao Goncalo, einer Großstadt des brasilianischen Bundesstaates Rio de Janeiro geboren. Die Stadt hat knapp eine Millionen Einwohner.
Bei Real Madrid bekleidet Vini Jr. seit der Saison 2023/24 die legendäre Nummer Sieben. Die prominenten Vorgänger von ihm: Cristiano Ronaldo, Raul und Emilio Butragueño. Bei Brasilien ist er meist mit der Nummer 10 im Einsatz, Vinicius trug aber auch schon öfters beim Nationalteam die Sieben.
Laut Angaben seines Vereins misst Vinicius genau 1,76 Meter. Damit wird er nicht mehr zu einem gefürchteten Kopfballungeheuer werden, die Stärken des Brasilianers liegen aber sowieso in anderen Bereichen.
Auf der Website von Real Madrid ist sein Gewicht mit 73kg beziffert. Dies hilft ihm natürlich bei seinen schnellen Dribblings und Wendungen.
Bekannt ist, dass Vinicius meistens mit seinen Nike Zoom Mercurial spielt. Die genau Größe seiner Stiefel ist jedoch nicht bekannt.
Sein starker Fuß ist klar der rechte. Letzte Saison erzielte er 14 seiner 20 Treffer für Real Madrid mit diesem Fuß. Aber auch der linke ist nicht zu unterschätzen, damit war Vini Jr. sechsmal erfolgreich.
Vinicius landete schon im Jahr 2005 beim größten Klub der Region, Flamengo. Zwölf Jahre war er in den verschiedenen Jugendteams des Vereins unterwegs, bis der Flügelspieler mit 17 Jahren sein Debüt bei den Profis gab.
Gesicherte Informationen zu seinem genauen Wohnort sind nicht bekannt. Er dürfte jedoch im Madrider Nobelstadtteil La Moraleja wohnen. Auch in seiner Heimat Brasilien dürften Vini Jr. einige Immobilien gehören.
Real Madrid wird von BMW gesponsert und so fährt Vini Jr. auch meist ein Auto der deutschen Marke. Anfang letzter Saison bekam Vinicius einen BMW i7 M70 xDrive mit 659 PS und einem Wert von über 180.000 Euro. Gesichert ist auch, dass sich in seiner Autosammlung auch noch weitere Fahrzeuge deutscher Hersteller befinden, so soll er unter anderem drei Audis in der Garage geparkt haben.
Vinicius spricht kein Deutsch. Seine Muttersprache ist portugiesisch und auch in spanisch kann er fließend kommunizieren, 2023 erhielt er sogar den spanischen Pass. Weiters wird vermutet, dass sich Vini Jr. auf Englisch zumindest verständigen kann.
Laut offiziellen Angaben hat Vinicius Jr. noch keine Kinder. Auch Gerüchte um einen Sohn oder eine Tochter des Superstars halten sich in Grenzen.
Vini Jr. ist nicht verheiratet und auch über eine Freundin ist nichts offiziell bekannt. Auch auf seinen Social Media-Kanälen gibt es keine Hinweise auf eine Beziehung.
Das Gehalt von Vini Jr. bei Real Madrid beläuft sich auf knapp 21 Millionen Euro im Jahr. Hinzu kommen noch Sponsorendeals und weiter Einnahmen. Forbes schätzt sein Nettovermögen auf 55 Millionen US-Dollar.
Titel und Trophäen hat Vini Jr. in seiner noch immer jungen Karriere schon viele gewonnen. Er wurde sowohl dreimal spanischer Meister, als auch spanischer Superpokalsieger und Klub-Weltmeister. Außerdem gewann der Brasilianer je zweimal die Champions League und den UEFA Super-Cup und zusätzlich konnte Vini auch einmal den spanischen Pokal in die Höhe stemmen. Das macht insgesamt 14 Profi-Titel - mit gerade einmal 25 Jahren.
Die leidigste Saga der vergangenen Jahre. Nach einer grandiosen Saison 2023/24 wurde Vinicius lange als Favorit auf den Ballon d'Or gehandelt. Als sich abzeichnete, dass der Spanier Rodri die Tropjäe einheimsen wird, machte die ganze Entourage von Real Madrid kehrt und boykottierte die Verleihung. Damit fügte Vini Jr. seinem Ruf erheblichen Schaden zu.
Immerhin wurde er im selben Jahr von der FIFA zum Weltfußballer 2024 gekürt. Mit Madrid gewann er in dieser Saison die Champions League, die LaLiga und den spanischen Supercup und erzielte dabei 24 Tore.
Vini Jr. ist der Spitzname des Brasilianers, der mit bürgerlichen Namen Vinicius Jose Paixao de Oliveira Junior heißt.